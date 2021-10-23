На 18-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. Правильно ли поступил судья?

Эпизод матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов».

В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Игрок ЦСКА, получив удар, подпрыгнул, поджал обе ноги, повернулся в воздухе и упал. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

Эпизод матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов».

Мнения наших экспертов по поводу неназначения пенальти разделились. Одни считают, что судья ошибся, другие — что он все хорошо видел и правильно оценил очень красивое падение Ахметова.

Эпизод матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов».

Есть и другой нюанс. Весной этого года в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА (1:0) тот же Ахметов у боковой линии попал «через мяч» в ногу Александру Соболеву. Павел Кукуян (сегодня он помогает Мешкову в роли видеоарбитра) поначалу не применил никаких дисциплинарных санкций, а затем после вмешательства ВАР Сергея Карасева удалил армейца. Экспертно-судейская комиссия не согласилась с решением использовать красную карточку — по мнению ЭСК, следовало ограничиться желтой. Но никто не оспорил, что это был фол со стороны Ахметова.

Эпизод матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов».

Так считать ли фолом то, что сделал Бейл?