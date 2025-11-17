От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
Валерий Карпин покинул «Динамо» — 17 ноября объявил об уходе по собственному желанию. Тренер хочет сконцентрироваться на сборной России, о чем честно сказал в прощальном обращении для болельщиков. А что специалист говорил за прошедшие полгода? Там все: от надежд на чемпионство до полной апатии.
Июнь: мечты о трофеях, уважение к сборной
Только возглавив бело-голубых, Карпин (да и все вокруг) был полон надежд. «Задачи и клуба, и нашего тренерского штаба, и у меня лично совпадают. «Динамо» давно без трофеев, соответственно, приложим все силы для того, чтобы это случилось», — заявлял тренер сразу после назначения.
«Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться победить, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет [...] Если бы я не верил в чемпионство — не стал бы тренировать. Я верю, что мы будем выигрывать каждую встречу. А если мы это будем делать, то стопроцентно станем чемпионами. Будем в это верить», — добавлял Карпин в обращении к болельщикам.
Нацеленность на титул тренер подтверждал неоднократно. «Понятное дело, перед «Динамо» не может стоять задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул. Чем быстрее — тем лучше», — говорил специалист «РБ Спорт».
При этом Карпин уже тогда подчеркивал: сборная у него в приоритете.
«Динамо» в Лиге чемпионов или сборная на чемпионате Европы? Я уверен, выберу сборную. Было бы неправильно бросать команду после столь долгого пути, когда мы уже три года играем эти неофициальные матчи. Если вдруг представится возможность выступать официально и участвовать в отборе какого-то турнира, то мой выбор очевиден», — говорил тренер на ПМЭФ-2025 в конце июня.
Наконец, Валерий Георгиевич призвал подождать до весны: «Может ли тандем «Динамо» и Карпина стать успешным? Посмотрим весной. Как обычно говорят — минус на минус дает плюс? Может, будет плюс», — отмечал специалист в эфире «Матч ТВ».
Август: первые разочарования
Карпин неплохо стартовал в «Динамо»: за июль сыграл вничью с «Балтикой» (как выяснилось позднее — приличное достижение), победил «Ростов» в РПЛ и «Сочи» — в Кубке России.
Однако уже 2 августа москвичи уступили «Краснодару» 0:1 — и тренер бело-голубых тут же пожаловался на некомплект: «У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось задуманное, прежде всего в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать. Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится — значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть».
Кроме того, Карпин немного пророчествовал. «Первое поражение? Да, их какое-то время не было, но они сто процентов будут еще. Судьба тренера в этом и заключается», — сказал специалист после провала с «Краснодаром».
Вскоре «Динамо» посыпалось — завершило вничью встречу с «Сочи» (1:1) и уступило ЦСКА (1:3) в РПЛ, а также потерпело поражение от «быков» в Кубке (0:4). Но Карпин продолжал верить, хотя уже меньше. «Будем работать дальше. Надеюсь, появится результат. Не будет таких глупых ошибок, что в кубковом матче с «Краснодаром» и в сегодняшней игре», — заявил тренер после неудачи в противостоянии с армейцами.
И позднее добавил в интервью РИА «Новости»: «Если говорить о том, что помешало «Динамо» стартовать в новом сезоне так, как от нас ожидали, то, видимо, нам нужно время. Я причины вижу, но говорить про них не буду».
Сентябрь: проблески надежды на фоне кризиса
В конце августа «Динамо» впервые за несколько матчей проиграло одноклубникам из Махачкалы — 0:1. В этой же встрече начались крики с трибун — болельщики скандировали: «Позор!» в адрес москвичей. Карпин согласился: «Позор ли это? То, что было сегодня, — да». А еще впервые допустил свою отставку: «Могу ли уйти? А почему нет? Первый раз, что ли».
Но при этом признался — пришел не зря: «Я точно не пожалел. Футболисты меня не слышат? Бывают такие матчи. Это может быть в любой команде. Хоть в «Манчестер Юнайтед». Не значит, что футболисты «Динамо» меня не слышат. Все шесть туров, до Махачкалы, все воспринимали. Ситуация изменилась. Были другие встречи, с другими нюансами. Можно потерпеть поражение из-за того, что не услышали. Сколько ждать? Не знаю», — говорил Карпин «СЭ» на сборе россиян.
После паузы на игры национальной команды «Динамо» выдало серию из четырех матчей без поражений во всех турнирах. Карпин воодушевился. «Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Просто дам вам совет, если хотите: не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете ее на сто процентов. И все. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — философствовал тренер в интервью «Чемпионату».
Октябрь: снова ухабы
В конце сентября «Динамо» вернулось к привычным настройкам: проиграло «Краснодару» в Кубке (2:4) и устроило перестрелку с «Локомотивом» в РПЛ (3:5). После паузы на сборные продолжился «светофор» из побед, ничьих и поражений. Все это сопровождалось откровенно комичными пропущенными голами, бессилием против топ-клубов, а еще уходом председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.
После поражения от «Локо» Карпин признался — не может назвать «Динамо» «своей командой»: «Мое это «Динамо» или еще нет? Не знаю. Если брать таймами — то на 50%. До перерыва — о'кей, после — не о'кей».
А еще тренер начал открыто критиковать своих футболистов — за ошибки досталось голкиперу «Динамо» Игорю Лещуку. Тот «привез» гол в кубковом матче против «Крыльев» (4:0), но его отменили: «Мы перестали так разыгрывать, но ему сегодня почему-то захотелось. Не знаю почему. С перепугу какого-то».
Ноябрь: конец
Неудачи продолжились: «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2) и «Акрону» (1:2), а также завершило вничью встречу с «Рубином» в РПЛ (0:0). Как итог — москвичи ушли на паузу на 10-й строчке, проведя худший первый круг в чемпионате за много лет.
Разговоры о трофеях закончились. «Весь первый круг был как сегодняшняя игра. Какая оценка? Двойка. Или единица. Или ноль — как хотите», — сказал Карпин после поражения от «Акрона».
Ситуация стала настолько печальной, что пришлось говорить о вылете. «Это «Динамо» не вылетит, сто процентов! С этими футболистами двести процентов не вылетит», — добавил тренер после игры с тольяттинцами.
А еще признался, что устал: «Я к жене и дочке хочу. А по поводу усталости... Она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость. Понятно, это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно... Но выступаешь неплохо, а пропускаешь дешевые голы практически в каждой встрече, сами себе, и это давит. Причем не столько на меня, сколько на футболистов».
Уже находясь в сборной, Карпин признался «РБ Спорт» — трофея, наверное, не будет: «Это вопрос к совету директоров. Задача, о которой говорили, — трофей — понятно, что в чемпионате ее решить будет непросто. Мягко говоря, непросто».
Наконец, 17 ноября история подошла к концу. Карпин объявил об уходе. «Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. [...] Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил тренер.
За полгода в «Динамо» тренер провел 22 матча и одержал 8 побед во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
