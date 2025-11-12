Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных

По данным «СЭ», в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете.

Положение главного тренера стало шатким, при этом вполне возможен вариант, при котором расставание случится уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июле 2025 года. Специалист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» идет на десятом месте с 17 очками. В FONBET Кубке России команда вышла в четвертьфинал Пути РПЛ, в первом матче которого победила «Зенит» (3:1). Ответная встреча состоится 27 ноября в Москве.

В ноябре сборная России, которую Карпин возглавляет с июля 2021 года, проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).