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Сегодня, 08:30

О Барко мы еще многого не знаем. Ясно одно: в «Спартак» пришел тот, на кого всегда хочется смотреть

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Антон Зиньковский и Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев (с мячом) в матче против «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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И он разбудил Угальде!

«У-галь-де!» — скандировали вчера после игры трибуны спартаковского стадиона, когда костариканца, сделавшего дубль, после замены вывели на табло крупным планом. Представить себе такое всего месяц назад было сложно.

Вот что значит — в команду пришел футболист, с которым тут же, мгновенно, у Манфреда возникла «химия». Игровая, языковая, какая угодно — чего он после игры и не скрывал. Такое впечатление, что Угальде и Эсекиэль Барко даже внешне немного похожи.

Барко, так впечатливший публику в матче с «Химками», теперь показал и то, что способен не только творить, забивать со штрафных и раздавать тонкие передачи, но и разворачиваться и тем самым освобождаться от соперника вблизи штрафной (второй гол), и даже отбирать мяч у чужой вратарской, после чего щедро выкатывать ему, Угальде, на пустые ворота.

Манфред — еще один пример того, что на новичках, тем более с других континентов, нельзя ставить клеймо, исходя не то что из одного матча, а даже из одной весны. А случай колумбийца Матео Кассьерры в «Зените» показал, что и из одного сезона.

Другое дело, что «Крылья» сейчас — это печаль. И не в Игоре Осинькине, отличном тренере, дело. Нельзя в каждое трансферное окно продавать по паре ведущих игроков, никого дельного не брать взамен и на что-то рассчитывать. Но вот Ивана Олейникова из «Ахмата» взяли, не пустого игрока. Должен помочь.

Вернемся, впрочем, к «Спартаку» и персонально к человеку, который пришел после провального стартового матча команды в Оренбурге и все перевернул.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Угальде в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Угальде раскрылся, Барко — настоящая звезда. «Спартак» Станковича впечатляет

Конечно, о Барко нам еще предстоит многое узнать.

Как он реагирует на проблемы — его собственные и командные.

Как коммуницирует с партнерами и тренерами — а от этого многое зависит.

Нет ли семейных тем, которые на каком-то этапе могут помешать его игре за «Спартак» — как помешали его предшественнику по стилю и духу Алексу.

Нет ли склонности к познанию злачных мест Москвы, что происходило с очень многими талантливыми легионерами и сбивало их с пути истинного.

Не человек ли он настроения — сегодня встал с той ноги и порвет любого, а завтра захандрил, и его никто на поле не заметит.

Не падок ли на первые шальные деньги, которые, посмотрев на него, предложит какой-нибудь клуб условной Саудовской Аравии.

Эсекьель Барко (слева) наносит удар по воротам «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Очень многие вводные пока неизвестны, а значит, мы не знаем, как долго все это продлится, когда и чем закончится.

Но уже ясно одно — в «Спартак» наконец-то пришел игрок, на которого всегда хочется смотреть. Потому что знаешь: не может такого быть, чтобы за 90+ минут он ничего не изобрел.

И как хочется надеяться, что голова на плечах у Эсекиэля окажется мудрее, чем у предыдущего футболиста, от которого тоже ждали шоу, — Квинси Промеса. Среди куда более гениальных соотечественников Барко бывали совсем разные люди — случался и неконтролируемый бунтарь Диего Марадона, и пай-мальчик, а потом пай-муж Лео Месси.

Деян Станкович пока видится мне тренером, который не будет мешать Барко играть и проявлять свой талант. А это в данном случае главное. Серб не упертый «системщик» — до Барко чистой «десятки» не было, с ним она появилась. Мне это нравится — модель игры, когда мы не говорим о топ-клубах мира, скорее должна зависеть от подбора футболистов.

В прошлом сезоне у «Спартака» совсем не наблюдалось игроков, способных, как принято говорить, «делать разницу».

Теперь такой футболист появился.

Эсекиэль Барко и&nbsp;Никита Чернов празднуют гол в&nbsp;матче против &laquo;Химок&raquo;. Как же хочется, чтобы первое впечатление от вашей игры оказалось правильным, Эсекьель Барко!

А вслед за ним выяснилось, что благодаря Барко есть и другой такой игрок. Угальде.

Это совершенно не означает, что проблемы «Спартака» решены. Их еще миллион, поэтому прочь какую-либо эйфорию.

Где хоть один по-настоящему сильный опорник, если в основе все время Наиль Умяров? Сравните его с Вильмаром Барриосом. Или с Диего Лаксальтом.

Где второй — наряду со Срджаном Бабичем — сильный центральный защитник, если в основе все время Никита Чернов (даже будь здоров Алексис Дуарте, вряд ли можно было сказать иное)? А ведь сэр Алекс Фергюсон верно утверждает, что матчи выигрывают нападающие, а турниры — защитники.

Совсем не в обиду этим хорошим, честно делающим свое дело, но не очень большим футболистам сказано. Буду счастлив, если докажут обратное. Как доказывает Станковичу и всем Данил Пруцев, который начал сезон на скамейке, но и на Кубок с «Динамо», выйдя на позиции опорника, сыграл отлично, и с «Крыльями», действуя повыше, в одной атаке сначала в одно касание точно отдал на Угальде, а через пару мгновений в касание же — забил. А соверши он хоть в одном из этих моментов лишнее действие, начни слишком много думать и улучшать позицию — не было бы никакого гола.

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев (с мячом) в матче против «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вызывают вопросы фланги атаки — Тео Бонгонда, Антон Зиньковский, Хесус Медина. В отдельных матчах — да, они способны решать. Глобально — боюсь, нет. По новичку из «Ференцвароша» Маркиньосу — посмотрим, но тоже не думаю.

Поэтому — какие 4-3-3? Для этой схемы верхние три, и в первую очередь края, должны быть — огонь. В «Спартаке» же своими Ламинами Ямалями и Нико Уильямсами (только не воспринимайте аналогию буквально!) пока и не пахнет.

С тем подбором игроков, который в «Спартаке» сейчас есть, по-моему, только 4-2-3-1. С железно закрепленным местом для «десятки». По фамилии Барко. И Станкович с этим быстро разобрался, не став вгонять Эсекиэля в то, что не дало бы ему свободы действий, будь то игра в тройке центральных полузащитников или на фланге атаки. Не стал пытаться делать из художника передовика производства.

Но, опять же, дай Бог, чтобы Барко был здоров и ни по каким причинам не захандрил. Потому что без Эсекиэля может потухнуть еще одна свеча по имени Угальде. Не стоит забывать, что в Оренбурге Манфред играл — и был таким же, как в прошлом сезоне. То есть его словно и не было. А расцвел после прихода аргентинца.

И дай Бог, чтобы у Барко с течением времени не вскрылось никаких «не тех» деталей.

Потому что наконец-то в «Спартак» пришел футболист, за которым хочется наблюдать.

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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