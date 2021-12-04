Кто-то из рефери, входивших в судейскую бригаду игры 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (2:1), неправильно заполнил протокол матча. В соответствии с версией арбитров, нарушена статья 5 регламента чемпионата России-2021/22 «Организация матчей». В пункте 5.10 говорится:

«В ходе матча разрешается замена не более пяти футболистов в каждой команде из числа внесенных в форму №9. Замены проводятся с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во время матча у каждой команды будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены в игровое время матча, а замены, выполненные в перерыве матча, не учитываются в числе возможностей замен. При этом осуществление замен обеими командами в одно время по ходу матча будет считаться использованием одной возможности для каждой из команд».

В протоколе, опубликованном на сайте РПЛ, записано, что «Ахмат» произвел четыре замены в разное время, то есть использовал больше трех разрешенных возможностей. На 45-й минуте Владислав Карапузов заменил Игоря Коновалова, на 55-й Сенин Себаи — Артема Архипова, на 78-й Лечи Садулаев — Артема Поляруса, на 88-й Мохамед Конате — Евгения Харина.

Протокол матча РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

На самом деле грозненцы провели замену не на 45-й минуте, не в конце первого тайма, а в перерыве матча. То есть в протоколе следовало написать, что Карапузов вышел на 46-й минуте.

4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат».

Интересно, что это происходит не впервые в чемпионате. «СЭ» уже писал, что-то же самое было после игры 7-го тура «Динамо» — «Нижний Новгород» (1:2). Ошибку исправили сотрудники РПЛ — после того, как мы связались с лигой.