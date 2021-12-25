Вагнер Лав может вернуться в Россию, Пруцев и Классен — в «Спартаке», «Базель» зовет Агаларова
Пруцев и Классен могут оказаться «Спартаке»
Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев близок к переходу в «Спартак». В прошлом сезоне хавбек уезжал в аренду в «Сочи», но вернулся в Самару, а в этом сезоне провел в РПЛ 17 игр. Данил является игроком сборной России U-21. Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро.
Еще один игрок, которого подпишут красно-белые, — Леон Классен. Летом 2021 года он перешел свободным агентом в австрийский «Тироль». В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 17 матчей в австрийской бундеслиге и отметился 6 голевыми передачами. Несмотря на немецкие корни, Классен также вызывается в молодежную сборную, за которую провел один матч. А его переход в «Спартак» наверняка будет означать скорое расставание с Айртоном.
Агаларов может уехать в Швейцарию
Форвард-открытие сезона РПЛ может покинуть чемпионат России. Гамидом Агаларовым интересуется «Базель» — это подтвердил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Контакты с представителями уфимцев уже состоялись, но швейцарцы будут готовы осуществить сделку только после того, как продадут лучшего страйкера Артура Кабрала. Transfermarkt оценивает Агаларова в 1,2 миллиона евро, а его контракт действует до 31 декабря 2022 года. В этом сезоне в РПЛ Гамид забил 13 голов в 18 встречах.
«Зенит» интересуется Маттиа Вити
Журналист Марко Контерио сообщил о том, что игрок «Эмполи» Маттиа Вити может перейти в «Зенит». Центральный защитник интересен «Зениту» в связи с возможным уходом из клуба Ярослава Ракицкого. До «Зенита» в «Эмполи» обращались «Интер», «Наполи» и «Аталанта», но получали отказ. В текущей кампании центрбек провел восемь матчей в серии А и не отметился результативными действиями.
Погба останется в «Манчестер Юнайтед»
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» не намерен вести переговоры о продаже Поля Погба в зимнее трансферное окно. Предложение о продлении контракта готово с июля, но француз пока не принял окончательного решения. Клуб все еще ждет ответа и не рассматривает варианты с продажей.
В этом сезоне в АПЛ Поль провел 9 матчей и оформил 7 голевых передач.
Вагнер Лав в «Химках»
По информации инсайдера Ивана Карпова, бывший нападающий ЦСКА может перейти в «Химки». Контракт 37-летнего форварда с казахстанским «Кайратом» действителен до 31 декабря этого года, а возвращение в стан армейцев маловероятно — против него выступает сам Евгений Гинер. Но в подмосковной команде его хочет видеть Владимир Габулов, который, вероятно, скоро станет генеральным директором клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю