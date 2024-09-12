ЦСКА взял Кругового, Гуарирапу, Жемалетдинова и еще трех новичков. Клуб выжал максимум из скромного бюджета

Но с конкурентами тягаться сложно.

12 сентября — последний день трансферного окна в России. Дополнительные сделки еще могут случиться, но основные кампании уже завершены. В том числе трансферный период заканчивается у ЦСКА — для армейцев нынешнее окно получилось одним из слабейших за многие годы.

Это лето — пятое по затратам с сезона-2014/15

Летом-2024/25 ЦСКА потратил на новичков крайне мало — всего 1,6 миллиона евро (здесь и далее — по данным Transfermarkt). Большая часть из этой суммы (1,5 миллиона евро) ушла на 19-летнего белорусского форварда Артема Шуманского, еще 100 тысяч евро потратили на 20-летнего иранского защитника Амирхоссейна Риванди.

Сумма не впечатляет. За последние 10 лет это пятый результат по затратам.

Летние трансферные кампании ЦСКА

Сезон (летняя кампания) Затраты, млн евро Доходы, млн евро Разница, млн евро 2024/25 1,6 3,25 1,65 2023/24 12,3 14 1,7 2022/23 9 8,29 -0,71 2021/22 0,17 43,9 43,73 2020/21 30 0,48 -29,52 2019/20 25,25 2,52 -22,73 2018/19 12,32 42 29,68 2017/18 0 1,8 1,8 2016/17 0 20,5 20,5 2015/16 1 0 -1 2014/15 6,09 3,90 -2,19

Относиться к этому факту можно по-разному. С одной стороны, у ЦСКА бывали летние окна и похуже — например, в сезоне-2016/17 и следующим летом на новичков вообще не тратили деньги, обходились арендами. С другой стороны, голые цифры ни о чем не говорят. Надо четко разделять ситуации, когда ЦСКА не хочет и когда не может. К сожалению для армейских болельщиков, этим летом клуб именно не мог.

Что за проблемы у ЦСКА и как они мешают клубу?

У красно-синих целый ворох бед. Глобально их можно поделить на две группы.

Первая — санкции. В контексте ЦСКА часто говорят, что клуб под санкциями и это мешает ему жить, но мало кто задумывается — а в чем суть ограничений? Так вот, если кратко, то с 22 февраля 2022 года (когда США включили армейский клуб в один из санкционных пакетов) ЦСКА, по сути, отрезан от мирового трансферного рынка.

Конечно, никто не запрещал красно-синим покупать футболистов. Но ЦСКА уже 2,5 года очень трудно проводить платежи в валюте (в долларах — вообще невозможно), а значит, трудно рассчитываться с клубами и контрагентами (от посредников до скаутских агентств) за пределами России.

Лазейки для ЦСКА остаются — клуб проводил международные трансферы после введения санкций. Но эти лазейки такие узкие и тернистые, что возможности армейцев кажутся мизерными.

Вторая группа проблем — денежная. Мало того, что ЦСКА трудно переводить деньги за рубеж — этих денег нет. В июне генеральный директор красно-синих Роман Бабаев на пресс-конференции заявил: «Когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще... Но это не означает, что мы не будем пытаться навязать борьбу и добиваться тех целей, которые очевидны для такого клуба, как ЦСКА».

В этих словах четко читается тезис «ЦСКА не получает миллиарды от госкорпорации». И это притом что армейский клуб спонсируется как раз госкорпорацией ВЭБ. Сколько денег она дает красно-синим? По данным «Чемпионата», не так уж много — около 6-7 миллионов евро, или 600-700 миллионов рублей. Действительно не миллиарды.

6-7 миллионов евро — неплохой трансферный бюджет. Но только по информации все того же издания, эти деньги идут отнюдь не на трансферы. Их ЦСКА тратит на поддержание жизнеспособности, главная цель клуба сейчас — своевременная выплата зарплат. Учитывая, что, по данным портала Capology, зарплатный бюджет армейцев составляет почти 17 миллионов евро в год, это та еще задача. Остальные спонсоры тоже не спешат задаривать клуб деньгами.

