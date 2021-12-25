Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вагнер Лав может вернуться в Россию, Пруцев и Классен — в «Спартаке», «Базель» зовет Агаларова

Матвей Морозов
Матвей Морозов
Корреспондент
Сегодня, 09:45
Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Данил Пруцев и&nbsp;Леон Классен. Пруцев и Классен — финальные трансферы для Ваноли зимой. Зачем они «Спартаку»

Пруцев и Классен могут оказаться «Спартаке»

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев близок к переходу в «Спартак». В прошлом сезоне хавбек уезжал в аренду в «Сочи», но вернулся в Самару, а в этом сезоне провел в РПЛ 17 игр. Данил является игроком сборной России U-21. Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро.

Еще один игрок, которого подпишут красно-белые, — Леон Классен. Летом 2021 года он перешел свободным агентом в австрийский «Тироль». В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 17 матчей в австрийской бундеслиге и отметился 6 голевыми передачами. Несмотря на немецкие корни, Классен также вызывается в молодежную сборную, за которую провел один матч. А его переход в «Спартак» наверняка будет означать скорое расставание с Айртоном.

Публикация от Leon Klassen (@leon_klassen)

Агаларов может уехать в Швейцарию

Форвард-открытие сезона РПЛ может покинуть чемпионат России. Гамидом Агаларовым интересуется «Базель» — это подтвердил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Контакты с представителями уфимцев уже состоялись, но швейцарцы будут готовы осуществить сделку только после того, как продадут лучшего страйкера Артура Кабрала. Transfermarkt оценивает Агаларова в 1,2 миллиона евро, а его контракт действует до 31 декабря 2022 года. В этом сезоне в РПЛ Гамид забил 13 голов в 18 встречах.

«Зенит» интересуется Маттиа Вити

Журналист Марко Контерио сообщил о том, что игрок «Эмполи» Маттиа Вити может перейти в «Зенит». Центральный защитник интересен «Зениту» в связи с возможным уходом из клуба Ярослава Ракицкого. До «Зенита» в «Эмполи» обращались «Интер», «Наполи» и «Аталанта», но получали отказ. В текущей кампании центрбек провел восемь матчей в серии А и не отметился результативными действиями.

Погба останется в «Манчестер Юнайтед»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» не намерен вести переговоры о продаже Поля Погба в зимнее трансферное окно. Предложение о продлении контракта готово с июля, но француз пока не принял окончательного решения. Клуб все еще ждет ответа и не рассматривает варианты с продажей.

В этом сезоне в АПЛ Поль провел 9 матчей и оформил 7 голевых передач.

Вагнер Лав в «Химках»

По информации инсайдера Ивана Карпова, бывший нападающий ЦСКА может перейти в «Химки». Контракт 37-летнего форварда с казахстанским «Кайратом» действителен до 31 декабря этого года, а возвращение в стан армейцев маловероятно — против него выступает сам Евгений Гинер. Но в подмосковной команде его хочет видеть Владимир Габулов, который, вероятно, скоро станет генеральным директором клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Матвей Морозов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Топ-10 мест в России, куда поехать на Новый год-2022
NYT узнала о намерении США предоставить Украине данные разведки по РФ
4
5
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги