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Сегодня, 13:30

Почему у Глушенкова не получилось в «Спартаке». Сразу три тренера не нашли ему место

Глушенков забил 8 голов в 5 матчах за «Зенит»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Максим Глушенков в «Спартаке».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В красно-белой футболке не сложилось.

Глушенков второй сезон кряду разрывает РПЛ. Если в составе «Локомотива» Максим с большим отрывом стал лучшим ассистентом чемпионата (18 передач, по данным Transfermarkt), то в «Зените» он каждый тур клепает голы — уже шесть всего за три тура плюс дубль в Суперкубке. Тренерский штаб сине-бело-голубых не мешает «русскому бразильцу» (так его прозвали журналисты) творить, а он прекрасно делает то, что умеет.

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А еще Макс не стесняется в выражениях, демонстрируя свою суперуверенность. «Изи катка сегодня была», — сказал Глушенков после победы над «Ростовом» (5:0). В прямом эфире «Матч ТВ» Сергей Юран отметил, что у Максима характер как у шпаны, и это хорошо. Кажется, без такой наглости и прыти мы бы не увидели от него той феерии, которую наблюдаем сейчас.

Но ведь так было не всегда. Болельщики «Спартака», например, запомнили Глушенкова совсем другим. За три года в красно-белой футболке Максим наиграл всего 183 минуты в 11 матчах, так и не отметившись голами и передачами. Пришлось спасать карьеру в арендах.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Старт при Кононове

Глушенков попал в «Спартак» зимой 2019-го — в 19-летнем возрасте. Осенью 2018-го уроженец Смоленска разрывал Первую лигу. Выступая за «Чертаново», Максим стал четвертым в гонке бомбардиров второго по значимости дивизиона страны, забив 12 голов с игры в 23 матчах. Красно-белые положили глаз на талантливого игрока, а уже в январе он сменил клубную прописку.

Глушенкова и Умярова из «Чертаново» забрал Массимо Каррера. При итальянце клуб оформил трансферы, однако Наиль и Максим перешли в «Спартак» Олега Кононова.

Тот рассматривал Максима прежде всего как правого вингера. На этой позиции он конкурировал с Александром Ломовицким и Александром Ташаевым. Первый сейчас пытается пробиться в основу «Рубина», а второй завершил карьеру в 29 лет. Они играли гораздо чаще Глушенкова — у обоих больше тысячи минут на поле в сезоне-2018/19.

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Кононов не собирался мариновать Глушенкова в «Спартаке-2» или молодежке. Начиная с 18-го тура Макс был в заявке основной команды в каждой игре РПЛ.

Его дебют за «Спартак» состоялся в матче против «Зенита» (1:1) в марте 2019-го. Выйдя на замену, Глушенков сразу попал в скандал — стычка с Юрием Жирковым. Тогда масла в огонь подлил и Владислав Радимов, написав в своих соцсетях: «Жаль, в голову не попал — может, научило бы чему-нибудь молодежь». Правда, затем Жирков и Радимов извинились.

Ярких игровых моментов для Глушенкова в том сезоне не было. За «Спартак» он в итоге вышел в пяти встречах, сыграл 95 минут и не отметился результативными действиями. Можно сказать, что тогда Макс только приблизился к основе.

Максим Глушенков (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Эпоха Тедеско

Осенью 2019-го «Спартак» возглавил Доменико Тедеско. Нынешний тренер сборной Бельгии практически не давал шансов Глушенкову.

Во многом это связано с тактикой. Тедеско предпочитал схему 3-5-2, в которой Максиму не было места. На правом фланге Доменико использовал Зобнина в качестве латераля, на позиции «десятки» — Зелимхана Бакаева, а впереди выходили легионеры Понсе и Ларссон.

Ну и глядя на конкуренцию в атаке того «Спартака», можно сказать, что Макс не выглядел явным игроком старта из-за конкуренции — больше шансов получали Мирзов, Бакаев, Ларссон, Понсе и Шюррле. Собственно, поэтому он уехал за игровой практикой в первую аренду — в «Крылья Советов».

10&nbsp;мая. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. 37-я минута. Фол Максима Глушенкова. Глушенков против «своего» «Спартака»: забил гол, отпраздновал с Глушаковым и удалился через 10 минут

«Глушенков попал на тот период, когда «Спартаку» исполнялось 100 лет, был иностранный тренер и легионеры, — рассказывал «Чемпионату» первый тренер Максима Сергей Пучков. — А он еще только начинал, был молодой, поэтому, мне кажется, что было не до него. Его нужно было вскармливать и давать больше игрового времени. У тренера не было задачи, как протолкнуть Макса в состав, чтобы он развивался. У него были другие задачи: любым способом взять чемпионство, потому что клубу исполнялось 100 лет».

В итоге за «Спартак» — 2019/20 Глушенков провел всего одну минуту на поле, еще до прихода Тедеско. Когда перешел в «Крылья», самарцы шли на предпоследнем месте. Максим стал главным игроком команды, забил три гола за 10 матчей. А самое главное — доказал, что может играть на позиции центрфорварда, проявив себя ярче всего именно там. Впрочем, «Крыльям» тогда это не помогло. Подопечные Андрея Талалаева вылетели из РПЛ.

Затем Максим вернулся в Москву, и у них появились конфликты с Тедеско. В августе 2020-го Доменико выпустил Глушенкова в матче против «Ротора» (1:0). Полузащитник передержал мяч, за что получил «пихач» от тренера. В следующей игре Макс остался на скамейке.

Илья Кутепов и Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В интервью Тедеско говорил: «Глушенков нуждается в том, чтобы играть. Посмотрим на него, сможет ли конкурировать с игроками атаки. Если нет, тогда рассмотрим вариант с переходом в другую команду».

В сезоне-2020/21 Глушенков вышел в стартовом составе единственный раз — в игре против «Сочи». Тренер выпустил его на непривычную позицию левой «восьмерки». Как итог — ничего запоминающегося и замена во втором тайме на Понсе.

На тот момент болельщики и руководство предрекали звездное будущее вундеркинду и выписывали большие авансы. Эксперты публично восхищались талантом и универсализмом Максима, его техникой и видением поля. При этом Тедеско был недоволен его отношением к делу.

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Но списывать все проблемы на Доменико было бы неправильно, ведь вмешались и травмы. Самая серьезная произошла в сентябре 2020-го —разрыв «крестов» и восстановление, затянувшееся до зимы. Когда Глушенков вернулся, в команде уже был Промес — при таких раскладах шансы молодого футболиста пробиться в основу оказались близки к нулю. Глушенков снова отправился в аренду, на этот раз в «Химки».

Тогда к подмосковному клубу присоединился и Мирзов, закрепивший за собой левую бровку. Глушенков же выиграл конкуренцию у Ильи Кухарчука на правом фланге, отметившись двумя голами в шести встречах. Но самый памятный эпизод произошел в матче против «Спартака» (1:2). Максим сначала отличился, а затем получил прямую красную за нарушение на Айртоне. Бразилец сфолил на Глушенкове, зацепив за ногу, а россиянин не сдержался и заехал ему в пах.

Казалось, Глушенков сможет получить новый шанс в «Спартаке». К тому же из клуба ушел Тедеско.

Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выбор пал на Зиньковского

Летом 2021-го в «Спартак» пришел Руй Витория, выбрав схему с тремя нападающими. На сборах Глушенков проявил себя неплохо, забил в матче против хорватского «Шибеника» (4:2), но в первых двух турах чемпионата не попал даже в заявку. В конце месяца Максим вновь ушел в аренду в «Крылья».

В тот момент полноценный контракт с красно-белыми подписал Виктор Мозес. Нигериец стал первым выбором тренера на позицию правого вингера. Слева играл Промес, с которым конкурировал Бакаев, на острие выходил Соболев, а под ним — Ларссон. Даже в более удобной схеме места Глушенкову в старте не нашлось.

«Все, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон», — говорил он после ухода Sport24.

«Крыльями» в сезоне-2021/22 руководил Игорь Осинькин — тренер, работавший с Максимом еще в «Чертаново». Он увидел Глушенкова вторым нападающим в паре с Владиславом Сарвели. Макс впервые во взрослой карьере расцвел и всем своим видом показывал, что кайфует от футбола.

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Глушенков сыграл во всех матчах РПЛ-2021/22 начиная с третьего тура. Во многом благодаря ему самарцы показали лучший результат в чемпионате с 2008 года — 8 место. Сам полузащитник настрелял 7+2.

По иронии судьбы, вместе с Глушенковым в тех «Крыльях» ярко проявил себя Антон Зиньковский, ставший лучшим ассистентом сезона вместе с Шиманьски (по восемь ассистов). Именно его «Спартак» выбрал вместо Максима. Московский клуб купил Антона за 3,2 миллиона евро и продал Глушенкова за 1,8 миллиона. Так закончилась карьера талантливого игрока в «Спартаке».

После этого мы увидели мощнейший сезон Глушенкова в «Локо», а теперь наблюдаем за его феерией в «Зените». Максим еще в апреле 2023-го заявил, что «Спартак» — перевернутая страница.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
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