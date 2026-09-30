Главный фаворит КХЛ испытывает серьезные проблемы. «Авангард» накупил звезд, но до Кубка еще очень далеко

Похоже, в омском клубе никто не испытывает серьезного давления, кроме главного тренера.

Травмированные — далеко не единственная причина

«Авангард» в понедельник вчистую дома уступил «Металлургу» (1:5) — в таком результате нет ничего необычного. На данном этапе чемпионата команды находятся на разных полюсах готовности. Это поражение стало для омской команды четвертым в последних пяти матчах. Почти два года прошло с момента, когда с ней случалось то же самое. Тогда «Авангард», который еще возглавлял Сергей Звягин, беспросветно погружался на дно Восточной конференции. При Ги Буше ранее ничего похожего и близко не было.

Он и сам прекрасно понимает, что команда находится в глубоком кризисе. В качестве основной причины последнего поражения канадский специалист указал не как обычно, по привычке, на большое количество травмированных, а на неспособность своей команды действовать структурированно. Это уже прямая прерогатива тренерского штаба. Говоря обычным языком — «Авангард» играет плохо. Даже ниже уровня своего текущего состава, в котором вынужденно выходят люди, вызванные из ВХЛ и МХЛ.

Однако в нападении по-прежнему живы-здоровы игроки очень приличного уровня: Окулов, Потуральски, Ливо, Рашевский, Пономарев. Видимого эффекта их присутствие команде не дает. По сравнению с прошлым регулярным чемпионатом пусть и временно, но очень серьезно упали показатели реализации бросков (с 9,9 процента до 6,18), средней результативности (с 3,35 гола за игру до 1,78) и эффективности большинства (с 29,8 процента до 10,5).

Возвращение травмированных улучшит ситуацию. Это не отменяет того факта, что сам Буше нисколько не меняется и третий год подряд вовсю эксплуатирует талант своих звезд. Тогда как сама система игры не делает команду лучше, а строится вокруг личностей. Осознанный подход. Однако в критической ситуации надо еще чем-то удивлять помимо увеличения количества смен своих лидеров. Так было два года подряд в плей-офф, так происходит сейчас, и нет гарантий, что эта ставка сработает. Скорее наоборот, если изучать, как распределится игровое время в других командах, выигрывавших Кубок Гагарина или реально претендующих на титул сейчас. В пятерке самых загруженных нападающих чемпионата три представителя «Авангарда», год назад был двое, а сейчас вышедший сразу после травмы Майкл Маклауд получает в игре с «Металлургом» увесистые 23,07 минуты.

Обилие травм нельзя увязывать только с иррациональным выводом про «несчастливое стечение обстоятельств». Тренировочный процесс, если сравнивать с другими претендентами на титул, у «Авангарда» достаточно легкий, а в прошлом регулярном чемпионате команда получила чуть ли не больше всех выходных. Знаю историю, когда несколько игроков втайне, чтобы не узнал запретивший что-то делать в свободный день Буше, на свой страх и риск решили дополнительно потренироваться. Предсезонная подготовка и минувшим летом снова не была борьбой за выживание, а из отпуска команда вышла позже всех.

Зона комфорта

За последние полтора года неоднократно общался как с бывшими, так и с нынешними игроками «Авангарда». Они меня горячо убеждали, что Буше делает все необходимые вещи для завоевания титула. Возможно, это просто «стокгольмский синдром», а если серьезно, то у меня давно складывается впечатление, что внутри омского клуба царит слишком комфортная обстановка как для хоккеистов, так и для тренеров. И для менеджмента.

В ЦСКА, «Локомотиве» и «Металлурге» давление сверху присутствует всегда — это помогает доставать из игроков максимум в самые важные моменты. Тренеры-победители Игорь Никитин, Боб Хартли, Андрей Разин умеют оперативно закручивать гайки. Тем же самым занимался в минском «Динамо» и Дмитрий Квартальнов. Даже тишайший вроде бы Анвар Гатиятулин «лечил» Митчелла Миллера, воспитывал Дмитрия Яшкина, возился с Артемом Галимовым и сейчас пытается разбудить Александра Хмелевски. Слышали вы хоть одну похожую историю применительно к «Авангарду»? Атмосфера всеобщего доверия и веселых улыбок не может быть постоянной, если нет результата.

Проблема омского клуба в том, что он в нынешней конфигурации выстроен вокруг Буше, а теперь ситуацию оперативно не переломишь. Многие игроки и тренеры настолько этим прониклись, что не стремятся брать инициативу на себя.

С отсутствием травмированного Дамира Шарипзянова еще больше обострился кризис лидерства. Команда, единая на публике и в медиа, в реальности далека от того, чтобы считаться сплоченной. Обычно в такой ситуации вмешивается генеральный менеджер. Однако Алексей Сопин не может быстро продавить то, что уже сделал бы в другом клубе. Эта проблема всей организации, где с первого дня поверили в Буше, как в волшебника, и не ограничили его хоть какими-то рамками.

Идея закупиться всем готовым и быстро стать чемпионом в КХЛ никогда не работала. От хороших игроков никто не откажется, но сама идея строительства команды, готовой реально бороться за Кубок Гагарина, подразумевает и постепенность, и правильную реакцию на поражения, и корректировку деталей. Сейчас, когда «Авангард» столкнулся с валом травм, оказалось, что к сложной ситуации не готов не столько Буше, сколько вся организация, обладающая колоссальными возможностями на всех уровнях. Этот вывод должен стать главным из нынешнего кризиса, пока имеющего локальный характер. Но кубковая весна ничего не простит. Чем быстрее внутри клуба это осознают и попробуют сбалансировать текущее положение, тем лучше будет для него.