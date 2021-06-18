Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем, скандале бывшей супруги Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, а также желании найти команду.

«Я не думаю сейчас о деньгах, мне хочется играть в футбол»

— Начнем с актуалки: пить коньяк по утрам — это норма?

— Кто знает, тот поймет (смеется). Я не буду это комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией.

— Можно сделать вывод, что от этого выиграли все в плане пиара? Да еще и наша сборная обыграла финнов.

— Я не думаю, что эта ситуация как-то повлияла на победу национальной команды.

— А кто в итоге был прав? Бузова или Губерниев?

— В данной ситуации я ни на чьей стороне.

— Хорошо. Оставим Бузову и ее призывы к победе. Расскажите, чем сейчас занимается Тарасов?

— Я тренируюсь каждый день, держу себя в форме. Считаю, что на данный момент нахожусь в хороших кондициях. Моя первая задача — вернуться в футбол и найти команду. Но помимо этих целей у меня есть и другие задачи. А то знаете, кто-то мог бы сидеть и говорить: вот, команды нет, все плохо... Я не такой! Мне хочется развиваться во многих сферах.

— Вы имеете в виду вашу активность в соцсетях?

— Да, я решил поделиться своим жизненным опытом со своей аудиторией. Я получаю обратную связь и кайфую от этого. Недавно я решил запустить свой марафон, который поможет людям в решении их вопросов.

— Вы верите, что получится совмещать профессиональную карьеру футболиста с блогерством?

— Я не люблю слово «блогер» по отношению к себе. А то мне начали писать: «Ты что, блогером стал?» Это не блогерство... Для меня это слово означает такое — когда, например, люди снимают пранки и каждый свой шаг. А я все-таки другой человек. «Селебрити» и «блогер» — это два разных понятия для меня.

— И все-таки: получится успевать делиться опытом в соцсетях, совмещая профессиональную карьеру футболиста?

— Думаю, не будет проблем. Всему есть свое время. Свободное от тренировок время можно посвятить себе. Кто-то ходит в кино, кто-то сидит в ресторанах, а кто-то может общаться с людьми и делиться своим опытом. Одно другому не мешает. Если найдется команда и мне это будет мешать, то, конечно, я выберу футбол.

— Вы верите, что еще сможете сыграть в РПЛ?

— Конечно, верю! А затягивается все, потому что у меня нет агента. Я сам стараюсь продвигать себя. Мне тяжело вдвойне. Просто пока не находится тот человек, который поверит в меня и точно не пожалеет об этом. Я просто работаю каждый день и жду своего шанса. Моя задача — быть в форме, потому что в любой момент все может поменяться. А в том, что я могу играть на уровне РПЛ, не сомневаюсь.

— Переговоры происходят с клубами ФНЛ и РПЛ?

— РПЛ.

— То есть в этом сезоне мы сможем увидеть Дмитрия Тарасова в РПЛ?

— Очень хочется!

— Что ответите хейтерам, которые говорят, что вы уже закончили с футболом?

— Поглядеть бы, где такое строчат. Последнее время мне такого не пишут в моих соцсетях, хотя в свое время хейтеров было много. Но сейчас всего этого я не вижу. Если же кто-то так думает, то для меня лучше заниматься вышеупомянутой «ерундой», чем сидеть и обсуждать кого-то. Говорить можно все что угодно. Надо делать, а не говорить.

— Чем вы сейчас зарабатываете?

— У меня остались деньги, которые я заработал, поэтому у меня все хорошо.

— А вы не боитесь, что когда-то они закончатся?

— Я не думаю сейчас о деньгах. Мне хочется играть в футбол.

«Негатив к сборной пока оставим в стороне»

— Сейчас много хейта в адрес сборной. Согласитесь?

— Главное, чтобы не было безразличия. Вот за это и можно покритиковать.

— Согласны с тем, что российский футбол на уровне клубов и национальной команды переживает спад?

— А в чем конкретно спад?

