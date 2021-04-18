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«Спартак» как будто подменили. Красно-белые провели худший матч при Тедеско

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 22:00
18 апреля 2021 года. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 апреля 2021 года. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Максим Алланазаров — о фиаско «Спартака» и триумфе Шамиля Газизова.

Стоящая на вылет «Уфа» в один момент стала для «Спартака» очень принципиальным соперником. Бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов бесславно покинул Москву и вернулся в свою родную команду с желанием отомстить и доказать свою состоятельность. По-другому быть просто не могло: не обратить внимания на троллинг «Спартака» с фиалками и растяжкой «Гуччи» Газизов просто не мог.

«Спартак» уже привык проигрывать в день рождения клуба: например, так было девять лет назад в матче против «Анжи». Тогда красно-белые пропустили три безответных мяча, так случилось и в этот раз. На протяжении всего матча команда была не похожа на себя, а Доменико Тедеско начал пресс-конференцию с извинений и сравнил игру своей команды с футболом в исполнении детей.

18&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Красно-белые потерпели крупное поражение в&nbsp;день 99-летия клуба.«Спартак» — ЦСКА: дерби жизни

Трудно выделить какую-то одну причину плохой игры «Спартака»: команда провела худший матч при Тедеско, никто из игроков даже близко не показал то, на что способен. Прослеживались проблемы с концентрацией и самоотдачей — все это стало причиной болезненного домашнего поражения. При счете 0:2 собственный стадион свистел спартаковцам, чего в Тушине не было очень давно.

Поражение от «Уфы» может лишить «Спартак» места в Лиге чемпионов («Локомотив» выглядит очень мощно и вряд ли позволит себя обойти). Если команда и тренерский штаб не разберутся в причинах невыразительной игры, следующая пощечина может прилететь от куда более принципиального соперника: через неделю красно-белые сыграют дома с ЦСКА.

Будучи игроком, Ивица Олич не раз огорчал спартаковских болельщиков. И нет сомнений в том, что он захочет сделать это снова.

Спартак — Уфа

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