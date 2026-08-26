Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Борец и волейболистка поженились и стали звездами соцсетей. Супруга выше мужа на 22 см

Василий Рогов
Лукас Берд и Элли Хольцман.
Фото Соцсети
История любви, которая не знает физических преград.

Чемпион американской студенческой лиги NCAA по борьбе Лукас Берд женился на бывшей волейболистке Элли Хольцман, преодолев все пересуды и предрассудки. История этой пары стала вирусной после победы Берда на одном из турниров. Друзья спортсменов сняли видео эмоционального поздравления Лукаса от его возлюбленной, которая значительно превосходила своего парня в габаритах. После этого фанаты выяснили, что борец ниже своей пассии на 22 сантиметра. Это сделало пару знаменитой.

Лукас Берд — один из самых известных молодых борцов США. В марте 2025 года спортсмен из Университета Иллинойса выиграл чемпионат NCAA в весовой категории до 133 фунтов (около 60 кг), став одной из звезд студенческой борьбы в своей стране.

Его победа принесла ему национальную известность, но настоящей звездой соцсетей Берд стал после финальной схватки. Камеры запечатлели, как спортсмен после завоевания титула бросился в объятия своей очень высокой девушки Элли Хольцман. Этот момент быстро разошелся в интернете и сделал пару популярной далеко за пределами стадиона.

Элли Хольцман — бывшая волейболистка Университета Иллинойса. Она выступала за команду Fighting Illini в соревнованиях NCAA, но до необычного романа с миниатюрным спортсменом совершенно не была знакома широкой аудитории. Теперь же многие фанаты знают, что рост Берда около 168 см, а Хольцман — около 190 см.

Фото Соцсети

Свадьба вызвала ажиотаж

История, которая началась с одного вирусного видео после победы, постепенно превратилась в одну из легенд студенческого спорта США. За отношениями Берда и Хольцман начали следить тысячи поклонников. А вскоре у романа появилась новая глава — Лукас и Элли сыграли свадьбу.

Фото с торжества появились в социальных сетях и вновь привлекли большое внимание самых разных людей. На снимках пара идет вместе по живописной дорожке у воды на фоне гор. Чемпион NCAA выбрал темно-синий костюм с галстуком в горошек, а его жена была в белом свадебном платье.

Фото Соцсети

Еще на одном фото Берд и Хольцман находятся на воде. Публикацию с поздравлениями разместил аккаунт Rowdy Rowley. «Поздравляем чемпиона NCAA Лукаса Берда и его жену Элли с их свадьбой!» — говорится в сообщении.

Поклонники активно отреагировали на фотографии.

«Он побеждает сильнее всех, кто когда-либо побеждал», — написал один из пользователей.

Реакция публики показывает, как далеко история Берда вышла за пределы спортивного контекста. Болельщиков заинтересовал не только чемпионский титул, но и сама история человека, который благодаря единственному моменту в своей карьере и смелости в личной жизни стал узнаваемым для огромной аудитории.

Фото Соцсети

История знакомства

Берд и Хольцман познакомились в одном из баров рядом с кампусом Университета Иллинойса. Позже Элли рассказывала, что сначала сомневалась в реальности отношений из-за большой разницы в росте, но все же решила дать борцу шанс. Девушка также шутит, что Лукас внешне напоминает ей Гарри Поттера — эта фраза со временем стала частью истории пары в интернете.

После победы борца на чемпионате NCAA влюбленные обрели в соцсетях большую популярность. Их аккаунты в TikTok набрали сотни тысяч подписчиков, а за отношениями начали следить не только поклонники борьбы и волейбола.

Фото Соцсети

При этом в отличие от своей девушки Берд продолжил спортивную карьеру. Он вернулся в состав сборной Университета Иллинойса еще на один сезон, чтобы попытаться защитить титул чемпиона NCAA. До успеха на национальном уровне Лукас уже был известен специалистам по школьной борьбе: он дважды выигрывал чемпионат штата Огайо за La Salle High School в Цинциннати.

Сегодня Лукас Берд остается одной из самых узнаваемых фигур студенческой борьбы США, но не из-за спортивных результатов. Его уникальная история любви получила популярность далеко за пределами ковра благодаря спортивному успеху, эмоциям и необычному сочетанию физических параметров супружеской пары. Самих молодых людей последнее обстоятельство совершенно не смущает. Они своим примером доказывают: любви покорны не только все возрасты, но и любые габариты тела в самом неожиданном сочетании.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Трамп назвал визит главы ЦРУ в Москву частью рутины
Судьбу «духа Анкориджа» хотят отобразить в школьных учебниках истории
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Принц Гарри с семьей вернулся в Великобританию
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российским борцам вернули флаг и гимн. Нашу сборную допустили на все международные соревнования
Новости
RSS RSS
Все новости