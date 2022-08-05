К напастям добавилась дисквалификация Баринова.

Железнодорожники подходили к старту РПЛ одними из потенциальных соперников «Зенита», но после третьего тура откатились в зону стыковых матчей. Максимальные результаты клубу мешают показывать многочисленные травмы, а непростой выезд в Краснодар — очередная возможность показать, на что команда способна в условиях серьезной ограниченности.

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Когда состоится и где смотреть матч «Краснодар» — «Локомотив»

Центральный матч четвертого тура чемпионата России пройдет в Краснодаре на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира в 19.50 мск. За свисток на поле будет отвечать арбитр Владислав Безбородов.

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Первая и чуть ли не главная проблема в «Локомотиве» возникла еще на сборах за месяц до старта сезона: на одной из тренировок травму получил один лидер команды, полузащитник Рифат Жемалетдинов. В прошедшем розыгрыше РПЛ футболист оформил 9+6 и стал душой команды, тянул ее за собой в непростые моменты. Именно лидера по натуре, а не по игре москвичам сейчас не хватает больше всего.

Сейчас претендентов на роль первого плана в команде стало еще меньше: только перешедший в клуб защитник Лукас Фассон сломался в игре с «Ростовом», на год по итогам матча с «Зенитом» вылетел его партнер по обороне Максим Ненахов. Между вторым и третьим турами из команды ушел Бека-Бека — француз был на поле грубоват, но отличался работоспособностью и заряженностью на борьбу.

Трансфер 21-летнего полузащитника в «Ниццу» раскрыл стратегию боссов железнодорожников: они пообещали легионерам отпустить их в другой клуб сразу же, как в офис поступит солидное предложение. Этот факт подтвердил другой французский игрок москвичей Вильсон Изидор.

Алексис Бека-Бека. Сайт ФК «Локомотив»

В результате в самом начале чемпионата «Локо» остался без четырех важных игроков, к которым временно из-за дисквалификации добавился Дмитрий Баринов. По этой причине полузащита москвичей в Краснодаре будет максимально экспериментальной и отдалит возможный положительный результат. Но это будет тот самый случай, когда клуб буквально подвис на краю пропасти, чтобы игроки сплотились и показали максимальный характер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что, несмотря на сложности, «Локомотив» не такой уж большой аутсайдер матча с «быками». На победу железнодорожников можно поставить с коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. На «Краснодар» котировка чуть меньше — 2.46 (40%), на ничью — 3.80 (24%).

Москвичи сейчас ограничены в ресурсах, но встретятся с соперником, у которого тоже достаточно проблем. В том числе в обороне, где ярким пятном уже долгое время выглядит Матвей Сафонов. Если бы не юный вратарь сборной России, южане точно лидировали бы в списке самых пропускающих команд сезона.

Хотя и без его спасений пропущенных мячей у «Краснодара» хватает — семь после трех матчей и ни одной игры на ноль. Почти такая же статистика у «Локо», только в сетку ворот 18-летнего Даниила Худякова влетело на один мяч больше.

Шансов, что ближайшая игра получится сухой и безрезультатной, нет. Не помог бы ей стать такой даже Жозе Моуринью со своим знаменитым «автобусом». Даже он сказал бы, что его команде нужна свежая и здоровая кровь, а ее взять пока неоткуда.

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