— Например, не самое лучшее выступление наших клубов в Европе и недавний разгром от сербов 5:0...

— Игра от сербов в прошлом. На Евро мы уже выиграли финнов 1:0, три очка в кармане, идем дальше и верим в ребят! Главная задача — выйти из группы. Болеем за наших. А этот негатив пока оставим в стороне.

«Это у Кикнадзе остались ко мне претензии»

— Как думаете, женщина в руководстве футбольного клуба — это норма?

— Точно не против этого. В «Локомотиве» я работал с Ольгой Юрьевной Смородской. У меня сложились с ней отличные отношения, она прекрасный руководитель. Я считаю, женщины в руководстве клуба имеют место быть.

— А как относитесь к Зареме Салиховой?

— Честно, еще не читал ее высказывания. И мне нечего о ней сказать. А свою позицию по девушкам и женщинам в футболе я уже озвучил.

— Разберемся. В вашем семейном кодексе, который вы опубликовали у себя в соцсетях, написано, что мужчина — глава в семье. Теперь перенесем это все в профессиональную плоскость. Каково мужчине быть в подчинении не в отношениях, но в работе?

— Повторюсь, у меня в практике был такой случай. Женщина была президентом клуба, но мне как профессионалу это никак не мешало работать.

— С кем было комфортнее работать — с Кикнадзе или Смородской?

— Безусловно, с Ольгой Юрьевной.

— К Кикнадзе остались вопросы?

— Нет. Это у Василия Александровича остались претензии ко мне. Но он сам выбрал путь судебных заседаний со мной. Ну ОК, я это принял, а суд по выплатам за операцию выиграл.

— Недавно Игорь Денисов прошелся по Кикнадзе со всех сторон. Согласны с его мнением?

— Денисов — прямой человек, он никогда не молчит. Я смотрел его интервью. Он очень откровенно все рассказал.

— Если встретите Кикнадзе, то пожмете ему руку?

— Да, мы недавно виделись в Казани. И меня так воспитали, что нужно уважать старших.

— А какие у вас отношения сложились с Игорем Денисовым?

— Я хорошо к нему отношусь, но мы не были друзьями. Сейчас наши пути разошлись, мы с ним не общаемся. Но если я его увижу, то с удовольствием пообщаюсь.

— Вас удивила его откровенность в последних интервью?

— Да, правда — это хорошо. Но она не всегда полезна и уместна. Это интервью посмотрело много ребятишек, которые могут в будущем последовать его примеру. Не знаю, правильно это или нет.

Дмитрий Тарасов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Деньги для меня не важны. Главное — чтобы в меня поверили»

— Расскажите о своем периоде в Казани. Не осталось каких-то недопониманий?

— Нет, конечно. Я очень хорошо отношусь к Рустему Фидаевичу Сайманову. Когда я сломал ногу в «Рубине», то он был одним из первых, кто сказал — мы продлеваем с тобой контракт. Не каждый клуб на это может пойти. Я очень благодарен руководству команды и всему тренерскому составу. На тренировках я всегда отдавал себя по полной программе, а тем временем, которое мне давали, хоть его и было мало, я был доволен абсолютно. Но есть видение тренера, я не могу с ним спорить.

— Слуцкий в «Вечернем Урганте» говорил, что Казань — это Москва, только без пробок.

— Прекрасный город. За тот период, что я там был, в Москву вообще не хотелось. Я так привык к этому спокойствию.

— Не было мыслей переехать?

— Да, хотелось. Но если бы я продлил контракт с «Рубином», то мог переехать жить туда, потому что меня все устраивало. Но не сложилось... А планы поменялись.

«Я буду суперэкспертом и ведущим, но после завершения карьеры футболиста»

— Ваша супруга Анастасия Костенко успела поработать на «Ак Барс шоу».

— Да, ей было интересно. Я с удовольствием ходил на хоккей. А после ее работы наблюдал, как она приходила уставшая, но довольная. Я никогда не запрещаю развиваться. Думаю, у Насти есть мысли дальше двигаться в этой сфере. А я ее всегда поддержу.

