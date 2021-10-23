ЦСКА — «Крылья Советов»: Ахметова ударили по голени — Мешков не назначил пенальти. Почему?
На 18-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. Правильно ли поступил судья?
В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Игрок ЦСКА, получив удар, подпрыгнул, поджал обе ноги, повернулся в воздухе и упал. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.
Мнения наших экспертов по поводу неназначения пенальти разделились. Одни считают, что судья ошибся, другие — что он все хорошо видел и правильно оценил очень красивое падение Ахметова.
Есть и другой нюанс. Весной этого года в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА (1:0) тот же Ахметов у боковой линии попал «через мяч» в ногу Александру Соболеву. Павел Кукуян (сегодня он помогает Мешкову в роли видеоарбитра) поначалу не применил никаких дисциплинарных санкций, а затем после вмешательства ВАР Сергея Карасева удалил армейца. Экспертно-судейская комиссия не согласилась с решением использовать красную карточку — по мнению ЭСК, следовало ограничиться желтой. Но никто не оспорил, что это был фол со стороны Ахметова.
Так считать ли фолом то, что сделал Бейл?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю