У ЦСКА будет нападающий! Зачем армейцам Гуарирапа из первой лиги?

Летом венесуэльца из «Сочи» хотел «Зенит».

Сделка близка

Сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что 21-летний нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа близок к переходу в ЦСКА. По данным журналиста Андрея Панкова, венесуэлец уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра. Инсайдер Иван Карпов добавляет, что это будет не полноценный трансфер, а платная аренда — она обойдется ЦСКА в 400 тысяч евро. При этом в соглашении будет прописан пункт об обязательном выкупе в случае, если Гуарирапа сыграет определенное количество матчей.

Переговоры находятся на финальной стадии. Принципиальная договоренность достигнута, клубы обсуждают нюансы — стоимость выкупа и возможный график платежей.

Необходимое усиление

Армейцы этим летом провели одну из самых слабых трансферных кампаний за последние годы. Даже по меркам РПЛ москвичи были экономны — по данным портала Transfermarkt, красно-синие потратили меньше 2 миллионов евро на новичков. Только три клуба РПЛ пока израсходовали меньше в это окно — «Рубин», «Факел» и «Пари НН». Однако регистрационный период заканчивается 12 сентября, поэтому у ЦСКА еще есть время.

При этом армейцев покинул один из ведущих нападающих команды Федор Чалов, а также другой форвард — Антон Заболотный. И хотя армейцы в стесненных условиях идут по сезону довольно неплохо, занимая пятое место в РПЛ, им явно нужны трансферы. В том числе хороший нападающий.

Гуарирапа, пусть он и начал сезон в первой лиге, все же футболист уровня РПЛ — «Сочи» его покупал под игру в высшем дивизионе. Венесуэлец мощно проявил себя прошлой весной, когда за 10 туров оформил 8+1 по «гол плюс пас». В нынешнем сезоне он замедлился (пока всего 1+3), но все еще остается игроком, способным усилить такой клуб, как ЦСКА.

Сауль Гуарирапа. Фото ФК «Сочи»

У Сауля подозревают проблемы со здоровьем

Слабым местом игрока «Сочи» многие называют колени — Гуарирапа рвал «кресты» в 18 лет и не играл семь месяцев. По некоторым данным, в «Сочи» его покупали, учитывая эту особенность. Но весной никаких проблем со здоровьем у венесуэльца не возникло.

Известно, что летом Гуарирапой интересовался «Зенит», но сине-бело-голубые остановились на других форвардах — Лусиано Гонду и Александре Соболеве.

Сауль переехал в «Сочи» минувшей зимой. За этот отрезок Гуарирапа в России 20 раз выходил на поле во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.