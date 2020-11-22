Мнение о дерби самого титулованного тренера в истории «Спартака», который в 2004-2005 годах возглавлял и «Динамо».

С Олегом Ивановичем мы встретились в минувшую среду на Ваганьковском кладбище, где футбольные люди собрались по случаю 100-летия со дня рождения великого Константина Бескова. Ноябрьский ветер, динамовские и спартаковский шарфы на ппамятнике, знакомые лица, легко узнаваемые даже под масками. И, конечно, разговоры о субботнем дерби.

— В ваше время Бесков, как-то по-особому настраивал на матчи с «Динамо»? — спросил я у Романцева на обратном пути.

— Да нет, все было, как обычно — традиционные сорок пять минут установки и в бой. Вот перед встречами с командой Лобановского Константин Иванович кипел и нас старался завести на предельные обороты. Хотя мы и сами на каждую встречу — даже на сборах — настраивались, как на решающую.

— А когда вы в «Спартаке» сменили Бескова, ничего в этом плане не изменилось?

— Нет и не могло. Конечно, я понимал, что для наших болельщиков победа над таким историческим соперником, как «Динамо» — особенный праздник. И мы старались сделать все, чтобы он настал. Но гораздо важнее обыгрывать ближайшего преследователя. А бело-голубых среди них часто не оказывалось.

— В субботу успех позволит «Динамо» обойти «Спартак». Как думаете, серия из трех побед может стать психологическим допингом для команды Шварца?

— Конечно. Такой мощный рывок должен придать динамовцам еще больше психологической уверенности. Если не помешает оказавшаяся совсем некстати пауза в чемпионате. Обычно, когда есть результат и все ладится, то лучше не сбрасывать обороты, а идти вперед без остановок. Ведь перерывы нарушают игровой и тренировочный ритм, нередко приводят к сбою.

А вот «Спартаку», набравшему во встречах с «Ростовом» и «Уралом» лишь очко, пауза способна дать возможность прийти в себя, подтянуть кондиции. И на дерби с «Динамо» команда Тедеско выйдет с предельной концентрацией и настроем.

Бесков назвал бы первый тайм «бестолковщиной»

Вот таким представил общий фон очередного дерби один из самых успешных специалистов в нашей истории. Набираю Романцеву в перерыве:

— Как вам первый тайм?

— Как любил в таких случаях говорить Бесков: «Это бестолковщина!». Лично мне показалось, что на то, как действовали футболисты, все-таки повлиял перерыв в чемпионате. Они соскучились по игре, а потому старались выплеснуть на поле всю накопившуюся энергию. Борьба, желание, азарт — всего этого мы вдоволь насмотрелись. А вот мысль они на сей раз почему-то оставили в раздевалке. Обычно такой футбол идет после зимней паузы и его называют «весенним».

— Но ведь несколько голевых моментов мы все-таки увидели. Ведь казалось, что «Динамо» откроет счет уже на 18-й минуте.

— Именно что казалось. Да, когда Максименко после удара Фомина отбил мяч на набегавшего Нжи, у динамовцев действительно появился неплохой шанс забить. Но вместо того, чтобы найти пасом кого-то из партнеров, камерунец с острого угла тупо пробил в ближний угол, где находился вратарь. А потом опять пошла толкотня и бессистемная беготня.

— В отличие от сыгравшего в три нападающих «Спартака», динамовская атака была представлена лишь одним форвардом — Комличенко. Не показалось, что, несмотря на это, она доставила намного больше хлопот защите соперника?

— Скорее это получалось благодаря активности крайних хавбеков — Лесового и Нжи. Но они, как и их партнеры по средней линии, передерживали мяч. А это снижало остроту атак.

— А почему у Тедеско до перерыва не срабатывал вариант с Понсе, Ларссоном и Кокориным?

— В который раз повторяю, что количество нападающих — не гарантия голов. Форвард — амплуа зависимое. И без должной поддержки полузащитников выходить на ударные позиции они могут только за счет индивидуальных действий.

