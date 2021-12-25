Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Пруцев и Классен могут оказаться «Спартаке»

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев близок к переходу в «Спартак». В прошлом сезоне хавбек уезжал в аренду в «Сочи», но вернулся в Самару, а в этом сезоне провел в РПЛ 17 игр. Данил является игроком сборной России U-21. Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро.

Еще один игрок, которого подпишут красно-белые, — Леон Классен. Летом 2021 года он перешел свободным агентом в австрийский «Тироль». В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 17 матчей в австрийской бундеслиге и отметился 6 голевыми передачами. Несмотря на немецкие корни, Классен также вызывается в молодежную сборную, за которую провел один матч. А его переход в «Спартак» наверняка будет означать скорое расставание с Айртоном.

Агаларов может уехать в Швейцарию

Форвард-открытие сезона РПЛ может покинуть чемпионат России. Гамидом Агаларовым интересуется «Базель» — это подтвердил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Контакты с представителями уфимцев уже состоялись, но швейцарцы будут готовы осуществить сделку только после того, как продадут лучшего страйкера Артура Кабрала. Transfermarkt оценивает Агаларова в 1,2 миллиона евро, а его контракт действует до 31 декабря 2022 года. В этом сезоне в РПЛ Гамид забил 13 голов в 18 встречах.

«Зенит» интересуется Маттиа Вити

Журналист Марко Контерио сообщил о том, что игрок «Эмполи» Маттиа Вити может перейти в «Зенит». Центральный защитник интересен «Зениту» в связи с возможным уходом из клуба Ярослава Ракицкого. До «Зенита» в «Эмполи» обращались «Интер», «Наполи» и «Аталанта», но получали отказ. В текущей кампании центрбек провел восемь матчей в серии А и не отметился результативными действиями.

? ? Mattia Viti tra i gioielli di casa #Empoli. Per il giovane difensore azzurro c'? un sondaggio dello #Zenit in Russia.@TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) December 24, 2021

Погба останется в «Манчестер Юнайтед»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» не намерен вести переговоры о продаже Поля Погба в зимнее трансферное окно. Предложение о продлении контракта готово с июля, но француз пока не принял окончательного решения. Клуб все еще ждет ответа и не рассматривает варианты с продажей.

В этом сезоне в АПЛ Поль провел 9 матчей и оформил 7 голевых передач.

Manchester United are not negotiating with any club to sell Paul Pogba in January, as things stand. No proposal, no swap deals or similar. Contract extension bid still on the table since last July. ? #MUFC



No decision made by Paul on his future yet — Man Utd are still waiting. pic.twitter.com/hLuGtYqFPh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2021

Вагнер Лав в «Химках»

По информации инсайдера Ивана Карпова, бывший нападающий ЦСКА может перейти в «Химки». Контракт 37-летнего форварда с казахстанским «Кайратом» действителен до 31 декабря этого года, а возвращение в стан армейцев маловероятно — против него выступает сам Евгений Гинер. Но в подмосковной команде его хочет видеть Владимир Габулов, который, вероятно, скоро станет генеральным директором клуба.