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Прогнозы на спорт

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«Локомотив» пал жертвой травм на старте сезона. Матч с «Краснодаром» — новая попытка все исправить

Прогнозы и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов, «Локомотив».
Фото Сайт ФК «Локомотив»
Алексис Бека-Бека.
Фото Сайт ФК «Локомотив»
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К напастям добавилась дисквалификация Баринова.

Железнодорожники подходили к старту РПЛ одними из потенциальных соперников «Зенита», но после третьего тура откатились в зону стыковых матчей. Максимальные результаты клубу мешают показывать многочисленные травмы, а непростой выезд в Краснодар — очередная возможность показать, на что команда способна в условиях серьезной ограниченности.

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Когда состоится и где смотреть матч «Краснодар» — «Локомотив»

Центральный матч четвертого тура чемпионата России пройдет в Краснодаре на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира в 19.50 мск. За свисток на поле будет отвечать арбитр Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч РПЛ 6 августа 2022 года

Первая и чуть ли не главная проблема в «Локомотиве» возникла еще на сборах за месяц до старта сезона: на одной из тренировок травму получил один лидер команды, полузащитник Рифат Жемалетдинов. В прошедшем розыгрыше РПЛ футболист оформил 9+6 и стал душой команды, тянул ее за собой в непростые моменты. Именно лидера по натуре, а не по игре москвичам сейчас не хватает больше всего.

Сейчас претендентов на роль первого плана в команде стало еще меньше: только перешедший в клуб защитник Лукас Фассон сломался в игре с «Ростовом», на год по итогам матча с «Зенитом» вылетел его партнер по обороне Максим Ненахов. Между вторым и третьим турами из команды ушел Бека-Бека — француз был на поле грубоват, но отличался работоспособностью и заряженностью на борьбу.

Трансфер 21-летнего полузащитника в «Ниццу» раскрыл стратегию боссов железнодорожников: они пообещали легионерам отпустить их в другой клуб сразу же, как в офис поступит солидное предложение. Этот факт подтвердил другой французский игрок москвичей Вильсон Изидор.

Алексис Бека-Бека. Фото Сайт ФК «Локомотив»
Алексис Бека-Бека.
Сайт ФК «Локомотив»

В результате в самом начале чемпионата «Локо» остался без четырех важных игроков, к которым временно из-за дисквалификации добавился Дмитрий Баринов. По этой причине полузащита москвичей в Краснодаре будет максимально экспериментальной и отдалит возможный положительный результат. Но это будет тот самый случай, когда клуб буквально подвис на краю пропасти, чтобы игроки сплотились и показали максимальный характер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что, несмотря на сложности, «Локомотив» не такой уж большой аутсайдер матча с «быками». На победу железнодорожников можно поставить с коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. На «Краснодар» котировка чуть меньше — 2.46 (40%), на ничью — 3.80 (24%).

Москвичи сейчас ограничены в ресурсах, но встретятся с соперником, у которого тоже достаточно проблем. В том числе в обороне, где ярким пятном уже долгое время выглядит Матвей Сафонов. Если бы не юный вратарь сборной России, южане точно лидировали бы в списке самых пропускающих команд сезона.

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Хотя и без его спасений пропущенных мячей у «Краснодара» хватает — семь после трех матчей и ни одной игры на ноль. Почти такая же статистика у «Локо», только в сетку ворот 18-летнего Даниила Худякова влетело на один мяч больше.

Шансов, что ближайшая игра получится сухой и безрезультатной, нет. Не помог бы ей стать такой даже Жозе Моуринью со своим знаменитым «автобусом». Даже он сказал бы, что его команде нужна свежая и здоровая кровь, а ее взять пока неоткуда.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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