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Выбор Чалова не должен смущать. Трансфер в ПАОК — новый вызов, чтобы осуществить мечту

Федор Чалов перешел из ЦСКА в греческий ПАОК
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор все делает правильно.

Решение Федора Чалова перебраться в Грецию может показаться странным. Смысл менять РПЛ на Суперлигу, которая уж точно не превосходит по уровню наш чемпионат? Да еще и, вероятно, ощутимо потерять в деньгах. Форвард в расцвете лет, один из лучших на своей позиции в России — и уезжает в Европу. Но есть нюанс — трансфером мечты это вряд ли назовешь. С трудом верится, что в детстве Чалов грезил стать лучшим бомбардиром греческой Суперлиги. Но если взглянуть на отъезд Федора с другой стороны, плюсов окажется точно не меньше.

Главный — мотивация. Чалов откровенно киснет в РПЛ и не чувствует интереса к продолжению выступлений за ЦСКА. Еврокубков нет, его родной клуб стагнирует и вряд ли в ближайшие годы поборется за золото с таким мощным «Зенитом». Если бы Федора интересовали деньги и чемпионский титул, то он уже давно мог бы оказаться в Санкт-Петербурге — такой вариант был. Но ему интереснее попробовать свои силы в другом месте, как уже было в «Базеле».

Федор Чалов. Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат?

Вторая причина — те самые еврокубки. Сейчас ПАОК в качестве чемпиона Греции проходит квалификацию в Лигу чемпионов, и если сегодня удастся одолеть в ответном матче скромный боснийский «Борац» (в первом одержали домашнюю победу 3:2), то клуб точно сыграет как минимум на групповой стадии Лиги конференций. При новом формате провести восемь матчей в еврокубке — классный шанс зарекомендовать себя и привлечь внимание команд из топ-5 лиг Европы.

Вероятно, план-максимум Чалова как раз такой, и это — третья причина отъезда за рубеж. Федору 26 — лучший возраст, чтобы выйти на новый уровень. Понятно, что клубы из Англии, Испании, Франции и других сильных лиг присматриваются в первую очередь к молодым и перспективным. Чалов в этот список уже не попадает, но зарекомендовать себя перед условной лигой 1 — вполне себе вариант. Правда, в последние годы ПАОК редко совершает продажи в топ-5 чемпионатов. Летом 2021-го заработали 18,5 миллиона евро (данные Transfermarkt) на переходах Яннулиса и Цолиса в «Норвич». В 2020-м продали Лимниоса в «Кельн». На этом по большому счету все.

Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четвертая причина — новые эмоции. В Греции очень конкурентный и непредсказуемый чемпионат. «Панатинаикос» и «Олимпиакос» на слуху, здорово выступает АЕК. Сейчас тут нет возрастных звезд вроде Камбьяссо, Марсело или Бербатова, зато хватает молодых проспектов, которые рассматривают Суперлигу как возможность окрепнуть и засветиться на рынке. Да и болеть в этой стране умеют, новые впечатления Чалов точно получит.

Можно ли сказать, что Чалов теперь обязан забивать пачками? Весьма вероятно. Есть два аргумента. Первый — уровень состава. В топ-10 самых дорогих игроков греческого чемпионата (по версии того же Transfermarkt) сразу пять игроков ПАОК. Чалов же с оценкой в 11 миллионов евро станет четвертым футболистом по стоимости в лиге. С поддержкой тоже будет порядок. На флангах — опытные вингеры Андрия Живкович и Кирил Десподов, на позиции «десятки» — талантливый 21-летний Константелиас. А с адаптацией поможет Магомед Оздоев.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию

Второй момент — мотивация. После аренды в «Базеле» Чалов выдал самый результативный сезон в карьере. Сейчас тоже обязан подзарядиться эмоциями и зажечь.

Чемпионат Греции по уровню и правда слабее российского. Но выбор Чалова можно понять. Уже много лет он говорит о том, что хочет уехать в Европу, твердит об этом и его окружение. И Суперлига в глазах Федора — более надежный трамплин для осуществления мечты.

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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