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Далер Кузяев стал игроком махачкалинского Динамо 25 сентября 2026 года

«Добро пожаловать в Дагестан». Кузяев вернулся в футбол — подписал контракт с махачкалинским «Динамо»

Артем Белинин
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сидел без клуба почти три месяца.

Далер Кузяев снова будет играть в РПЛ: 33-летний полузащитник в статусе свободного агента подписал краткосрочный контракт с махачкалинским «Динамо». Об этом дагестанский клуб сообщил официально.

«Салам алейкум!»

Соглашение Кузяева с «Динамо» рассчитано до конца сезона. «Для выступлений за наш клуб новобранец выбрал номер 14. Далер, добро пожаловать в Дагестан!» — сообщили в пресс-службе махачкалинцев.

Сам футболист тоже поприветствовал болельщиков. «Салам алейкум! Рад стать игроком «Динамо». Ну что, Дагестан, поиграем?» — говорит Кузяев в видеообращении.

Пару теплых слов Далеру сказал главный тренер динамовцев Вадим Евсеев. «Можем поздравить. Ты в Санкт-Петербурге был, чемпионом был... Поэтому желаем, чтобы все болячки ушли, нам от тебя нужна помощь. Мы тебе в свою очередь тоже поможем», — заявил Вадим Валентинович.

По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, игрок и клуб были обоюдно заинтересованы в переходе.

«Далер — известный футболист. Ему ничего никому доказывать не надо. Мы знакомы с ним лично и с его отцом. Поэтому не составляло нам проблемы с ним вступить с переговоры. Движение у нас было двусторонним: и Далер хотел к нам, и мы хотели его видеть у себя», — сказал Газизов «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 3 миллиона евро.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Попытка номер два

Для Кузяева переход в махачкалинское «Динамо» — вторая попытка закрепиться в РПЛ после возвращения из Франции. В прошлом сентябре Далер в статусе свободного агента присоединился к «Рубину», однако получилось не очень удачно: за год полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, голевыми действиями не отметился и весной потерял статус основного футболиста.

До переезда в Казань Кузяев два года провел во французской Лиге 1 за «Гавр» — в сезоне-2023/24 выступал хорошо, однако уже в следующем розыгрыше выпал из состава. С тех пор вернуть праймовую форму так и не смог.

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А ведь в лучшие годы Далер действительно был хорош: с 2017 по 2023 год он играл за «Зенит», в составе которого провел 183 матча, оформил 29+23 по «гол плюс пас» (данные Transfermarkt), завоевал пять чемпионских титулов, один Кубок и два Суперкубка страны. Кроме того, на счету Кузяева 51 матч за сборную России, в том числе игра на домашнем чемпионате мира. Тем досаднее, что в национальную команду футболист не вызывался уже два года.

Сможет ли Кузяев вернуть лучшую форму в Дагестане — вопрос. Посмотреть на дебют полузащитника в новом клубе можно будет 10 октября — в этот день «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом» в рамках 10-го тура РПЛ.

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Далер Кузяев
ФК Динамо (Махачкала)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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