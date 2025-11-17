От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»

Грустное падение.

Валерий Карпин покинул «Динамо» — 17 ноября объявил об уходе по собственному желанию. Тренер хочет сконцентрироваться на сборной России, о чем честно сказал в прощальном обращении для болельщиков. А что специалист говорил за прошедшие полгода? Там все: от надежд на чемпионство до полной апатии.

Июнь: мечты о трофеях, уважение к сборной

Только возглавив бело-голубых, Карпин (да и все вокруг) был полон надежд. «Задачи и клуба, и нашего тренерского штаба, и у меня лично совпадают. «Динамо» давно без трофеев, соответственно, приложим все силы для того, чтобы это случилось», — заявлял тренер сразу после назначения.

«Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться победить, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет [...] Если бы я не верил в чемпионство — не стал бы тренировать. Я верю, что мы будем выигрывать каждую встречу. А если мы это будем делать, то стопроцентно станем чемпионами. Будем в это верить», — добавлял Карпин в обращении к болельщикам.

Нацеленность на титул тренер подтверждал неоднократно. «Понятное дело, перед «Динамо» не может стоять задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул. Чем быстрее — тем лучше», — говорил специалист «РБ Спорт».

При этом Карпин уже тогда подчеркивал: сборная у него в приоритете.

«Динамо» в Лиге чемпионов или сборная на чемпионате Европы? Я уверен, выберу сборную. Было бы неправильно бросать команду после столь долгого пути, когда мы уже три года играем эти неофициальные матчи. Если вдруг представится возможность выступать официально и участвовать в отборе какого-то турнира, то мой выбор очевиден», — говорил тренер на ПМЭФ-2025 в конце июня.

Наконец, Валерий Георгиевич призвал подождать до весны: «Может ли тандем «Динамо» и Карпина стать успешным? Посмотрим весной. Как обычно говорят — минус на минус дает плюс? Может, будет плюс», — отмечал специалист в эфире «Матч ТВ».

Август: первые разочарования

Карпин неплохо стартовал в «Динамо»: за июль сыграл вничью с «Балтикой» (как выяснилось позднее — приличное достижение), победил «Ростов» в РПЛ и «Сочи» — в Кубке России.

Однако уже 2 августа москвичи уступили «Краснодару» 0:1 — и тренер бело-голубых тут же пожаловался на некомплект: «У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось задуманное, прежде всего в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать. Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится — значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть».

Кроме того, Карпин немного пророчествовал. «Первое поражение? Да, их какое-то время не было, но они сто процентов будут еще. Судьба тренера в этом и заключается», — сказал специалист после провала с «Краснодаром».

Вскоре «Динамо» посыпалось — завершило вничью встречу с «Сочи» (1:1) и уступило ЦСКА (1:3) в РПЛ, а также потерпело поражение от «быков» в Кубке (0:4). Но Карпин продолжал верить, хотя уже меньше. «Будем работать дальше. Надеюсь, появится результат. Не будет таких глупых ошибок, что в кубковом матче с «Краснодаром» и в сегодняшней игре», — заявил тренер после неудачи в противостоянии с армейцами.

И позднее добавил в интервью РИА «Новости»: «Если говорить о том, что помешало «Динамо» стартовать в новом сезоне так, как от нас ожидали, то, видимо, нам нужно время. Я причины вижу, но говорить про них не буду».

Сентябрь: проблески надежды на фоне кризиса

В конце августа «Динамо» впервые за несколько матчей проиграло одноклубникам из Махачкалы — 0:1. В этой же встрече начались крики с трибун — болельщики скандировали: «Позор!» в адрес москвичей. Карпин согласился: «Позор ли это? То, что было сегодня, — да». А еще впервые допустил свою отставку: «Могу ли уйти? А почему нет? Первый раз, что ли».

Но при этом признался — пришел не зря: «Я точно не пожалел. Футболисты меня не слышат? Бывают такие матчи. Это может быть в любой команде. Хоть в «Манчестер Юнайтед». Не значит, что футболисты «Динамо» меня не слышат. Все шесть туров, до Махачкалы, все воспринимали. Ситуация изменилась. Были другие встречи, с другими нюансами. Можно потерпеть поражение из-за того, что не услышали. Сколько ждать? Не знаю», — говорил Карпин «СЭ» на сборе россиян.

После паузы на игры национальной команды «Динамо» выдало серию из четырех матчей без поражений во всех турнирах. Карпин воодушевился. «Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Просто дам вам совет, если хотите: не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете ее на сто процентов. И все. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — философствовал тренер в интервью «Чемпионату».

Октябрь: снова ухабы

В конце сентября «Динамо» вернулось к привычным настройкам: проиграло «Краснодару» в Кубке (2:4) и устроило перестрелку с «Локомотивом» в РПЛ (3:5). После паузы на сборные продолжился «светофор» из побед, ничьих и поражений. Все это сопровождалось откровенно комичными пропущенными голами, бессилием против топ-клубов, а еще уходом председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

После поражения от «Локо» Карпин признался — не может назвать «Динамо» «своей командой»: «Мое это «Динамо» или еще нет? Не знаю. Если брать таймами — то на 50%. До перерыва — о'кей, после — не о'кей».

А еще тренер начал открыто критиковать своих футболистов — за ошибки досталось голкиперу «Динамо» Игорю Лещуку. Тот «привез» гол в кубковом матче против «Крыльев» (4:0), но его отменили: «Мы перестали так разыгрывать, но ему сегодня почему-то захотелось. Не знаю почему. С перепугу какого-то».

Ноябрь: конец

Неудачи продолжились: «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2) и «Акрону» (1:2), а также завершило вничью встречу с «Рубином» в РПЛ (0:0). Как итог — москвичи ушли на паузу на 10-й строчке, проведя худший первый круг в чемпионате за много лет.

Разговоры о трофеях закончились. «Весь первый круг был как сегодняшняя игра. Какая оценка? Двойка. Или единица. Или ноль — как хотите», — сказал Карпин после поражения от «Акрона».

Ситуация стала настолько печальной, что пришлось говорить о вылете. «Это «Динамо» не вылетит, сто процентов! С этими футболистами двести процентов не вылетит», — добавил тренер после игры с тольяттинцами.

А еще признался, что устал: «Я к жене и дочке хочу. А по поводу усталости... Она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость. Понятно, это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно... Но выступаешь неплохо, а пропускаешь дешевые голы практически в каждой встрече, сами себе, и это давит. Причем не столько на меня, сколько на футболистов».

Уже находясь в сборной, Карпин признался «РБ Спорт» — трофея, наверное, не будет: «Это вопрос к совету директоров. Задача, о которой говорили, — трофей — понятно, что в чемпионате ее решить будет непросто. Мягко говоря, непросто».

Наконец, 17 ноября история подошла к концу. Карпин объявил об уходе. «Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. [...] Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил тренер.

За полгода в «Динамо» тренер провел 22 матча и одержал 8 побед во всех турнирах.