Поэтому трансферы ЦСКА себе может позволить только в случае продаж. А с ними этим летом тоже было не очень.

Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чалов ушел за копейки. Не помог ЦСКА ни голами, ни деньгами

Вероятно, армейское лето прошло бы чуть более живо, если бы не трансферная сага вокруг Федора Чалова. В апреле клуб и захандривший форвард продлили контракт, прописав щадящие отступные для европейских клубов — 3 миллиона евро. Летом привлекательную опцию активировал ПАОК. Конец истории.

В таком исходе трудно кого-то обвинять — и Федор, и ЦСКА хотели как лучше. Но получилось не очень хорошо — игрок, которого Transfermarkt оценивает в 11 миллионов евро, принес почти в четыре раза меньше денег, уехав в экзотический чемпионат.

Это точно худший исход из возможных. Чалов мог остаться и помочь команде. Или мог не заламывать клубу руки, вынуждая согласиться на нерыночные отступные, и уйти за более приятные деньги.

Но в итоге клуб остался и без хорошего нападающего (плюс одна проблема в трансферное окно), и без особых денег на покупку нового. Денег, которых и так было немного.

Роман Бабаев и Сауль Гуарирапа. Фото ФК ЦСКА

Голь на выдумку хитра. Все не так плохо

Стоит отдать армейцам должное за изобретательность — находясь под грудой проблем, они очень технично выкручиваются. Оставшись без возможности тратить крупные средства, ЦСКА активирует другие инструменты.

Так, красно-синие переманили Данила Кругового аж из самого «Зенита» — парень полгода бегал в дубле ради контракта с ЦСКА. Летом бесплатно переехал в Москву и теперь разрывает, став основным в команде Николича. Данил даже вернулся в сборную России.

Также в статусе свободного агента подписали Рифата Жемалетдинова. Его трудно назвать топ-усилением, полузащитник редко играет в основе. Но он приносит пользу и дает глубину состава — и все это без особых затрат на трансфер.

Наконец, вопрос с атакой тоже в итоге решили. Для начала в качестве свободного агента подписали экс-нападающего «РБ Зальцбург» Секу Койту. 24-летний форвард пока еще не отметился голами, но это не проблема, ведь армейцы уже выписали ему конкурента — Сауля Гуарирапу из «Сочи».

21-летний венесуэлец разрывал в прошлом сезоне за южан, однако затих в первой лиге. Это немного отвадило от него возможных покупателей (в числе которых был даже «Зенит»), но ЦСКА сохранил интерес. Как решили проблему с финансами? Армейцы просто берут Гуарирапу в платную аренду (400 тысяч евро) с выкупом и были таковы.

В сумме шесть новых игроков (два из которых с приставкой «топ» — Круговой и Гуарирапа) и почти нулевые затраты. Эффективно? Да. А ведь при этом ЦСКА продолжает вести переговоры с разными клубами о дорогих футболистах, надеясь в случае успеха найти средства. Так, летом армейцы переговаривались с «Ростовом» о трансфере Данила Глебова. Почти обо всем договорились, но денег не нашли — переход не случился.

Такие же финты, пишут, армейцы проворачивали с полузащитником «Лестера» Ндиди (мог уйти свободным агентом, трансферная стоимость — 16 миллионов евро) и полузащитником Камори Думбия из «Реймса» (договорились за 6). Оба раза сделки сорвались из-за денег, но ЦСКА «был на радаре» — это очень важно для статуса топ-клуба. Ведь деньги действительно могли бы и найтись.

В целом все не так плохо. Несмотря на слабую по затратам трансферную кампанию, ЦСКА работает и креативно выкручивается. Конечно, про борьбу с «Зенитом» (и даже со «Спартаком» и «Динамо») на рынке пока что можно забыть. Но в футболе не все решают деньги. Плюс наверняка ведется работа по поиску средств — и даже зимой все может измениться в лучшую сторону.