— А вы сами не хотите на ТВ?

— Я буду суперэкспертом и ведущим, но это все тогда, когда закончу карьеру футболиста. Мне хочется развиваться во многих направлениях. Для меня главное — чтобы нашелся тот человек, кто скажет: «Тара, такой человек, как ты, нам нужен в футболе». Деньги мне не важны. Главное, чтобы в меня поверили.

— А есть дедлайн, после которого уже вы не готовы играть?

— Появляются какие-то мысли, но я не люблю ставить какие-то определенные даты, что вот, всё.

— После завершения карьеры вы готовы остаться в футболе или уже наелись?

— Нужно искать себя и пробовать. Буду там, где мне будет комфортно. Я не могу сказать, что это будет футбольная индустрия. У меня есть много направлений, чем я могу заниматься. Главное — получать удовольствие от своей работы. На данном этапе я получаю удовольствие от общения со своей аудиторией.

— Главная цель вашего марафона — это помощь?

— Да, это мотивация, семейные ценности. У меня в этом плане большой опыт. И хочу заметить, что над проектом работает большая команда! Это не только мои знания. Собраны мнения больших профессионалов из разных сфер, которые помогают в развитии марафона.

А то мне говорят: «Как ты можешь, имея два развода, что-то советовать». Но вот как раз таки и могу, потому что у меня есть два развода, есть опыт. И на этом фоне я делюсь, что было не так. Я говорю, чего, по моему мнению, не нужно делать.

— Instagram вы также ведете сами?

— Сейчас уже нет. Мне помогает моя команда, самому это вести невозможно.

— Ваш семейный кодекс нравится людям?

— Его прочитали уже более 20 тысяч человек. И пока негативных отзывов не было. Меня это удивило! Но это значит, что я двигаюсь в правильном направлении. А после семейного кодекса следует семейный марафон, где люди должны выполнять задания. Это очень круто! Сейчас я выбрал нескольких своих подписчиков, они участвуют бесплатно в марафоне. Им все нравится, а их реакция мотивирует меня продолжать работать в этом направлении.

— В дальнейшем это будет платный марафон?

— Да. Но вы должны понять, что у меня большая команда. И люди должны зарабатывать.

— Хейтеров много?

— Нет, у меня адекватная аудитория. А если и есть какой-то перебор, то я отправляю их в бан. Все просто.

— Данный марафон затрагивает только психологию отношений?

— Нет, будут подниматься и другие вопросы. Ну а если взять мои принципы, то меня воспитали родители. И я считаю — вырос неплохой пацан с принципами и правильным видением жизни.

— Тема воспитания детей будет присутствовать?

— Да. Но главное — это проводить время со своими детьми. Это даже не касается каких-то подарков. Надо постоянно контактировать с ними. А то многие удивляются, почему у нас старшая дочь такая спокойная. Да потому, что мы уделяем много времени своим детям.

«То Дава расстался с Бузовой, то Губерниев... Я уже не могу понять, где правда, а где люди тупо пиарятся»

— Боец ММА Александр Шлеменко против творчества Моргенштерна, потому что рэпер подает плохой пример детям. Согласны?

— У всех свои понятия. Для кого-то Моргенштерн — это катастрофа. У меня же такая позиция: если мне кто-то не нравится, то я даже не буду говорить о нем. Я вряд ли смогу интервью или какими-то фразами исправить ситуацию. Мне кажется, это невозможно. Алишер выбрал свой путь, у него образ фрика. Если бы моя дочка пришла и сказала, что ей нравятся его треки, а мне бы это не понравилось, то я бы постарался донести до ребенка, что это ненужное, и оградить от этого творчества.

— И все-таки: запретили бы детям слушать Моргена?

