В Сети опубликовали зарплаты футболистов «Спартака»

Стали известны зарплаты игроков московского «Спартака». Из документов, опубликованных Telegram-каналом «BlackMirror», можно предположить, что форвард Александр Соболев получает 1,15 миллиона евро за сезон.

Также названы заработные платы следующих футболистов красно-белых:

Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;

Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;

Айртон — 1,92 млн евро;

Георгий Джикия — 2,0 млн евро;

Андрей Ещенко — 33,1 млн рублей (0,36 млн евро);

Самюэль Жиго — 2,27 млн евро;

Роман Зобнин — 3,45 млн евро;

Илья Кутепов — 2,30 млн евро;

Александр Максименко — 1,49 млн евро;

Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;

Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;

Александр Селихов — 1,49 млн евро;

Ранее, 20 апреля, в Сети была опубликована зарплата главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками.