«Балтика» боролась, но не смогла пробить Максименко.

Зимняя пауза в РПЛ приближается стремительно, и то, на каком месте в таблице команды уйдут на перерыв, наверняка повлияет на дальнейшую стратегию клубов и возможные кадровые перестановки. «Балтика» и «Спартак», соперники по 16-му туру — как раз история из этого разряда.

Начнем с хозяев, которые в прошлом туре заработали первое выездное очко в сезоне, прервав шестиматчевую победную серию «Пари НН» при своих трибунах. Для «Балтики» это событие и правда из ряда вон, учитывая, что до этих выходных 11 из 12 очков команда набрала именно дома. Задача калининградцев — уйти на перерыв вне зоны вылета. Сейчас они 14-е, и слухи о возможной отставке Сергея Игнашевича еще циркулируют. Однако если новичок РПЛ сумеет как минимум выбраться в зону стыков (а в идеале оказаться за ее пределами, что вполне реально), никаких вопросов к работе тренерского штаба попросту не останется. Еще перед матчем со «Спартаком» было понятно, что отобрать очки у такого соперника будет очень сложно, но фактор домашнего поля, нестабильная игра красно-белых и погодные условия (помним, как размывшееся поле стало непреодолимой преградой для команды Абаскаля в Воронеже) все же наталкивали на мысль, что сенсация вполне возможна.

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Тем более что «Спартак» в этом сезоне — полнейшая непредсказуемость. Москвичи слишком зависят от множества факторов — формы лидеров, настроения в раздевалке, тактики главного тренера, погоды и так далее. Плюс только что завершилась двухнедельная пауза на сборные, потому никаких прогнозов строить было невозможно. Да и Абаскаль снова удивил, впервые в сезоне выставив футболистов по схеме 4-4-2.

Вероятно, сделано это было с расчетом на, мягко говоря, специфические погодные условия — в Калининграде хоть и была плюсовая температура, но зато снег валил настолько густыми и обильными хлопьями, что даже оранжевый мяч (вскоре облепленный снежными комьями) на фоне белесого газона по ТВ-картинке отслеживался с огромным трудом. Само собой, это являлось фактором, толкающим обе команды к упрощению игры. Тем более и «Балтика» явно собиралась действовать в своем любимом стиле — от обороны и максимально вертикально с большим числом длинных передач.

Как и ожидалось, игра в таком антураже напоминала футбол лишь отдельными элементами. Уже спустя несколько секунд после стартового свистка Бабич у штрафной выбил мяч в аут, продемонстрировав, что техника и командные взаимодействия сегодня будут на втором плане, а на первый же выйдут простота и надежность действий.

Естественно, ажурных комбинаций, финтов и прочей футбольной красоты ожидать не приходилось. Уже на 7-й минуте сотрудники стадиона вооружились лопатами, чтобы заново расчищать разметку от снега. Борьба, борьба и еще раз борьба — в таких условиях габаритные футболисты «Балтики» получили преимущество и регулярно доставляли мяч в штрафную гостей (иногда банальными забросами, иногда подкарауливая технический брак соперника). Максименко при таких вводных стал главным героем «Спартака» в первом тайме, отразив несколько неприятных ударов. Хотя в начале отличился и вратарь хозяев Бориско, заменивший травмированного первого номера Латышонка, после подключения Промеса и удара Медины оказался хорош в ближнем бою.

Но на 32-й минуте «Балтику» не выручил и голкипер — Соболев в одной из редких осмысленных атак сделал умную разрезающую передачу в штрафную, и вернувшийся в основу Хлусевич послал мяч вратарю под опорную ногу.

Во втором тайме характер игры резко изменился. Если до перерыва «Балтика» владела территориальным преимуществом, то после уже «Спартак» понял, за счет чего доводить мяч до чужой штрафной. Поначалу прорывы и настойчивые попытки красно-белых прорваться через фланги были ответами на подходы «Балтики», но к 70-й минуте стало очевидно — «Спартак» забрал игру себе.

Тем внезапнее оказался гол настойчивого и пробивного Гедеона Гузины на 83-й минуте, классно подставившего голову под заброс. Но босниец находился в офсайде, потому его радостный прыжок в сугроб был напрасным — мяч не засчитали.

Ну а на 88-й минуте вновь роскошно в роли ассистента выступил Соболев — Александр поставил корпус после передачи из глубины и в касание переправил мяч на линию вратарской Промесу, которому оставалось только расстрелять ворота экс-спартаковца Джанаева, заменившего Бориско в середине второго тайма.

2:0 — «Спартак» тяжело начал, но адаптировался к трудным погодным условиям и выжал результат. Похоже, команда сделала выводы после осечки в Воронеже, конфликт Абаскаля и Соболева вошел в ремиссию, и вот он — результат. Три очка на сложнейшем поле в гостях — это определенно успех красно-белых. Как и запрыгивание на четвертую строчку турнирной таблицы.

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Продолжат ли красно-белые подъем в таблице? Чтобы это произошло, в следующем туре нужно как минимум обыграть в гостях «Ахмат». При этом аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что это вполне реально. На успех команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность данного исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.90 (22%), виктория грозненцев — за чуть меньшие 3.35 (30%).