«Карпин для меня как отец, он сможет стать великим тренером!» Интервью Эменике
Эммануэль Эменике снова приехал в Москву, чтобы сыграть за «Спартак». 37-летний нигериец вышел на поле в Матче звезд, приуроченном к 10-летию «Лукойл Арены». После завершения игры нападающий ответил на вопросы «СЭ» — о Валерии Карпине, Артеме Дзюбе и драке с Ари.
Москва для меня как дом
— Вы снова в Москве. Скучали?
— Да, очень скучал по Москве. Этот город для меня как дом. Мне очень нравится быть здесь. Особенно когда смотрю на такое количество болельщиков, что пришли на наш матч.
— Когда «Спартак» предложил принять участие в Матче звезд, сколько вы думали?
— Для меня это вообще не было проблемой. Я подумал совсем чуть-чуть.
— Как оцените игровые кондиции Веллитона?
— Не могу в это поверить. Он перестал играть в футбол, но прекрасно выглядит! Как?
— Он хочет вернуться в «Спартак». Думаете, это возможно?
— Я не знаю, но, думаю, все возможно.
— Когда фанаты увидели ваше видеообращение, многие задавались вопросом, что за дворец, в котором вы живете.
— Это мой дом, ха-ха. Я много играл в футбол, поэтому получилось построить такой дом.
— Там много золота. Оно настоящее?
— Да. Из Египта.
— Сколько стоил ваш дом?
— Не могу сказать точно. Где-то около миллиона или полутора миллионов долларов.
Дзюба — мой хороший друг!
— Вы говорили, что хотите пообщаться с Валерием Карпиным. Удалось?
— Да, но совсем немного. Ари разговаривал с Карпиным, и я попросил просто передать привет. Очень жду встречи с коучем.
— Как бы ты описал Карпина? Кто он для тебя?
— Это мой отец. Он очень много помогал, поддерживал. Он сделал так, что я начал чувствовать, что «Спартак» — мой дом.
— Теперь он тренирует сборную России!
— Думаю, он может стать великим тренером. Карпин много работает с игроками, общается с ними. Надеюсь, что у него все будет хорошо.
— Что вы помните об Артеме Дзюбе?
— Это мой хороший друг! И прекрасный игрок! Он постоянно шутил. У нас даже были особенные празднования, когда я забивал.
— Макеев рассказывал про вашу драку с Ари на тренировке! Что это было?
— О да! Ари много шутил, а я пошутил в его сторону. Ну и началось... Но теперь мы братья!
— Как после драки вы продолжали играть в одной команде?
— Это вообще не проблема. У нас прекрасные отношения с Ари, до сих пор шутим, общаемся. Ари — мой брат!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1