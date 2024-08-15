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Сегодня, 12:20

Марио Личка — о жесткой игре футболистов «Зенита»: «Когда играешь против лучших, нужно знать, что это возможно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии «СЭ» высказал мнение, могут ли бело-голубые составить конкуренцию «Зениту».

— Были также неоднозначные моменты, когда, например, Майсторовичу разбили нос, был наступ на голеностоп Бителло...

— Когда ты играешь против лучших, то есть против «Зенита», тебе нужно знать, что это возможно. Я бы сказал, это как битва. Мы так же хорошо играли и заслужили как минимум одно очко. Даже несмотря на поражение, мы можем гордиться тем, как играли. «Динамо» показало, что с «Зенитом» можно бороться.

— Это показывает и турнирная таблица. Разница не такая большая.

— Да, но, с моей точки зрения, смотреть турнирную таблицу еще слишком рано. Это можно делать после того, как пройдет первый круг. Сейчас надо настраиваться на каждую игру по отдельности и продолжать в том же духе, — сказал Личка «СЭ».

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» c 9 очками располагается на 2-м месте.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марио Личка
4
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Г
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 4
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Педро

Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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