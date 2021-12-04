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10 вопросов Александру Плутнику, на которые он, скорее всего, побоится ответить

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 21:50
Александр Плутник. Фото ФК «Локомотив»
Александр Плутник. Фото ФК «Локомотив»
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Максим Алланазаров обращается к председателю совета директоров «Локомотива» с назревшими вопросами.
Ральф Рангник. Рангник в «Локомотиве» — разочарование года. Клуб потратил огромные деньги на человека, который просто сбежал

1. Кто понесет ответственность за действия Ральфа Рангника и его команды?

2. Как так вышло, что клуб не получил компенсацию за разрыв контракта с Рангником?

3. Кто понесет ответственность за десятки миллионов евро, которые были потрачены впустую?

4 декаюря. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Тин Едвай в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;игроками &laquo;Урала&raquo;. «Как тренируемся, так и играем». «Локомотив» летит в пропасть

4. Есть ли у руководства «Локо» план Б на случай, если команда продолжит проигрывать?

5. Как клуб будет рассчитываться с многомиллионными кредитами, которые ему были выданы в последнее время?

6. Как реагирует на все происходящее руководство РЖД?

7. Почему председатель совета директоров клуба не дал ни одного нормального интервью, находясь на таком важном посту?

8. Готовы ли вы покинуть свой пост, в случае если «Локомотив» продолжит свое невнятное выступление?

9. Какое место в чемпионате должен занимать «Локомотив», чтобы был уволен Маркус Гисдоль?

10. Почему ваши охранники обещают журналистам на стадионе «взять за ноги» при выполнении ими своей работы?

Антигерой матча Тин Едвай получает вторую желтую карточку.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Максим Алланазаров все материалы автора

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