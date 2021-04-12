«Уверен, что ВАР отобрал у «Спартака» пенальти!» Интервью Романцева после дерби с «Локомотивом»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России — о поражении красно-белых от «Локомотива».

Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Врачи не запрещают после операции смотреть футбол? Ведь лишнее волнение вам сейчас не к чему, — осторожно поинтересовался я у Олега Ивановича, прежде чем предложить ему вместе обсудить предстоящий матч «Локомотива» со «Спартаком».

— Слава богу, особого повода для таких суровых запретов нет, — приветливо отозвался он. — К тому же я теперь смотрю футбол как рядовой болельщик, и тот сумасшедший стресс, который давил на тренерской скамейке, уже в прошлом. Это было прекрасное время... Хотя сейчас я тоже в игре, но уже по другую сторону. Конечно, когда «Спартак» проигрывает, настроение портится. Но в последнее время это случается нечасто. Надеюсь, что такого не произойдет и в воскресенье. Так что жду звонка.

До игры

— Жаль, что не могу пока съездить на матч в Черкизово, — неожиданно сам начал разговор Романцев, когда я набрал его номер ровно за час до начала встречи. — Очень люблю этот уютный стадион, на котором в свое время «Спартак» проводил домашние матчи. И при Бескове, еще в первой лиге, и уже потом, когда я сменил его в команде. И поле в Черкизове было для нас счастливым. А потому и отношения с «Локомотивом» были всегда очень теплые. В разное время за него даже наши ребята выступали — Черчесов, Ярцев, Базулев, Сычев, Гаврилов, Цымбаларь. А с Юрием Семиным мы по сей день дружим. Хотя, когда на поле встречались, искры из глаз летели.

— Это уж я запомнил по матчу в Лужниках в 2000-м, когда Юрия Павловича удалили со скамейки, а он, проходя мимо, всякие нехорошие слова кричал. Да еще Тихонов Нигматуллину пенальти в конце не забил...

— Но это же игра была! А в ней нет друзей — только борьба. Зато потом обнялись, руки пожали, поговорили по-свойски — проблемы-то общие.

— Ну, у Тедеско с Николичем вряд ли до обнимания дойдет. Слишком многое в этом дерби на кону стоит. Согласны с теми, кто считает, что его результат ответит на вопрос, каким окажется для «Локомотива» и «Спартака» финиш чемпионата?

— Цена действительно велика. Но сомневаюсь, что один результат за шесть туров до конца может все в их судьбе определить. Здесь и Ванга еще бы призадумалась. Хотя поражение жизнь каждого из них усложнит. Ну а ничья в копилку «Зенита» пойдет. Знаю, если «Спартак» проведет эту встречу в том же игровом тонусе, как пять предыдущих, то остановит «Локомотив».

— Вы делали перестановки в составе после выигранных матчей или следовали неписаному футбольному закону, что после победы ничего не меняют?

— Я держал его в уме. Но всегда исходил из реалий — здоровья игроков, того, как они выглядели на тренировках. Вот это и все и определяло.

— То, что Смолов вновь заслужил доверие Николича, решили два забитых гола в кубковом четвертьфинале?

— И это тоже. Думаю, тренер почувствовал, что Федор начал приходить в себя, восстанавливает игру, обретает уверенность. И здесь очень важно не упустить момент, чтобы поддержать игрока.

— Учитывая, что «Локомотив» отстает от «Спартака», Николич на своем поле решится сыграть первым номером?

— Он и в августе прошлого года, на «Открытие Арене», пытался это сделать, когда сразу же выпустил атакующую тройку — Смолов, Эдер, Алексей Миранчук. И даже повел в счете. Но в итоге уступил. Думаю, сейчас серб не станет рисковать и выберет другой вариант. А вот «Спартак» сразу же начнет со штурма. И его нынешняя, подогнанная атака для этого весомый аргумент.

Первый тайм

В перерыве, во время которого мы с Романцевым начали обсуждение первого акта зрелища, спартаковские фанаты пребывали в шоке. И было от чего. На отдых их команда отправилась, пропустив пару мячей и без получившего красную карточку Айртона.

— Ожидали такого поворота событий? — поинтересовался я у Олега Ивановича.

— Если честно, нет. Поначалу «Спартак» больше владел мячом, много атаковал, держал в напряжении Гильерме. А «Локомотив», отдав инициативу, ждал своего шанса в контратаке. Классический вариант игры вторым номером.

— Не удивило, что спартаковцы упрямо шли вперед только левым флангом, делая ставку на скоростные качества Айртона? Ведь можно было попробовать атаковать и справа, где впервые появился молодой защитник Сильянов.

— Айртон хорошо начал, держал в напряжении защитников, оттягивал на себя Баринова с Мухиным. И казалось, что этот ход себя оправдает. Ведь пару раз, если бы не Гильерме, то быть бы голу. Вспомните момент, когда после паса пяткой Соболева Айртон бил с острого угла. А прострел бразильца на третьей минуте, на который чуть не успел тот же Соболев? Или удар Промеса метров с двадцати пяти под перекладину и такой же — Ларссона, еще раз проверивших реакцию голкипера? Словом, казалось, что у «Спартака» все идет по плану.

— Казалось? Или повод для тревоги все-таки появлялся?

