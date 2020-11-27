Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором». Встреча состоится в воскресенье, 29 ноября на «Открытие Арене» в 19.00 (мск).

О «Роторе»

— Все игроки в порядке и готовятся к игре, за исключением дисквалифицированного Айртона и травмированного Соболева. С «Ротором» мы уже встречались несколько месяцев назад, матч был очень трудный. Многие клубы в России играют в таком же стиле. Либо в пять защитников, либо в четыре. Например, в Туле против «Арсенала» «Ротор» сначала использовал схему 5-4-1, потом 4-4-2. Говоря о типичном стиле, имею в виду, что команда хорошо защищается, не теряет компактности, опасно контратакует. У «Ротора» прекрасная группа атаки — Понсе, которого взяли из «Ахмата», и Муллин, он играл против нас. Плюс быстрый левый фланг. «Ротор» часто использует длинные передачи на форвардов. Нам будет непросто, нужно не терять концентрацию, особенно перед своей штрафной.

О том, кто заменит Айртона

— Пока не знаю. На тренировках на этой позиции мы пробовали разные варианты — Зобнина, Ещенко, Урунова, Оганесяна, хотя он более атакующий игрок. Впереди у нас еще одна тренировка. Есть время, чтобы принять решение по тактике и составу.

О переходе на схему с четырьмя защитниками

— Вполне возможно, но это нужно тренировать. Думаю, мы будем наигрывать такие варианты на зимних сборах.

Об игре Кокорина

— Он играл чистого нападающего и с «Химками», и с «Тамбовом». Кокорин очень вариативный игрок, способен действовать и на острие, и на позиции «десятки», и смещаться на фланг. В нашей схеме «десятка» подразумевает интенсивную игру в обороне. В атаке же все очень подвижно — он может открываться за спину защитникам, атаковать из глубины, уходить на фланг. С точки зрения атакующих действий в этой схеме разница между чистым нападающим и «десяткой» не так уж велика.

О зарядах болельщиков

— Понимаю многое. Когда кричат хорошее — понимаю лучше, когда плохое — не очень. Конечно, нам нужны болельщики, надеюсь, стадионы снова будут заполнены, и это произойдет как можно скорее.

О том, что молодым игрокам «Спартака» не хватает мощи

— Молодые футболисты в 16-18 лет очень разные в плане физической готовности. Здесь нужно смотреть индивидуально — может ли игрок выдерживать темп тренировок с первой командой. Не нужно быть монстром, чтобы попасть в основу, у всех разные сильные стороны. Например, Шильцов и Оганесян — худые, как тростиночки. Я боюсь, что они улетят, когда дует сильный ветер. Но за счет техники оба показывают отличный футбол, пусть им сейчас и не хватает мышечной массы.

О смерти Марадоны

— Конечно, мы, как и все, были шокированы. Марадона многое дал футболу. У итальянцев к Диего особое отношение.