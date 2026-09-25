«Добро пожаловать в Дагестан». Кузяев вернулся в футбол — подписал контракт с махачкалинским «Динамо»
Далер Кузяев снова будет играть в РПЛ: 33-летний полузащитник в статусе свободного агента подписал краткосрочный контракт с махачкалинским «Динамо». Об этом дагестанский клуб сообщил официально.
«Салам алейкум!»
Соглашение Кузяева с «Динамо» рассчитано до конца сезона. «Для выступлений за наш клуб новобранец выбрал номер 14. Далер, добро пожаловать в Дагестан!» — сообщили в пресс-службе махачкалинцев.
Сам футболист тоже поприветствовал болельщиков. «Салам алейкум! Рад стать игроком «Динамо». Ну что, Дагестан, поиграем?» — говорит Кузяев в видеообращении.
Пару теплых слов Далеру сказал главный тренер динамовцев Вадим Евсеев. «Можем поздравить. Ты в Санкт-Петербурге был, чемпионом был... Поэтому желаем, чтобы все болячки ушли, нам от тебя нужна помощь. Мы тебе в свою очередь тоже поможем», — заявил Вадим Валентинович.
По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, игрок и клуб были обоюдно заинтересованы в переходе.
«Далер — известный футболист. Ему ничего никому доказывать не надо. Мы знакомы с ним лично и с его отцом. Поэтому не составляло нам проблемы с ним вступить с переговоры. Движение у нас было двусторонним: и Далер хотел к нам, и мы хотели его видеть у себя», — сказал Газизов «СЭ».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 3 миллиона евро.
Попытка номер два
Для Кузяева переход в махачкалинское «Динамо» — вторая попытка закрепиться в РПЛ после возвращения из Франции. В прошлом сентябре Далер в статусе свободного агента присоединился к «Рубину», однако получилось не очень удачно: за год полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, голевыми действиями не отметился и весной потерял статус основного футболиста.
До переезда в Казань Кузяев два года провел во французской Лиге 1 за «Гавр» — в сезоне-2023/24 выступал хорошо, однако уже в следующем розыгрыше выпал из состава. С тех пор вернуть праймовую форму так и не смог.
А ведь в лучшие годы Далер действительно был хорош: с 2017 по 2023 год он играл за «Зенит», в составе которого провел 183 матча, оформил 29+23 по «гол плюс пас» (данные Transfermarkt), завоевал пять чемпионских титулов, один Кубок и два Суперкубка страны. Кроме того, на счету Кузяева 51 матч за сборную России, в том числе игра на домашнем чемпионате мира. Тем досаднее, что в национальную команду футболист не вызывался уже два года.
Сможет ли Кузяев вернуть лучшую форму в Дагестане — вопрос. Посмотреть на дебют полузащитника в новом клубе можно будет 10 октября — в этот день «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом» в рамках 10-го тура РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1