Баринов обматерился во флеш-интервью после поражения «Локо» от «Лацио»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обматерился во флеш-интервью после поражения от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

— Первый тайм был честно идеальным. Пара стандартов у наших ворот и всё. Наверное, каждый выполнял установку, полностью, каждый игрок на поле. Во втором тайме, может, кому-то не хватило сил... Я еще в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил... Играю в мяч, потом *****. Ой, извините! Потом мне никак не убрать ногу, выбиваю мяч вместе с ногой. Мне дают желтую карточку, я пропускаю матч с «Марселем» и еще нам ставят 11-метровый. Судья так и объяснил, что сначала я играю в мяч, а потом попадаю в ногу. Я еще со своим английским, не мог ничего ему сказать, — сказал Баринов во флеш-интервью после матча.

25-летний Баринов вышел в стартовом составе «Локо» и провел на поле всю игру с итальянской командой.

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.