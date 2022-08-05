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Были друзьями в Испании, но перестали общаться. С чего начался конфликт Карпина и Мостового

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин и Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин и Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин и Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин и Александр Мостовой со своими детьми.
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Медиалига тут ни при чем.

4 августа стало известно, что Александр Мостовой возглавил команду Медиалиги «AMC Fight Nights». На это бывший партнер Мостового по «Сельте» и сборной России Валерий Карпин отреагировал достаточно жестко. «Мостовой стал тренером? А я при чем здесь? Не хватало еще про Медиалигу разговаривать, про Мостового — тем более», — сказал Карпин «Чемпионату».

«СЭ» вспоминает историю взаимоотношений двух выдающихся игроков и рассказывает, с чего начался их конфликт.

Валерий Карпин и Александр Мостовой. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин и Александр Мостовой.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Карпин и Мостовой дружили семьями

Впервые пути Валерия Карпина и Александра Мостового пересеклись в 1990 году. Тогда Валерий перешел в «Спартак», а Александр уже был одним из лидеров команды и горел желанием уехать в Европу. В составе красно-белых они провели два сезона, после чего Мостовой уехал в «Бенфику».

В Португалии дела у Александра не задались. Отыграв несколько лет во Франции, в 1996 году он перешел в «Сельту». Карпин к тому времени успел провести несколько сезонов за «Реал Сосьедад». А в 1997-м, транзитом через «Валенсию», Валерий отправился в Виго, где его уже ждал Мостовой.

По словам Александра, идея объединить двух бывших игроков «Спартака» в Виго принадлежала тренеру галисийцев Хавьеру Ирурете. В 1997-1998 годах он возглавлял «Сельту», а до этого работал с Карпиным в «Реал Сосьедад». «Он хорошо знал возможности Валеры и хотел наиграть в «Сельте» русскую связку», — сказал Александр в интервью еженедельнику «Футбол».

Вдали от родины два российских футболиста не могли не подружиться. Мостовой признавался, что на выезде они с Карпиным всегда жили в одном номере. В Виго они также жили по соседству в одном доме и общались семьями. Популярна фотография, где Валерий и Александр сидят на диване, держа на коленях своих детей.

Валерий Карпин и Александр Мостовой со своими детьми.
Валерий Карпин и Александр Мостовой со своими детьми.

«Где буду отмечать Новый год? К нам в гости приехали родители и сестра. Сашу тоже должны навестить родственники. Мы объединимся, и получится неплохая компания. Можем начать праздновать у меня дома, а закончить у него или наоборот», — сказал Карпин в интервью «СЭ» от 27 декабря 1999 года.

«Наша дружба — миф»

По данным Transfermarkt, Карпин и Мостовой провели вместе 258 матчей во всех командах, где пересекались («Спартак», «Сельта» и сборная России). Это лучший показатель для обоих. Ни в карьере Александра, ни в карьере Валерия не было футболиста, с которым они бы провели больше совместных игр.

Несмотря на это, полноценной дружбы у Мостового и Карпина все-таки не получилось. «Наша дружба с Валерой — миф. Мы много лет провели в одной команде, у нас хорошие отношения, но не более того. Карп вам сам скажет, что его близкие друзья — Витя Онопко и Юра Никифоров. У меня — Игорь Шалимов и Коля Писарев», — признался однажды Мостовой.

«Пока ты играешь, находишься на виду, вокруг тебя полно людей. Все набиваются в друзья, стараются побыть рядом... Когда заканчиваешь — тут же забывают. Сейчас некоторые из этих «друзей», завидев меня, отворачиваются. Они занимают большие посты, у них уже иной круг общения», — заявил в ноябре 2008-го Мостовой. Незадолго до этого Карпин был назначен генеральным директором «Спартака».

Валерий Карпин и Александр Мостовой. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин и Александр Мостовой.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Мостовой часто критикует Карпина в прессе

В 2021 году Александр заявил, что не помнит, когда они последний раз общались с Карпиным. «Жизнь развела», — подытожил Мостовой. В том же интервью Александр не упустил возможности подколоть своего бывшего одноклубника и товарища. Говоря об уходе Карпина из «Ростова», он сказал: «Надо было сразу выбирать — либо клуб, либо сборная. А то смешно получилось. Карпин, кстати, пока не выиграл ни одного трофея как тренер. За десять лет».

Вообще Мостовой чаще вспоминает Карпина, чем наоборот. Недавно Александр признался, что Валерий не собирался жить в России. По его словам, все изменилось после того, как Карпина позвали в «Спартак» генеральным директором.

«Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть, и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности. Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку. Теперь он официально тренер. Хотя просто договорился», — недоумевал Мостовой.

Александр уверяет, что он не стал повторять путь Карпина, потому что «другой человек» и не старается оказаться в нужное время в нужном месте. Теперь Мостовой — в Медиалиге, которая оказалась неинтересна Карпину. «А мне неинтересен его «Ростов». У каждого своя жизнь», — заявил Александр.

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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