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Сегодня, 18:44

Сметанин ответил Орлову, назвавшего Карраскаля бандитом: «Любую историю можно довести до абсурда»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова известного комментатора Геннадия Орлова о фоле полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля против Вендела.

Ранее Орлов назвал полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля бандитом.

«Прочитал, что Геннадий Орлов обозвал Карраскаля бандитом и обвинил во всех грехах. Что тут можно сказать..? В последнее время болельщики разных клубов скандируют: «Зенит» — позор российского футбола». Это происходит в том числе из-за таких вот высказываний», — сказал Сметанин «СЭ».

Экс-голкипер также обратил внимание на ключевые эпизоды матча 4-го тура против «Зенита» (0:1).

«Любую историю можно довести до абсурда. Допустим, Кассьера на первых минутах ударил локтем Майсторовича и в кровь разбил динамовцу лицо. Зенитовец получил задание вывести защитника из строя? Или Клаудиньо — в середине первого тайма очень грубо сфолил. Бандит? При этом ни один, ни другой, в отличие от Карраскаля, не получили даже желтую карточку, хотя нарушения очевидные. Клаудиньо позднее получил желтую — она могла стать для него второй», — добавил Сметанин.

«Зенит» по итогам встречи продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до 4. После этой игры петербуржцы с 12 очками занимают 1-е место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 9 баллами идет на 2-й строчке.

Андрей Сметанин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Динамо – Кр. Советов
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Педро

Зенит

 3
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

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И К Ж
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Евгений Марков

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