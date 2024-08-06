О Барко мы еще многого не знаем. Ясно одно: в «Спартак» пришел тот, на кого всегда хочется смотреть
«У-галь-де!» — скандировали вчера после игры трибуны спартаковского стадиона, когда костариканца, сделавшего дубль, после замены вывели на табло крупным планом. Представить себе такое всего месяц назад было сложно.
Вот что значит — в команду пришел футболист, с которым тут же, мгновенно, у Манфреда возникла «химия». Игровая, языковая, какая угодно — чего он после игры и не скрывал. Такое впечатление, что Угальде и Эсекиэль Барко даже внешне немного похожи.
Барко, так впечатливший публику в матче с «Химками», теперь показал и то, что способен не только творить, забивать со штрафных и раздавать тонкие передачи, но и разворачиваться и тем самым освобождаться от соперника вблизи штрафной (второй гол), и даже отбирать мяч у чужой вратарской, после чего щедро выкатывать ему, Угальде, на пустые ворота.
Манфред — еще один пример того, что на новичках, тем более с других континентов, нельзя ставить клеймо, исходя не то что из одного матча, а даже из одной весны. А случай колумбийца Матео Кассьерры в «Зените» показал, что и из одного сезона.
Другое дело, что «Крылья» сейчас — это печаль. И не в Игоре Осинькине, отличном тренере, дело. Нельзя в каждое трансферное окно продавать по паре ведущих игроков, никого дельного не брать взамен и на что-то рассчитывать. Но вот Ивана Олейникова из «Ахмата» взяли, не пустого игрока. Должен помочь.
Вернемся, впрочем, к «Спартаку» и персонально к человеку, который пришел после провального стартового матча команды в Оренбурге и все перевернул.
Конечно, о Барко нам еще предстоит многое узнать.
Как он реагирует на проблемы — его собственные и командные.
Как коммуницирует с партнерами и тренерами — а от этого многое зависит.
Нет ли семейных тем, которые на каком-то этапе могут помешать его игре за «Спартак» — как помешали его предшественнику по стилю и духу Алексу.
Нет ли склонности к познанию злачных мест Москвы, что происходило с очень многими талантливыми легионерами и сбивало их с пути истинного.
Не человек ли он настроения — сегодня встал с той ноги и порвет любого, а завтра захандрил, и его никто на поле не заметит.
Не падок ли на первые шальные деньги, которые, посмотрев на него, предложит какой-нибудь клуб условной Саудовской Аравии.
Очень многие вводные пока неизвестны, а значит, мы не знаем, как долго все это продлится, когда и чем закончится.
Но уже ясно одно — в «Спартак» наконец-то пришел игрок, на которого всегда хочется смотреть. Потому что знаешь: не может такого быть, чтобы за 90+ минут он ничего не изобрел.
И как хочется надеяться, что голова на плечах у Эсекиэля окажется мудрее, чем у предыдущего футболиста, от которого тоже ждали шоу, — Квинси Промеса. Среди куда более гениальных соотечественников Барко бывали совсем разные люди — случался и неконтролируемый бунтарь Диего Марадона, и пай-мальчик, а потом пай-муж Лео Месси.
Деян Станкович пока видится мне тренером, который не будет мешать Барко играть и проявлять свой талант. А это в данном случае главное. Серб не упертый «системщик» — до Барко чистой «десятки» не было, с ним она появилась. Мне это нравится — модель игры, когда мы не говорим о топ-клубах мира, скорее должна зависеть от подбора футболистов.
В прошлом сезоне у «Спартака» совсем не наблюдалось игроков, способных, как принято говорить, «делать разницу».
Теперь такой футболист появился.
А вслед за ним выяснилось, что благодаря Барко есть и другой такой игрок. Угальде.
Это совершенно не означает, что проблемы «Спартака» решены. Их еще миллион, поэтому прочь какую-либо эйфорию.
Где хоть один по-настоящему сильный опорник, если в основе все время Наиль Умяров? Сравните его с Вильмаром Барриосом. Или с Диего Лаксальтом.
Где второй — наряду со Срджаном Бабичем — сильный центральный защитник, если в основе все время Никита Чернов (даже будь здоров Алексис Дуарте, вряд ли можно было сказать иное)? А ведь сэр Алекс Фергюсон верно утверждает, что матчи выигрывают нападающие, а турниры — защитники.
Совсем не в обиду этим хорошим, честно делающим свое дело, но не очень большим футболистам сказано. Буду счастлив, если докажут обратное. Как доказывает Станковичу и всем Данил Пруцев, который начал сезон на скамейке, но и на Кубок с «Динамо», выйдя на позиции опорника, сыграл отлично, и с «Крыльями», действуя повыше, в одной атаке сначала в одно касание точно отдал на Угальде, а через пару мгновений в касание же — забил. А соверши он хоть в одном из этих моментов лишнее действие, начни слишком много думать и улучшать позицию — не было бы никакого гола.
Вызывают вопросы фланги атаки — Тео Бонгонда, Антон Зиньковский, Хесус Медина. В отдельных матчах — да, они способны решать. Глобально — боюсь, нет. По новичку из «Ференцвароша» Маркиньосу — посмотрим, но тоже не думаю.
Поэтому — какие 4-3-3? Для этой схемы верхние три, и в первую очередь края, должны быть — огонь. В «Спартаке» же своими Ламинами Ямалями и Нико Уильямсами (только не воспринимайте аналогию буквально!) пока и не пахнет.
С тем подбором игроков, который в «Спартаке» сейчас есть, по-моему, только 4-2-3-1. С железно закрепленным местом для «десятки». По фамилии Барко. И Станкович с этим быстро разобрался, не став вгонять Эсекиэля в то, что не дало бы ему свободы действий, будь то игра в тройке центральных полузащитников или на фланге атаки. Не стал пытаться делать из художника передовика производства.
Но, опять же, дай Бог, чтобы Барко был здоров и ни по каким причинам не захандрил. Потому что без Эсекиэля может потухнуть еще одна свеча по имени Угальде. Не стоит забывать, что в Оренбурге Манфред играл — и был таким же, как в прошлом сезоне. То есть его словно и не было. А расцвел после прихода аргентинца.
И дай Бог, чтобы у Барко с течением времени не вскрылось никаких «не тех» деталей.
Потому что наконец-то в «Спартак» пришел футболист, за которым хочется наблюдать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0