Вот почему до перерыва у спартаковцев запомнился лишь дальний удар Зобнина, на который блестяще среагировал Шунин, а у гостей выстрел в перекладину Моро. Хочется верить, что во втором тайме команды начнут думать и футбол станет интересней.

Пожал бы руку вратарям и Зобнину

— Ну, что, Олег Иванович сбылись ваши ожидания на заключительную 45-минутку? — поинтересовался я у Романцева после окончания встречи.

— На все сто процентов! И прежде всего с удовольствием пожал бы руки Шунину и Максименко. Это был их вечер!

— Ну и, наверное, не обошли бы вниманием и Зобнина?

— Конечно. Его гол — украшение матча! Момент, когда Роман забивал, напомнил мне молодого Юру Никифорова, однажды точно так же продавившего оборону и расстрелявшего голкипера. Его тогда в газетах танком назвали. И Юрка даже обиделся за такое сравнение, пока я не успокоил, сказав, что это высшая похвала для завершившего атаку защитника.

— Спартаковские фанаты ждут таких же подвигов и от Кокорина, который опять себя не проявил. Не слишком ли затянулась адаптация в новом клубе?

— Это вечная история. С талантливых футболистов спрос особый. И здесь все зависит от самого Александра. Пока конкуренцию Понсе, Соболеву и Ларссону он явно проигрывает.

— Сейчас пошли разговоры, что, мол, «Спартак» — просто не команда Кокорина.

— Не думаю. Вот в английской премьер-лиге с его мягкой, техничной манерой Александру пришлось бы тяжелее. А спартаковский стиль ему вполне подходит. И он просто обязан в него вписаться. Тем более, и Тедеско ему доверяет. Возможно, выпуская его в стартовом составе, тренер рассчитывал, что Кокорин будет действовать чуть из глубины.

— А как вам показался в этой встрече Крал, которого Шварц до дерби назвал опасным, цементирующим центр поля, техничным футболистом соперника?

— По объему проделанной работы претензий к чеху нет. Но вот по части обострения атаки, активности в ее завершении — чем выделялся Зобнин — Крал себя не проявил. Хотя как игрок середины поля он очень полезен.

— Чего, наверное, не скажешь о вышедшем на замену Бакаеве.

— К сожалению, это так. По прошлому сезону я считал его в «Спартаке» самым перспективным. Странно, что Зелимхан до сих пор никак не может набрать форму.

— Тедеско ссылается здесь на то, что Бакаев из-за коронавируса пропустил летнюю подготовку с командой.

— Возможно — тренеру всегда виднее. Но в том состоянии, в каком находился Зелимхан в прошлом сезоне, он сейчас очень пригодился бы «Спартаку».

— Чьей вины больше в том, что «Динамо» открыло счет — Максименко или защитников?

— Не стал бы винить здесь ни вратаря, ни оборону. Удар Скопинцева оказался из категории неберущихся, поэтому вины голкипера здесь нет — такое редко, но случается. Что касается защиты, то для нее подключение Дмитрия из глубины, как и его решение нанести удар, стали неожиданностью.

Кстати, у динамовцев мне еще понравился Лесовой, хорошо читающий игру и обладающий последним пасом.

— Чем стала для «Спартака» эта ничья?

— Если оценивать ее с позиции борьбы за золото, то это потеря двух очков. Но прошла только половина чемпионата, и наверняка без потерь не обойдутся и конкуренты. Вот, например, «Зенит» сделал только ничью в Грозном. Но рассчитывать на постоянные осечки соперников не стоит, так что спартаковцам, нужно, прежде всего, перестать сорить очками во встречах с теми, кого они просто обязаны побеждать.

— Появление в «Динамо» Шварца оценивают по-разному. Одни говорят, что наконец-то клуб нашел своего тренера, другие считают, что десять очков в четырех встречах немец взял на багаже предшественника. Ваше мнение?

— Ни один специалист не способен поставить игру всего за несколько матчей. Это — закон. Поэтому, не умоляя заслуг Шварцв, считаю, что сегодняшнее «Динамо» и правда двигается вперед на том, что сумел сделать Кирилл Новиков, который собирал и выстраивал эту симпатичную команду. Думаю, что в таком состоянии она вполне может побороться.