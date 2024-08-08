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Российские игроки не прогрессируют в «Зените»? Глушенков развенчивает этот миф

Максим Глушенков забил 8 голов в 5 матчах за «Зенит»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Global Look Press
Мнение собкора «СЭ» в Петербурге.

Феноменальный старт

Максим Глушенков — абсолютно лучший игрок старта российского сезона: восемь забитых мячей и одна результативная передача всего за 349 минут на поле. Хавбек «Зенита» уникален: он тратит меньше тайма на гол и уже оформил два дубля и хет-трик. А ведь Глушенков лишь в июне перебрался в Санкт-Петербург, но совсем не потратил времени на адаптацию.

Более того, новичок «Зенита» уже к началу августа повторил личный результат прошлого сезона по числу голов в чемпионате: тогда ему понадобилось 29 матчей на шесть забитых мячей, а сейчас — всего три. Больше Глушенков забивал в РПЛ всего раз — в сезоне-2021/22 за «Крылья Советов» (семь раз). Очевидно, что Максим снесет ту планку. Если сохранит текущий темп, то забьет аж 60 голов за чемпионат!

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Все это уже говорит о том, что Глушенков не зря перешел в «Зенит». Строго говоря, никто и не сомневался, что хавбек сможет конкурировать с легионерами и будет играть в основном составе сине-бело-голубых, но кто мог предположить такой резвый старт? В «Локомотиве» Глушенков явно выделялся из всех, повторил рекорд премьер-лиги по голевым передачам за сезон, но в Санкт-Петербурге рисковал стать одним из многих. Уже ясно, что не стал. Напротив, Максим раскрыл бомбардирские способности и вышел на новый уровень, а то и перескочил через несколько.

Карпин прав

В чем причина? Забавно, но на этот вопрос исчерпывающе и емко ответил тренер другой команды — Валерий Карпин. После поражения от «Зенита» главного тренера «Ростова» и сборной России спросили, прибавил ли Глушенков. Карпин ответил: «В чем-то — да. Как минимум партнеры стали лучше». И игриво улыбнулся.

Простейший аргумент, который хейтеры «Зенита» не принимают во внимание, когда говорят о том, что российские футболисты в Петербурге не растут. Да, у клуба есть средства на приобретение сильных игроков, но их разве нет у других топовых российских клубов? Да, у сине-бело-голубых сильнейший состав в лиге, но даже тренируясь с лучшими, любой будет прибавлять. Это аксиома. К тому же из «Зенита» в перспективе может быть легче уехать за границу по банальной причине: петербургский клуб заметнее остальных российских, ведь регулярно побеждает и остается на слуху за рубежом, несмотря на отсутствие еврокубков.

Максим Глушенков празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. 5:0! «Зенит» искромсал «Ростов», у Глушенкова — хет-трик на глазах у Карпина

Конечно, дистанция пока коротковата, и Глушенков все-таки вряд ли забьет 60 голов за сезон. Но уже сейчас заметно, как сильно изменился информационный фон вокруг «Зенита»: уже никто не говорит о засилье бразильцев в петербургском клубе, зато все восхищаются невероятным стартом бывшего полузащитника «Локомотива» в Петербурге. На глазах разрушается миф о том, что на Неве якобы хоронят карьеры российских футболистов. Невольно возникает вопрос о том, как сильно изменилось бы восприятие «Зенита», если бы в нем оказался, например, Константин Тюкавин. Если в прошлом чемпионате форвард «Динамо» забил 15 мячей, то сколько раз он мог бы отличиться за сине-бело-голубых? Пусть это и дерзкая гипотеза, но и Глушенкова в Петербурге еще полгода назад было сложно представить.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Мы не даем шансов молодежи? Это лукавство!»

Прибавляют и другие российские новички «Зенита». Юрий Горшков в среднем получает по тайму, и Сергей Семак пробует его на разных позициях. Евгений Латышонок отлично вписался в новую команду: три сухих матча подряд, первое место по предотвращенным голам в РПЛ. Чуть хуже других пока выглядит Сергей Волков, но у него еще будут шансы — в кубковой встрече с «Факелом», к примеру, он отыграл 90 минут.

Максим Глушенков, Валерий Карпин. По характеру и дерзости Глушенков похож на молодого Карпина! Сколько продлится его кураж?

Вообще Семака часто несправедливо критикуют за то, что он не особо котирует молодых футболистов. Но это не так: в реальности все решает здоровая конкуренция, которую им в силу возраста просто сложнее выиграть, однако возможности есть. «Аргумент, что мы не даем шансов молодежи, — это лукавство, — подчеркивал Семак в интервью «СЭ» пару лет назад. — Парадокс-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение получает их больше, чем мы в свое время. Да-да, именно так, а не наоборот! Когда я начинал карьеру, у нас были такие жесткие отбор и конкуренция, что тебе могли дать два-три матча на выживание, а потом безжалостно отсечь. Сегодня же ребятам иной раз предоставляют целые месяцы на самоутверждение в надежде на их прогресс: нет той базы подготовки, которая имелась когда-то, того соперничества за место в основе. Так что молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию».

Футболист «Зенита» Иван Сергеев
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шансы получают все

Яркий пример — Александр Коваленко, которого критики «Зенита» часто используют в своих аргументах. Его первый тренер Денис Первушин еще год назад назвал «Зенит» «золотой клеткой для молодых игроков», хотя Коваленко тогда едва перебрался в Петербург. Шансы у Александра были: всю осень он выходил в матчах Кубка, зимой регулярно играл и забивал за «Зенит» на сборах. В апреле Семак доверил Коваленко выход в стартовом составе на важнейший выездной матч со «Спартаком», но тот провел слабые 45 минут и был заменен. Однако даже после той игры Сергей Богданович не стал критиковать Александра, а подчеркнул: «Шансы еще будут — по одной игре делать выводы нельзя. С момента приезда в «Зенит» он сделал шаг вперед».

Иван Сергеев тоже совсем не зачехлен, как многие думают. Нападающий в прошлом чемпионате сыграл в 26 матчах и с шестью голами стал вторым бомбардиром команды! А в Кубке Сергеев забил пять мячей, и там он вообще стал лучшим снайпером турнира. Разве можно говорить о том, что он при таких вводных находится в клетке? Караваев, Мостовой, Адамов, Ерохин, Кержаков, Васильев тоже получают игровое время: кто-то больше, кто-то меньше — в зависимости от уровня и формы.

&laquo;Зенит&raquo; разгромил &laquo;Ростов&raquo; (5:0) в&nbsp;3-м туре РПЛ. «Зенит» так силен, что неловко за его соперников

«Мы абсолютно открыты и будем рады любому российскому игроку, который будет конкурировать или выиграет конкуренцию у иностранцев, — признавался Семак в начале прошлого сезона. — У нас играют те, кто лучше готов, те, кто сильнее». Глушенков сейчас смотрится лучше конкурентов, поэтому и выходит на поле, значит, и другие футболисты могут последовать его примеру.

На самом деле россияне в «Зените» прогрессируют и регулярно получают шансы. Да, доля игрового времени легионеров петербургского клуба в прошлом чемпионате была выше 50 процентов, как и еще у восьми команд РПЛ. Но если следовать этой логике, то больше половины команд премьер-лиги доверяет иностранцам чаще, чем своим. Почему же тогда критикуют только «Зенит»?

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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