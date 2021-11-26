Рангник в Москве не жил и так, а вся его команда остается. Но как они справятся без его ручного управления?

Обозреватель «СЭ» — о перестановках в «Локомотиве».

В связи с «уходом» Ральфа Рангника из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед» повсюду заголосили: «Гипс снимают, клиент уезжает!» Лично мне кажется, что повода для заламывания рук нет, а что есть — так это обоснованная тревога за то, насколько команда немца сможет справляться без его ручного управления.

Не надо сравнивать красное с теплым. Если вы думаете, что Рангник до этого сидел в Москве, жил одним «Локо» и каждый день рулил процессом, то сильно заблуждаетесь. Находился он большей частью дома, в Германии, иногда был экспертом на немецком телеканале (для чего накануне матча «Бавария» — «Динамо» Киев, знаю, долго расспрашивал о киевлянах хорошо их знающего комментатора Алексея Андронова), а в Москву прилетал раз в пару месяцев на неделю-другую. Все нужные ему назначения (главное из которых, Маркус Гисдоль, правда, пока не убеждает) сделал, систему, которую видел, запустил, на «Казанке» и дубле был неоднократно и всю клубную молодежь знает.

Рангник все время подчеркивает, что в «Локо» он не штатный сотрудник, а консультант, и в этом смысле, насколько понимаю, сейчас ничего не изменится. Кстати, решил проверить на официальном сайте клуба, и там в разделе «Руководство» указаны только Александр Плутник и Владимир Леонченко. Рангника на сайте не было и нет, что подчеркивает — при всем влиянии на принимаемые решения и клубную политику — его неофициальный статус. Уверен, что ему в «Локомотиве» предлагали официальный, но он настоял именно на том, что есть, в том числе наверняка предполагая и подобный поворот событий. Вряд ли ошибусь, предположив, что ему было важно, чтобы у него были развязаны руки. Не надо недооценивать его опыт и дальновидность, он матерый волк.

Соответственно, никаких обязательств не работать где-либо еще (уж тренером так точно) у Рангника не было и нет. «Локомотив» — клиент его консалтингового агентства и в связи с работой немца в Манчестере не перестает им быть. Это разные вещи. Единственное — мне непонятно, как при степени занятости в «МЮ» он сможет контролировать ситуацию с трансферами в зимнее окно. О летнем пока говорить рано, поскольку в «Манчестере» Ральф будет и. о. до 31 мая, но далее он может остаться на руководящем посту в этом клубе. В связи с тем, что договор с «Локо» заключен с агентством Рангника, а не с ним лично, вполне логичной выглядит полученная мной информация, что его заменит правая рука Ральфа, друг и сподвижник, бизнес-партнер по агентству Ларс Корнетка. Он погружен в дела «Локо», уже участвовал во многих клубных процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется много времени, чтобы войти в курс дел.

А сам по себе факт приглашения в кризисный «Манчестер» говорит только о том, специалистом какого уровня Рангник является. И хотел бы я посмотреть, кто бы на его месте отказался тренировать «МЮ» из-за «Локомотива», где ему не нужно заниматься оперативной деятельностью. Может, кстати, оттуда какого-нибудь хорошего молодого, не имеющего в «Юнайтед» достаточной игровой практики, в «Локо» подтянет. На место Фаустино Анджорина, которого с более чем 90-процентной вероятностью московский клуб у «Челси» выкупать не будет.

Так что «уход из «Локо» в «МЮ» — это неверная интерпретация. Второе не означает первого. Команда Рангника в клубе остается. Другое дело, что внимания «Локомотиву» он лично объективно сможет уделять по минимуму. Не уверен, что слишком большая свобода действий русскоязычной части нынешнего руководства «Локо» — это будет к добру. А как с этими обязанностями справится Корнетка — выяснить только предстоит. В интересах Плутника, тем более коль скоро «Локо» платит агентству Рангника — Корнетки серьезные деньги, — разработать такую дорожную карту, которая позволит минимизировать ущерб для «Локомотива» от переезда Ральфа из Германии (не из России!) в Англию.

Есть данные, что сегодня вечером у Рангника с Плутником будет разговор, в котором они определят план действий. На сегодня у председателя совета директоров «Локомотива» не то что нет никакой паники в связи с последними событиями, а наоборот, есть удовлетворение из-за того, что фигура, тесно связанная с «Локо», настолько «конвертируема» в мировом футболе: это и самих красно-зеленых, пусть и косвенно, делает более связанными с европейским футбольным бизнесом. Речи о прекращении сотрудничества между московским клубом и компанией Рангника не идет в принципе.