Были друзьями в Испании, но перестали общаться. С чего начался конфликт Карпина и Мостового
4 августа стало известно, что Александр Мостовой возглавил команду Медиалиги «AMC Fight Nights». На это бывший партнер Мостового по «Сельте» и сборной России Валерий Карпин отреагировал достаточно жестко. «Мостовой стал тренером? А я при чем здесь? Не хватало еще про Медиалигу разговаривать, про Мостового — тем более», — сказал Карпин «Чемпионату».
«СЭ» вспоминает историю взаимоотношений двух выдающихся игроков и рассказывает, с чего начался их конфликт.
Карпин и Мостовой дружили семьями
Впервые пути Валерия Карпина и Александра Мостового пересеклись в 1990 году. Тогда Валерий перешел в «Спартак», а Александр уже был одним из лидеров команды и горел желанием уехать в Европу. В составе красно-белых они провели два сезона, после чего Мостовой уехал в «Бенфику».
В Португалии дела у Александра не задались. Отыграв несколько лет во Франции, в 1996 году он перешел в «Сельту». Карпин к тому времени успел провести несколько сезонов за «Реал Сосьедад». А в 1997-м, транзитом через «Валенсию», Валерий отправился в Виго, где его уже ждал Мостовой.
По словам Александра, идея объединить двух бывших игроков «Спартака» в Виго принадлежала тренеру галисийцев Хавьеру Ирурете. В 1997-1998 годах он возглавлял «Сельту», а до этого работал с Карпиным в «Реал Сосьедад». «Он хорошо знал возможности Валеры и хотел наиграть в «Сельте» русскую связку», — сказал Александр в интервью еженедельнику «Футбол».
Вдали от родины два российских футболиста не могли не подружиться. Мостовой признавался, что на выезде они с Карпиным всегда жили в одном номере. В Виго они также жили по соседству в одном доме и общались семьями. Популярна фотография, где Валерий и Александр сидят на диване, держа на коленях своих детей.
«Где буду отмечать Новый год? К нам в гости приехали родители и сестра. Сашу тоже должны навестить родственники. Мы объединимся, и получится неплохая компания. Можем начать праздновать у меня дома, а закончить у него или наоборот», — сказал Карпин в интервью «СЭ» от 27 декабря 1999 года.
«Наша дружба — миф»
По данным Transfermarkt, Карпин и Мостовой провели вместе 258 матчей во всех командах, где пересекались («Спартак», «Сельта» и сборная России). Это лучший показатель для обоих. Ни в карьере Александра, ни в карьере Валерия не было футболиста, с которым они бы провели больше совместных игр.
Несмотря на это, полноценной дружбы у Мостового и Карпина все-таки не получилось. «Наша дружба с Валерой — миф. Мы много лет провели в одной команде, у нас хорошие отношения, но не более того. Карп вам сам скажет, что его близкие друзья — Витя Онопко и Юра Никифоров. У меня — Игорь Шалимов и Коля Писарев», — признался однажды Мостовой.
«Пока ты играешь, находишься на виду, вокруг тебя полно людей. Все набиваются в друзья, стараются побыть рядом... Когда заканчиваешь — тут же забывают. Сейчас некоторые из этих «друзей», завидев меня, отворачиваются. Они занимают большие посты, у них уже иной круг общения», — заявил в ноябре 2008-го Мостовой. Незадолго до этого Карпин был назначен генеральным директором «Спартака».
Мостовой часто критикует Карпина в прессе
В 2021 году Александр заявил, что не помнит, когда они последний раз общались с Карпиным. «Жизнь развела», — подытожил Мостовой. В том же интервью Александр не упустил возможности подколоть своего бывшего одноклубника и товарища. Говоря об уходе Карпина из «Ростова», он сказал: «Надо было сразу выбирать — либо клуб, либо сборная. А то смешно получилось. Карпин, кстати, пока не выиграл ни одного трофея как тренер. За десять лет».
Вообще Мостовой чаще вспоминает Карпина, чем наоборот. Недавно Александр признался, что Валерий не собирался жить в России. По его словам, все изменилось после того, как Карпина позвали в «Спартак» генеральным директором.
«Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть, и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности. Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку. Теперь он официально тренер. Хотя просто договорился», — недоумевал Мостовой.
Александр уверяет, что он не стал повторять путь Карпина, потому что «другой человек» и не старается оказаться в нужное время в нужном месте. Теперь Мостовой — в Медиалиге, которая оказалась неинтересна Карпину. «А мне неинтересен его «Ростов». У каждого своя жизнь», — заявил Александр.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0