«Спартак» хочет связку из «Галатасарая». У Станковича будет по два игрока на каждую позицию?

Рассказываем о потенциальных новобранцах красно-белых.

Скандал на прощание?

В информационном пространстве снова актуальна тема перехода в «Спартак» вингера «Галатасарая» и сборной Турции Керема Актюркоглу. Впервые о возможном трансфере заговорили в начале июля, но в какой-то момент все застопорилось. Если верить заявлениям агента игрока и турецким инсайдерам — из-за желания 25-летнего футболиста играть в еврокубках и об интересе из лиг «большой пятерки». Сейчас тот переговорный тупик объясняют исключительно финансовыми запросами. Месяц назад они со стороны футболиста были слишком большие, а сейчас — по мере приближения закрытия трансферного окна — стали скромнее. И более приземленный вариант «Спартака» все равно перебивает европейские.

Слухов по поводу суммы трансфера, зарплаты, системы бонусов и возможным отступным так много, что нет никакого смысла даже кратко суммировать их. Тем более речь о Турции, а значит, когда пишется этот текст, условия могут быть одними, а когда вы их будете читать, все легко развернется на 180 градусов и обратно.

Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Интереснее поразмышлять — зачем «Спартаку» Актюркоглу именно сейчас, когда нет еврокубков и все ограничивается внутренними турнирами. Особенно после подписания Маркиньоса, ради которого красно-белые перебили предложения «Ростова» и «Локомотива».

Да, Актюркоглу может сыграть как на позиции «десятки», так и справа, но все же его профильная позиция — левый фланг. И турок в его лучшей версии точно ярче пришедшего из «Ференцвароша» бразильца. Между тем минувший сезон для Керема получился непростым. И на днях он выплеснул эмоции на одного из тренеров «Галатасарая», выразив недовольство собственной заменой в перерыве матча за Суперкубок Турции. После этого клубный менеджмент инициировал обсуждение будущего игрока.

Во второй части сезона Актюркоглу в какой-то момент проиграл конкуренцию в клубе и на Евро-2024 поехал в роли резервиста. Винченцо Монтелла сделал ставку на 19-летнего форварда «Ювентуса» Кенана Йылдыза. А потенциальный спартаковец вышел с первых минут только в матче группового турнира против Португалии (0:3), хотя в отборочном цикле был твердым игроком старта. С другой стороны, ситуация в клубе не помешала ему установить рекорд результативности в чемпионате Турции (12 мячей), а на континентальном первенстве он поставил точку в игре с Грузией (3:1).

Как говорится, всем бы такой кризис! Так что Актюркоглу продемонстрировал и самолюбие, и стремление переломить ситуацию. Что-что, а это он умеет. До 20 лет вингер играл в четвертом турецком дивизионе, где выдал крутой сезон с 20 голами и ярко сыграл в Кубке Турции. По-настоящему же расцвел, попав в «Галатасарае» в руки легендарного Фатиха Терима. Прогресс был столь заметным, что Керем (пусть и в роли резервиста) поехал на Евро-2020. Тогда же он забил в Лиге Европы победный гол «Локомотиву» в Черкизове (1:0). Туда, судя по всему, в случае перехода Актюркоглу переедет Зиньковский. Но это уже другая история, а Керем своим дриблингом может впечатлить поклонников красно-белых не меньше, чем аргентинец Барко.

Деррек Кен. Фото Global Look Press

Пас в золотом матче

На фоне новостей о переговорах с Актюркоглу немного блекнут сообщения о трансфере в «Спартак» другого игрока «Галатасарая» — 25-летнего Деррека Кена. Оно и понятно, ведь защитники всегда в тени тех, кто забивает и отдает голевые передачи. При этом один из турецких источников уже сообщил, что стороны договорились — сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

Кен — уроженец Гамбурга и воспитанник одноименного клуба. Правда, за него родившийся в семье выходцев из Ганы футболист ни разу не сыграл, еще на молодежном уровне перебравшись в «Баварию». Но в Мюнхене все ограничилось юношеским составом U-19 и второй командой.

Далее были два сезона в голландском «Виллем II» и «Ганновере» во второй бундеслиге. А крутой поворот в карьере Кен сделал нынешней зимой, когда «Галатасарай» заплатил за его трансфер 3,5 миллиона евро. В стамбульском клубе новичок стал важной фигурой и внес вклад в завоевание чемпионского титула. Все тринадцать своих матчей Кен начинал в стартовом составе, отметившись в них голом и двумя результативными передачами. Одна из них в заключительном туре пришлась на золотой матч с «Коньяспором» (3:1), а в роли адресата выступил открывший счет Мауро Икарди.

Еще один нюанс — наличие готовой связки с Актюркоглу, ведь Кен тоже играет на левом фланге. В связи с этим любопытно выглядят последние новости о том, что «Спартак» хочет оформить два трансфера за 20 миллионов евро. И, кстати, при таком развитии событий под удар ставятся перспективы ярко начавшего сезон Рябчука. Но это уже проблемы руководства красно-белых. Или Деяна Станковича, если состав формируется по формуле «два качественных игрока на каждую позицию». При втором варианте это, конечно, выглядит не как летящая в сторону города на Неве перчатка, но точно как обозначение максимальных амбиций.