10 вопросов Александру Плутнику, на которые он, скорее всего, побоится ответить

Максим Алланазаров обращается к председателю совета директоров «Локомотива» с назревшими вопросами.

1. Кто понесет ответственность за действия Ральфа Рангника и его команды?

2. Как так вышло, что клуб не получил компенсацию за разрыв контракта с Рангником?

3. Кто понесет ответственность за десятки миллионов евро, которые были потрачены впустую?

4. Есть ли у руководства «Локо» план Б на случай, если команда продолжит проигрывать?

5. Как клуб будет рассчитываться с многомиллионными кредитами, которые ему были выданы в последнее время?

6. Как реагирует на все происходящее руководство РЖД?

7. Почему председатель совета директоров клуба не дал ни одного нормального интервью, находясь на таком важном посту?

8. Готовы ли вы покинуть свой пост, в случае если «Локомотив» продолжит свое невнятное выступление?

9. Какое место в чемпионате должен занимать «Локомотив», чтобы был уволен Маркус Гисдоль?

10. Почему ваши охранники обещают журналистам на стадионе «взять за ноги» при выполнении ими своей работы?