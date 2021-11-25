Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Баринов обматерился во флеш-интервью после поражения «Локо» от «Лацио»

25 ноября, 23:58
Дмитрий Баринов. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
Дмитрий Баринов. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обматерился во флеш-интервью после поражения от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

— Первый тайм был честно идеальным. Пара стандартов у наших ворот и всё. Наверное, каждый выполнял установку, полностью, каждый игрок на поле. Во втором тайме, может, кому-то не хватило сил... Я еще в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил... Играю в мяч, потом *****. Ой, извините! Потом мне никак не убрать ногу, выбиваю мяч вместе с ногой. Мне дают желтую карточку, я пропускаю матч с «Марселем» и еще нам ставят 11-метровый. Судья так и объяснил, что сначала я играю в мяч, а потом попадаю в ногу. Я еще со своим английским, не мог ничего ему сказать, — сказал Баринов во флеш-интервью после матча.

25-летний Баринов вышел в стартовом составе «Локо» и провел на поле всю игру с итальянской командой.

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 56 (0:1), Иммобиле, 63 (0:2), Педро, 87 (0:3)
Локомотив
Худяков Едвай Мурило Рыбус Ненахов (Сильянов, 28 ) Марадишвили (Зинович, 77 ) Баринов Бека Бека Камано (Борисенко, 77 ) Рыбчинский (Смолов, 59 ) Лисакович
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Ачерби Хюсай Габаррон Лукас (Милинкович-Савич, 59) Луис Альберто (Катальди, 59) Башич Дзакканьи (Лаццари, 82) Фелипе Андерсон (Педро, 46) Иммобиле (Муричи, 66)
Предупреждения
Камано 1, Ненахов 13, Сильянов 55, Баринов 62, Рыбус 86  -  Дзакканьи 21, Луис Альберто 36, Лукас 57, Милинкович-Савич 76
Судьи
Диаш Тавареш Суареш
ВАР
Пиньейру Мартинш

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
В аэропорту Шереметьево прошла эвакуация
10
5
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»