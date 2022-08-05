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Сегодня, 09:15

Карпин и Мостовой обменялись уколами: Карпину неинтересна медиалига, Мостовому — «Ростов»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин и Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на назначение экс-форварда «Спартака» Александра Мостового главным тренером медийного футбольного клуба «АMC Fights Nights».

«Мостовой стал тренером? Я при чем здесь? Мне еще про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового? Про Мостового тем более. У меня абсолютно никакого мнения нет на этот счет», — приводит слова Карпин «Чемпионат».

После этого Мостовой прокомментировал слова Карпина в свой адрес.

«Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлен вообще. Я на это не смотрю. Медиалига — непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», — ответил Мостовой.

53-летний Мостовой ранее не работал тренером. Во время карьеры футболиста он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

В составе сборной России Мостовой провел 51 матч и забил 10 голов. За сборную СССР — 19 игр и 3 забитых мяча.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4776453-mostovoj-karpinu-neinteresna-mfl-mne-neinteresen-on-i-rostov-u-kazhdogo-svoya-zhizn.html?sl=1
Александр Мостовой
Валерий Карпин
ФК Ростов
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