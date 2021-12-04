10 вопросов Александру Плутнику, на которые он, скорее всего, побоится ответить
1. Кто понесет ответственность за действия Ральфа Рангника и его команды?
2. Как так вышло, что клуб не получил компенсацию за разрыв контракта с Рангником?
3. Кто понесет ответственность за десятки миллионов евро, которые были потрачены впустую?
4. Есть ли у руководства «Локо» план Б на случай, если команда продолжит проигрывать?
5. Как клуб будет рассчитываться с многомиллионными кредитами, которые ему были выданы в последнее время?
6. Как реагирует на все происходящее руководство РЖД?
7. Почему председатель совета директоров клуба не дал ни одного нормального интервью, находясь на таком важном посту?
8. Готовы ли вы покинуть свой пост, в случае если «Локомотив» продолжит свое невнятное выступление?
9. Какое место в чемпионате должен занимать «Локомотив», чтобы был уволен Маркус Гисдоль?
10. Почему ваши охранники обещают журналистам на стадионе «взять за ноги» при выполнении ими своей работы?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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