«Спартак» как будто подменили. Красно-белые провели худший матч при Тедеско
Стоящая на вылет «Уфа» в один момент стала для «Спартака» очень принципиальным соперником. Бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов бесславно покинул Москву и вернулся в свою родную команду с желанием отомстить и доказать свою состоятельность. По-другому быть просто не могло: не обратить внимания на троллинг «Спартака» с фиалками и растяжкой «Гуччи» Газизов просто не мог.
«Спартак» уже привык проигрывать в день рождения клуба: например, так было девять лет назад в матче против «Анжи». Тогда красно-белые пропустили три безответных мяча, так случилось и в этот раз. На протяжении всего матча команда была не похожа на себя, а Доменико Тедеско начал пресс-конференцию с извинений и сравнил игру своей команды с футболом в исполнении детей.
Трудно выделить какую-то одну причину плохой игры «Спартака»: команда провела худший матч при Тедеско, никто из игроков даже близко не показал то, на что способен. Прослеживались проблемы с концентрацией и самоотдачей — все это стало причиной болезненного домашнего поражения. При счете 0:2 собственный стадион свистел спартаковцам, чего в Тушине не было очень давно.
Поражение от «Уфы» может лишить «Спартак» места в Лиге чемпионов («Локомотив» выглядит очень мощно и вряд ли позволит себя обойти). Если команда и тренерский штаб не разберутся в причинах невыразительной игры, следующая пощечина может прилететь от куда более принципиального соперника: через неделю красно-белые сыграют дома с ЦСКА.
Будучи игроком, Ивица Олич не раз огорчал спартаковских болельщиков. И нет сомнений в том, что он захочет сделать это снова.
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