Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Сети опубликовали зарплаты футболистов «Спартака»

18:25
Александр Соболев и Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев и Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Стали известны зарплаты игроков московского «Спартака». Из документов, опубликованных Telegram-каналом «BlackMirror», можно предположить, что форвард Александр Соболев получает 1,15 миллиона евро за сезон.

Также названы заработные платы следующих футболистов красно-белых:

Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;

Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;

Айртон — 1,92 млн евро;

Георгий Джикия — 2,0 млн евро;

Андрей Ещенко — 33,1 млн рублей (0,36 млн евро);

Самюэль Жиго — 2,27 млн евро;

Роман Зобнин — 3,45 млн евро;

Илья Кутепов — 2,30 млн евро;

Александр Максименко — 1,49 млн евро;

Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;

Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;

Александр Селихов — 1,49 млн евро;

Ранее, 20 апреля, в Сети была опубликована зарплата главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками.

Дополнительная информация:

https://t.me/black8mirror/1924

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
44
Офсайд