У ЦСКА будет нападающий! Зачем армейцам Гуарирапа из первой лиги?
Сделка близка
Сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что 21-летний нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа близок к переходу в ЦСКА. По данным журналиста Андрея Панкова, венесуэлец уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра. Инсайдер Иван Карпов добавляет, что это будет не полноценный трансфер, а платная аренда — она обойдется ЦСКА в 400 тысяч евро. При этом в соглашении будет прописан пункт об обязательном выкупе в случае, если Гуарирапа сыграет определенное количество матчей.
Переговоры находятся на финальной стадии. Принципиальная договоренность достигнута, клубы обсуждают нюансы — стоимость выкупа и возможный график платежей.
Необходимое усиление
Армейцы этим летом провели одну из самых слабых трансферных кампаний за последние годы. Даже по меркам РПЛ москвичи были экономны — по данным портала Transfermarkt, красно-синие потратили меньше 2 миллионов евро на новичков. Только три клуба РПЛ пока израсходовали меньше в это окно — «Рубин», «Факел» и «Пари НН». Однако регистрационный период заканчивается 12 сентября, поэтому у ЦСКА еще есть время.
При этом армейцев покинул один из ведущих нападающих команды Федор Чалов, а также другой форвард — Антон Заболотный. И хотя армейцы в стесненных условиях идут по сезону довольно неплохо, занимая пятое место в РПЛ, им явно нужны трансферы. В том числе хороший нападающий.
Гуарирапа, пусть он и начал сезон в первой лиге, все же футболист уровня РПЛ — «Сочи» его покупал под игру в высшем дивизионе. Венесуэлец мощно проявил себя прошлой весной, когда за 10 туров оформил 8+1 по «гол плюс пас». В нынешнем сезоне он замедлился (пока всего 1+3), но все еще остается игроком, способным усилить такой клуб, как ЦСКА.
У Сауля подозревают проблемы со здоровьем
Слабым местом игрока «Сочи» многие называют колени — Гуарирапа рвал «кресты» в 18 лет и не играл семь месяцев. По некоторым данным, в «Сочи» его покупали, учитывая эту особенность. Но весной никаких проблем со здоровьем у венесуэльца не возникло.
Известно, что летом Гуарирапой интересовался «Зенит», но сине-бело-голубые остановились на других форвардах — Лусиано Гонду и Александре Соболеве.
Сауль переехал в «Сочи» минувшей зимой. За этот отрезок Гуарирапа в России 20 раз выходил на поле во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1