— Приведу чуть другой пример. Недавно я общался с дочкой, она сказала, что ей нравится TikTok. Я спрашиваю: а что тебе конкретно там нравится? На что она мне стала перечислять различных блогеров типа Милохина и так далее. Мол, они прикольные ролики снимают. Вот и весь ответ ребенка. И что я могу ответить? Для меня эти ролики точно не прикольные. У нас поколения разные, но всегда так было.

— И к чему в итоге пришли?

— Я сказал: нравится — наблюдай. Но если взять общую ситуацию, то сейчас столько мата. Мы тоже не святые, но каждый выбирает свое воспитание детей. Если вы хотите, чтобы дети не росли на TikTok, то нужно ограничивать их пребывание в соцсетях. Кстати, у меня есть много знакомых, кто отбирает гаджеты и дает их только в определенном возрасте. Это их мнение и право. Я не могу их осуждать.

— А вам не кажется, что на всей этой теме кто-то просто хочет похайпиться?

— Сейчас такая жизнь, что не поймешь, где люди говорят правду, а где тупо ловят хайп. Я этой границы не замечаю. То Дава расстался с Бузовой, то Губерниев... Я уже не могу понять, где правда, а где люди тупо пиарятся. И комментировать фейковые истории... Зачем мне это нужно? Я лучше это все обойду стороной. Мне это не интересно!

— Моргенштерн говорил, что если его стараются запретить, то оказывают ему услугу в пиаре. Все запрещенное становится еще желаннее.

— Да, он в чем-то прав. Но его недавний случай на «Муз ТВ», где он кричал: «Я вашу тарелку в...» Ну зачем это все? Его же смотрят дети. Да, ты сделал шоу, но нужно следить за тем, что ты говоришь. Для меня это было неправильно. Да, мы все делаем ошибки. Но я его осуждать не могу. Он реально делает шоу.

— А как вы относитесь к тому, чтобы ограничить соцсети в плане фейковых страничек и аккаунтов?

— Мне все равно. Недавно был конкурс в Instagram, где сказали, что у Тарасова все реальные подписчики. Нет никаких накруток. А что касается анонимов, которые пишут гадости, то я их просто кидаю в блок. Мне это не составляет труда.

— На законодательном уровне нужно вводить ограничение на фейковые страницы?

— Если решат — пожалуйста. Если нет, то и ладно. Мне без разницы.

«Потренироваться с бойцом ММА? Давайте я еще 2-3 года поиграю в футбол, а потом буду тренироваться с кем угодно»

— Вы увлекаетесь ММА. Общаетесь с тем же Хабибом?

— Он меня как-то позвал на свой турнир. Там мы пообщались. А чтобы позвонить и спросить: «Как дела?» — такого нет. Но мы уважительно друг к другу относимся.

— А сыграть с ним в футбол?

— Если будет такое предложение, то обязательно сыграем. Он любит этот вид спорта. Да еще помнит многих футболистов, которых даже я не знаю.

— Хабиб может сыграть в футбол в профессиональном клубе?

— Если у человека есть мечта, то почему нет? Нужно идти к ней. Если мне сейчас предложат побиться, то есть много различных площадок, где я могу подготовиться и подраться.

— То есть вы готовы подраться в ММА?

— Пока я хочу играть в футбол, а что дальше будет... почему нет? Я люблю ММА, мне это нравится.

— Недавно Дзюба тренировался с бойцом ММА Александром Волковым. Может, вам тоже попробовать?

— Давайте я еще 2-3 года поиграю в футбол, а потом буду тренироваться с кем угодно. Я за любой хипеш (смеется).

БЛИЦ

— В чем сила?

— В любви.

— Главная ошибка в жизни?

— Предательство.

— Каким себя видит Дмитрий Тарасов через десять лет?

— Счастливым! С детьми, женой в загородном доме. И очень популярным человеком, которому буду говорить спасибо.

— Прожить всю жизнь с одним человеком возможно?

— Да.

— О чем сейчас мечтает Дмитрий Тарасов?

— Найти команду, которая поверит в меня. Я не подведу!