«Локомотив» пал жертвой травм на старте сезона. Матч с «Краснодаром» — новая попытка все исправить
Железнодорожники подходили к старту РПЛ одними из потенциальных соперников «Зенита», но после третьего тура откатились в зону стыковых матчей. Максимальные результаты клубу мешают показывать многочисленные травмы, а непростой выезд в Краснодар — очередная возможность показать, на что команда способна в условиях серьезной ограниченности.
Считаете, что москвичи наберут первые три очка именно на юге России? Получите до 10 000 рублей в БЕТСИТИ прямо сейчас и сделайте ставку на предстоящий матч.
Когда состоится и где смотреть матч «Краснодар» — «Локомотив»
Центральный матч четвертого тура чемпионата России пройдет в Краснодаре на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира в 19.50 мск. За свисток на поле будет отвечать арбитр Владислав Безбородов.
«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч РПЛ 6 августа 2022 года
Первая и чуть ли не главная проблема в «Локомотиве» возникла еще на сборах за месяц до старта сезона: на одной из тренировок травму получил один лидер команды, полузащитник Рифат Жемалетдинов. В прошедшем розыгрыше РПЛ футболист оформил 9+6 и стал душой команды, тянул ее за собой в непростые моменты. Именно лидера по натуре, а не по игре москвичам сейчас не хватает больше всего.
Сейчас претендентов на роль первого плана в команде стало еще меньше: только перешедший в клуб защитник Лукас Фассон сломался в игре с «Ростовом», на год по итогам матча с «Зенитом» вылетел его партнер по обороне Максим Ненахов. Между вторым и третьим турами из команды ушел Бека-Бека — француз был на поле грубоват, но отличался работоспособностью и заряженностью на борьбу.
Трансфер 21-летнего полузащитника в «Ниццу» раскрыл стратегию боссов железнодорожников: они пообещали легионерам отпустить их в другой клуб сразу же, как в офис поступит солидное предложение. Этот факт подтвердил другой французский игрок москвичей Вильсон Изидор.
В результате в самом начале чемпионата «Локо» остался без четырех важных игроков, к которым временно из-за дисквалификации добавился Дмитрий Баринов. По этой причине полузащита москвичей в Краснодаре будет максимально экспериментальной и отдалит возможный положительный результат. Но это будет тот самый случай, когда клуб буквально подвис на краю пропасти, чтобы игроки сплотились и показали максимальный характер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что, несмотря на сложности, «Локомотив» не такой уж большой аутсайдер матча с «быками». На победу железнодорожников можно поставить с коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. На «Краснодар» котировка чуть меньше — 2.46 (40%), на ничью — 3.80 (24%).
Москвичи сейчас ограничены в ресурсах, но встретятся с соперником, у которого тоже достаточно проблем. В том числе в обороне, где ярким пятном уже долгое время выглядит Матвей Сафонов. Если бы не юный вратарь сборной России, южане точно лидировали бы в списке самых пропускающих команд сезона.
Хотя и без его спасений пропущенных мячей у «Краснодара» хватает — семь после трех матчей и ни одной игры на ноль. Почти такая же статистика у «Локо», только в сетку ворот 18-летнего Даниила Худякова влетело на один мяч больше.
Шансов, что ближайшая игра получится сухой и безрезультатной, нет. Не помог бы ей стать такой даже Жозе Моуринью со своим знаменитым «автобусом». Даже он сказал бы, что его команде нужна свежая и здоровая кровь, а ее взять пока неоткуда.
Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» за 1.59.
Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0