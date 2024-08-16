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Судейство

Сегодня, 17:03

В «Динамо» объяснили, почему в новом сезоне не обращались в ЭСК

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» об обращениях в ЭСК РФС по итогам матчей РПЛ.

— Почему «Динамо» не обращается в ЭСК РФС?

— В отношении нас, по-моему, не было таких критических ошибок, в которых были бы серьезные сомнения. Поэтому не знаю. Может, это субъективно. В какой-то степени, на мой взгляд, судейство улучшается.

— По сравнению с прошлым сезоном?

— В прошлом было лучше, чем в позапрошлом. Но я это уже говорил. Поэтому будем надеяться, что в этом будет еще лучше.

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9).

Антонов

ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Динамо Мх – Ахмат
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