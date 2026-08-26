Борец и волейболистка поженились и стали звездами соцсетей. Супруга выше мужа на 22 см

История любви, которая не знает физических преград.

Чемпион американской студенческой лиги NCAA по борьбе Лукас Берд женился на бывшей волейболистке Элли Хольцман, преодолев все пересуды и предрассудки. История этой пары стала вирусной после победы Берда на одном из турниров. Друзья спортсменов сняли видео эмоционального поздравления Лукаса от его возлюбленной, которая значительно превосходила своего парня в габаритах. После этого фанаты выяснили, что борец ниже своей пассии на 22 сантиметра. Это сделало пару знаменитой.

Лукас Берд — один из самых известных молодых борцов США. В марте 2025 года спортсмен из Университета Иллинойса выиграл чемпионат NCAA в весовой категории до 133 фунтов (около 60 кг), став одной из звезд студенческой борьбы в своей стране.

Его победа принесла ему национальную известность, но настоящей звездой соцсетей Берд стал после финальной схватки. Камеры запечатлели, как спортсмен после завоевания титула бросился в объятия своей очень высокой девушки Элли Хольцман. Этот момент быстро разошелся в интернете и сделал пару популярной далеко за пределами стадиона.

Элли Хольцман — бывшая волейболистка Университета Иллинойса. Она выступала за команду Fighting Illini в соревнованиях NCAA, но до необычного романа с миниатюрным спортсменом совершенно не была знакома широкой аудитории. Теперь же многие фанаты знают, что рост Берда около 168 см, а Хольцман — около 190 см.

Фото Соцсети

Свадьба вызвала ажиотаж

История, которая началась с одного вирусного видео после победы, постепенно превратилась в одну из легенд студенческого спорта США. За отношениями Берда и Хольцман начали следить тысячи поклонников. А вскоре у романа появилась новая глава — Лукас и Элли сыграли свадьбу.

Фото с торжества появились в социальных сетях и вновь привлекли большое внимание самых разных людей. На снимках пара идет вместе по живописной дорожке у воды на фоне гор. Чемпион NCAA выбрал темно-синий костюм с галстуком в горошек, а его жена была в белом свадебном платье.

Фото Соцсети

Еще на одном фото Берд и Хольцман находятся на воде. Публикацию с поздравлениями разместил аккаунт Rowdy Rowley. «Поздравляем чемпиона NCAA Лукаса Берда и его жену Элли с их свадьбой!» — говорится в сообщении.

Поклонники активно отреагировали на фотографии.

«Он побеждает сильнее всех, кто когда-либо побеждал», — написал один из пользователей.

Реакция публики показывает, как далеко история Берда вышла за пределы спортивного контекста. Болельщиков заинтересовал не только чемпионский титул, но и сама история человека, который благодаря единственному моменту в своей карьере и смелости в личной жизни стал узнаваемым для огромной аудитории.

Фото Соцсети

История знакомства

Берд и Хольцман познакомились в одном из баров рядом с кампусом Университета Иллинойса. Позже Элли рассказывала, что сначала сомневалась в реальности отношений из-за большой разницы в росте, но все же решила дать борцу шанс. Девушка также шутит, что Лукас внешне напоминает ей Гарри Поттера — эта фраза со временем стала частью истории пары в интернете.

После победы борца на чемпионате NCAA влюбленные обрели в соцсетях большую популярность. Их аккаунты в TikTok набрали сотни тысяч подписчиков, а за отношениями начали следить не только поклонники борьбы и волейбола.

Фото Соцсети

При этом в отличие от своей девушки Берд продолжил спортивную карьеру. Он вернулся в состав сборной Университета Иллинойса еще на один сезон, чтобы попытаться защитить титул чемпиона NCAA. До успеха на национальном уровне Лукас уже был известен специалистам по школьной борьбе: он дважды выигрывал чемпионат штата Огайо за La Salle High School в Цинциннати.

Сегодня Лукас Берд остается одной из самых узнаваемых фигур студенческой борьбы США, но не из-за спортивных результатов. Его уникальная история любви получила популярность далеко за пределами ковра благодаря спортивному успеху, эмоциям и необычному сочетанию физических параметров супружеской пары. Самих молодых людей последнее обстоятельство совершенно не смущает. Они своим примером доказывают: любви покорны не только все возрасты, но и любые габариты тела в самом неожиданном сочетании.