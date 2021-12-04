«Спартак» — «Ахмат»: арбитр не назначил два пенальти в ворота красно-белых
На 44-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Виталий Мешков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. В том эпизоде Йоррит Хендрикс, не сыграв в мяч, в своей штрафной площади въехал в Антона Швеца и сбил его корпусом.
Получается, что судья в первом тайме дважды не наказал спартаковцев пенальти. Первый момент произошел на 14-й минуте, когда Самюэль Жиго выбил мяч из штрафной площади, а через мгновение наступил на голеностоп Евгению Харину. Если Мешков в схожем эпизоде зафиксировал фол Александра Соболева, то, получается, и тут спартаковский защитник нарушил правила.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».
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