— Может быть, только раз-другой. Когда минуте на десятой Смолов рывком ушел от Маслова и пробил из-под Джикии. И если бы не Максименко, быть беде. Вот это и был первый тревожный момент.

— Второй уже обернулся голом. По чьей вине?

— Как нередко бывает, это была коллективная ошибка обороны. Вначале Айртон проспал справа Баринова. Тот сделал на дальнюю штангу перевод Смолову, которому Маслов позволил прострелить вдоль ворот, где уже дежурил Комано. И начинай с центра.

— После этого в спартаковской обороне все чаще стали появляться свободные зоны, разрывы в центре поля. И не подведи техника Жемалетдинова, Баринова и Смолова, ждать бы Максименко новых неприятностей.

— Здесь все объяснимо — «Спартак» бросился отыгрываться. И не всегда те, кто отвечает за оборону, успевали возвращаться назад.

— И ведь за минуту до перерыва у Промеса все-таки был шанс отыграться. Но голландца в штрафной атаковал Сильянов.

— Был ли пенальти? На мой взгляд, да! Хотел Сильянов или нет, но удар в ногу Квинси он нанес, помешав послать мяч в ворота. Левников остановил игру. А вот ВАР почему-то не предложил арбитру лично посмотреть момент, и тот принял самостоятельное решение. Вот это и оставляет вопросы.

— Почти тут же последовавший второй гол — следствие того, что спартаковцы в очередной раз оголили тылы?

— Да, в тот момент там гулял ветер. И Комано с оставленного Мозесом фланга по совершенно оголенному центру вывел к воротам Жемалетдинова. Все, что успел сделать Айртон, — избавить команду от пенальти, завалив соперника у линии штрафной. Но от гола это не спасло. И Смолов точно положил мяч в правый от вратаря угол.

— Странной показалась стенка, на сей раз непонятно как выстроенная Максименко.

— Меня она тоже удивила. Особенно дыра в середине, которой Федор и воспользовался. Явная вратарская ошибка.

Второй тайм

Было ясно, что, потеряв Айртона, «Спартак» пойдет на перемены и в составе, и в игре. Но после перерыва на поле вместо Соболева появился только Умяров.

— Не удивило, что, проигрывая в два мяча, Тедеско меняет забивного форварда на разыгрывающего хавбека? — поинтересовался я у Олега Ивановича. - Быть может, он уже сейчас держит в уме то, что из-за перебора карточек Соболев не сыграет следующий матч с «Уфой», и готовится к нему?

— Не думаю. Скорее, тренер почувствовал, что в состоянии повышенной нервозности Соболев уже не помощник. А выход Умярова может придать игре осмысленность, наладить взаимодействие с Ларссоном. Ситуация, в которой оказался «Спартак», не смертельная. В 95-м мы Фарерам в гостях тоже проигрывали 1:2. Но во втором тайме собрались, сумели четыре мяча забить и с песнями поехали домой. Правда, то сборная была.

— Про еще один не назначенный на 51-й минуте пенальти что скажете?

— Здесь не буду столь категоричен, как в первом случае с Промесом. После удара Мозеса мяч попал в Пабло, от которого срикошетил в ворота, где его парировал Гильерме. Была ли здесь рука или нет, определить сложно. И как в таких случаях говорят, все на усмотрение арбитра. Хорошо, что на сей раз ВАР хоть посмотрели. И на том спасибо.

— Потеря одного игрока сильно сказывается на боеспособности команды?

— Не так остро, как, скажем, в хоккее. И бывали случаи, когда мы проигрывали, но нам удавалось побеждать в меньшинстве. Как в 92-м с ЦСКА, когда при счете 0:1 у нас удалили Черчесова. Но мы выстояли. И Писарев с Пятницким забили два мяча. Да и Тедеско не так давно в кубковой встрече вдесятером одолел армейцев. Но сейчас «Локомотив» очень грамотно провел второй тайм — был рационален, не рисковал, перекрывал все подступы к штрафной. А рослые Чорлука с Пабло наглухо перекрыли в ней второй этаж.

— И все-таки один стопроцентный момент у «Спартака» был.

— Когда ближе к концовке Максименко через все поле вывел к воротам Ларссона? Момент действительно неплохой. Но стопроцентным я его не назову, поскольку для исполнения он был очень сложен технически. Требовалось на скорости так обработать мяч, чтобы тот оказался под ногой. У спартаковца почти получилось. Но это «почти» дало возможность Гильерме успеть сблизиться и перекрыть удар.

Овертайм

— Счет по игре?

— Пожалуй. «Спартак» ошибался в обороне и не реализовывал моменты. «Локомотив», наоборот, строго защищался и не транжирил возможности забить.

— Многие говорят, что последние успехи «Спартака» во многом связаны с тем, что Тедеско действует в обороне в три центральных защитника. Вы когда-нибудь использовали эту схему?

— Любая схема — это только макет. Все остальное зависит от футболистов, от того, как они ей следуют, от их возможностей. У меня в обороне играли Никифоров с Онопко, которые очень часто подключались к атакам, немало забивали, но всегда успевали возвращаться назад и контролировать свои зоны. В нынешнем «Спартаке» Жиго с Джикией тоже могут подключиться, реализовать «стандарт», забить. Значит, надо обратить внимание на то, чтобы это шло не в ущерб главным задачам защитников. А они просты — не пропустить!

— Насколько это поражение осложнило задачу «Спартака» в финишной гонке?