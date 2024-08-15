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Сегодня, 12:30

Марио Личка — о стыке Карраскаля с Венделом: «Обычный отбор. От Хорхе не шло инициативы нанести травму»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о стыке полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля с Венделом во время матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Много споров вызвал момент с фолом на Венделе при участии Карраскаля.

— Это часть игры, обычный отбор. Арбитр свистнул фол и дал карточку.

— Он, вероятно, пропустит около 4-5 недель.

— Произошел несчастный случай, потому что, с моей точки зрения, это было нормальное единоборство. От Карраскаля точно не шло инициативы намеренно сфолить и нанести Венделу травму.

— Известный комментатор Орлов сравнил Карраскаля с «бандитом».

— Нет-нет. Это неправда. Произошел несчастный случай. Карраскаль точно не хотел травмировать его, — сказал Личка «СЭ».

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» с 9 очками располагается на 2-м месте.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марио Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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