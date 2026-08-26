Борец и волейболистка поженились и стали звездами соцсетей. Супруга выше мужа на 22 см
Чемпион американской студенческой лиги NCAA по борьбе Лукас Берд женился на бывшей волейболистке Элли Хольцман, преодолев все пересуды и предрассудки. История этой пары стала вирусной после победы Берда на одном из турниров. Друзья спортсменов сняли видео эмоционального поздравления Лукаса от его возлюбленной, которая значительно превосходила своего парня в габаритах. После этого фанаты выяснили, что борец ниже своей пассии на 22 сантиметра. Это сделало пару знаменитой.
Лукас Берд — один из самых известных молодых борцов США. В марте 2025 года спортсмен из Университета Иллинойса выиграл чемпионат NCAA в весовой категории до 133 фунтов (около 60 кг), став одной из звезд студенческой борьбы в своей стране.
Его победа принесла ему национальную известность, но настоящей звездой соцсетей Берд стал после финальной схватки. Камеры запечатлели, как спортсмен после завоевания титула бросился в объятия своей очень высокой девушки Элли Хольцман. Этот момент быстро разошелся в интернете и сделал пару популярной далеко за пределами стадиона.
Элли Хольцман — бывшая волейболистка Университета Иллинойса. Она выступала за команду Fighting Illini в соревнованиях NCAA, но до необычного романа с миниатюрным спортсменом совершенно не была знакома широкой аудитории. Теперь же многие фанаты знают, что рост Берда около 168 см, а Хольцман — около 190 см.
Свадьба вызвала ажиотаж
История, которая началась с одного вирусного видео после победы, постепенно превратилась в одну из легенд студенческого спорта США. За отношениями Берда и Хольцман начали следить тысячи поклонников. А вскоре у романа появилась новая глава — Лукас и Элли сыграли свадьбу.
Фото с торжества появились в социальных сетях и вновь привлекли большое внимание самых разных людей. На снимках пара идет вместе по живописной дорожке у воды на фоне гор. Чемпион NCAA выбрал темно-синий костюм с галстуком в горошек, а его жена была в белом свадебном платье.
Еще на одном фото Берд и Хольцман находятся на воде. Публикацию с поздравлениями разместил аккаунт Rowdy Rowley. «Поздравляем чемпиона NCAA Лукаса Берда и его жену Элли с их свадьбой!» — говорится в сообщении.
Поклонники активно отреагировали на фотографии.
«Он побеждает сильнее всех, кто когда-либо побеждал», — написал один из пользователей.
Реакция публики показывает, как далеко история Берда вышла за пределы спортивного контекста. Болельщиков заинтересовал не только чемпионский титул, но и сама история человека, который благодаря единственному моменту в своей карьере и смелости в личной жизни стал узнаваемым для огромной аудитории.
История знакомства
Берд и Хольцман познакомились в одном из баров рядом с кампусом Университета Иллинойса. Позже Элли рассказывала, что сначала сомневалась в реальности отношений из-за большой разницы в росте, но все же решила дать борцу шанс. Девушка также шутит, что Лукас внешне напоминает ей Гарри Поттера — эта фраза со временем стала частью истории пары в интернете.
После победы борца на чемпионате NCAA влюбленные обрели в соцсетях большую популярность. Их аккаунты в TikTok набрали сотни тысяч подписчиков, а за отношениями начали следить не только поклонники борьбы и волейбола.
При этом в отличие от своей девушки Берд продолжил спортивную карьеру. Он вернулся в состав сборной Университета Иллинойса еще на один сезон, чтобы попытаться защитить титул чемпиона NCAA. До успеха на национальном уровне Лукас уже был известен специалистам по школьной борьбе: он дважды выигрывал чемпионат штата Огайо за La Salle High School в Цинциннати.
Сегодня Лукас Берд остается одной из самых узнаваемых фигур студенческой борьбы США, но не из-за спортивных результатов. Его уникальная история любви получила популярность далеко за пределами ковра благодаря спортивному успеху, эмоциям и необычному сочетанию физических параметров супружеской пары. Самих молодых людей последнее обстоятельство совершенно не смущает. Они своим примером доказывают: любви покорны не только все возрасты, но и любые габариты тела в самом неожиданном сочетании.