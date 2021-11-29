Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотиву» до вершины — как Корнетке до Рангника. Гисдоль рушит репутацию спасателя

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 21:45
«Арсенал» — «Локомотив» — 3:0. Железнодорожники не выигрывают в РПЛ уже три матча подряд. Фото ФК «Локомотив»
«Арсенал» — «Локомотив» — 3:0. Железнодорожники не выигрывают в РПЛ уже три матча подряд. Фото ФК «Локомотив»
Теги:
Железнодорожники уступили «Арсеналу» — 1:3.
Ральф Рангник. Рангник в Москве не жил и так, а вся его команда остается. Но как они справятся без его ручного управления?

В Германии у Маркуса Гисдоля была репутация спасателя — спринтера, а не стайера. Он сразу начинал выигрывать, уберегая безнадежные клубы от вылета из бундеслиги. И только спустя какое-то время ситуация менялась к худшему.

Но в «Локомотиве» этот фокус не удался. Хоть в первых трех-четырех матчах эффект новизны присутствовал, красно-зеленые стали играть активно, агрессивно, однако с результатами было средне.

А потом дела пошли еще хуже. После ничьей со «Спартаком» последовали кошмарные поражения — домашнее от «Ахмата» и выездное от последнего в таблице «Арсенала». Той самой команды Божовича, которой в минувшем туре «Динамо» отгрузило четыре гола уже в первые полчаса.

Понятно, что кадровая ситуация у немца аховая — не было в Туле Гильерме, Анджорина, Жемалетдинова, Живоглядова, Зе Луиша, Камано, Керка, Магкеева, Миранчука и Тикнизяна. Практически целой команды. Потери катастрофические, на состав запасных без слез не взглянешь; да и в стартовом появление, скажем, Петров — не от хорошей жизни.

Но абсолютно бездарная игра с аутсайдером — это перебор даже с учетом сказанного. 1:3 — еще счастье для «Локо». Был еще гол будущего спартаковца Хлусевича из минимального офсайда, его же выход один на один, ликвидированный 17-летним Худяковым, момент у Маркова...

И что-то мне подсказывает, что дело в первую очередь не в Гисдоле и кадровой ситуации, а в происходящем в клубе. Как и Руй Витория — далеко не первый виновник в десятом месте «Спартака», славу с ним обязаны разделить руководители. В «Локо» нечто похожее — красно-зеленых тоже лихорадит.

Нынешний клуб — это проект Ральфа Рангника. Можно долго рассуждать, что первые шаги у немца получились не слишком убедительными. Однако репутация специалиста слишком серьезная, чтобы ставить крест по нескольким месяцам работы. Понятно, что перестроить весь механизм, перевести с защитных на атакующие рельсы — дело небыстрое. Сначала для этого надо было поменять тренера, потом всю игру команды...

Но руководить процессом должен был Рангник, а он уехал в Англию. И клуб от этого не могло не тряхнуть. Ральф лично приглашал целый ряд новичков, был локомотивом и драйвером перемен. И что теперь?

«Локо», правда, пытается успокоить ситуацию. Прямо перед матчем с «Арсеналом» объявил о том, что сменщиком Рангника станет его правая рука — Ларс Корнетка. А значит, вектор не изменится, всё будет двигаться в заданном Ральфом направлении.

Но мы понимаем разницу между этими двумя фигурами. Поэтому скепсиса в отношении будущего «Локомотива» только прибавляется, а такие матчи, как с «Арсеналом», явно способствуют усилению позиций пессимистов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:1
Локомотив
Голы
Хлусевич, 17 (1:0), Марков, 40 (2:0), Марков, 58 (3:0), Пабло, 90+3 (3:1)
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Давиташвили, 83 ) Степанов Гулиев Кангва Костадинов (Камболов, 75 ) Хлусевич Марков (Луценко, 66 ) Кангва
Локомотив
Худяков Едвай Ненахов Мурило (Пабло, 46) Рыбус (Рыбчинский, 61) Марадишвили Баринов Бека Бека (Бабкин, 76) Петров (Борисенко, 69) Смолов (Зинович, 69) Лисакович
Предупреждения
Костадинов 73, Хлусевич 77, Камболов 84  -  Рыбус 53, Едвай 60, Лисакович 71
Судьи
Москалев (Воронеж) Болховитин (Ленинградская область) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Градский оформил брак с актрисой Коташенко за месяц до смерти
3
25
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры