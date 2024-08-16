В «Динамо» объяснили, почему в новом сезоне не обращались в ЭСК

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» об обращениях в ЭСК РФС по итогам матчей РПЛ.

— Почему «Динамо» не обращается в ЭСК РФС?

— В отношении нас, по-моему, не было таких критических ошибок, в которых были бы серьезные сомнения. Поэтому не знаю. Может, это субъективно. В какой-то степени, на мой взгляд, судейство улучшается.

— По сравнению с прошлым сезоном?

— В прошлом было лучше, чем в позапрошлом. Но я это уже говорил. Поэтому будем надеяться, что в этом будет еще лучше.

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9).



Антонов