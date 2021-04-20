Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»

Названа заработная плата главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Из документов, опубликованных Telegram-каналом «BlackMirror», можно предположить, что немецко-итальянский специалист получает 275,8 миллионов рублей (3,4 млн евро) за сезон-2020/21.

По информации источника, в контракте 35-летнего Тедеско также предусмотрен бонус в размере 574 тысячи долларов (44 млн рублей) за второе место по итогам сезона.

Отметим, что эти бюджеты были отправлены на согласование с руководством красно-белых, если верить скриншотам переписки. Возможно, в них были внесены корректировки.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками.