Железнодорожники уступили «Арсеналу» — 1:3.

В Германии у Маркуса Гисдоля была репутация спасателя — спринтера, а не стайера. Он сразу начинал выигрывать, уберегая безнадежные клубы от вылета из бундеслиги. И только спустя какое-то время ситуация менялась к худшему.

Но в «Локомотиве» этот фокус не удался. Хоть в первых трех-четырех матчах эффект новизны присутствовал, красно-зеленые стали играть активно, агрессивно, однако с результатами было средне.

А потом дела пошли еще хуже. После ничьей со «Спартаком» последовали кошмарные поражения — домашнее от «Ахмата» и выездное от последнего в таблице «Арсенала». Той самой команды Божовича, которой в минувшем туре «Динамо» отгрузило четыре гола уже в первые полчаса.

Понятно, что кадровая ситуация у немца аховая — не было в Туле Гильерме, Анджорина, Жемалетдинова, Живоглядова, Зе Луиша, Камано, Керка, Магкеева, Миранчука и Тикнизяна. Практически целой команды. Потери катастрофические, на состав запасных без слез не взглянешь; да и в стартовом появление, скажем, Петров — не от хорошей жизни.

Но абсолютно бездарная игра с аутсайдером — это перебор даже с учетом сказанного. 1:3 — еще счастье для «Локо». Был еще гол будущего спартаковца Хлусевича из минимального офсайда, его же выход один на один, ликвидированный 17-летним Худяковым, момент у Маркова...

И что-то мне подсказывает, что дело в первую очередь не в Гисдоле и кадровой ситуации, а в происходящем в клубе. Как и Руй Витория — далеко не первый виновник в десятом месте «Спартака», славу с ним обязаны разделить руководители. В «Локо» нечто похожее — красно-зеленых тоже лихорадит.

Нынешний клуб — это проект Ральфа Рангника. Можно долго рассуждать, что первые шаги у немца получились не слишком убедительными. Однако репутация специалиста слишком серьезная, чтобы ставить крест по нескольким месяцам работы. Понятно, что перестроить весь механизм, перевести с защитных на атакующие рельсы — дело небыстрое. Сначала для этого надо было поменять тренера, потом всю игру команды...

Но руководить процессом должен был Рангник, а он уехал в Англию. И клуб от этого не могло не тряхнуть. Ральф лично приглашал целый ряд новичков, был локомотивом и драйвером перемен. И что теперь?

«Локо», правда, пытается успокоить ситуацию. Прямо перед матчем с «Арсеналом» объявил о том, что сменщиком Рангника станет его правая рука — Ларс Корнетка. А значит, вектор не изменится, всё будет двигаться в заданном Ральфом направлении.

Но мы понимаем разницу между этими двумя фигурами. Поэтому скепсиса в отношении будущего «Локомотива» только прибавляется, а такие матчи, как с «Арсеналом», явно способствуют усилению позиций пессимистов.