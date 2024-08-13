Сметанин ответил Орлову, назвавшего Карраскаля бандитом: «Любую историю можно довести до абсурда»
Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова известного комментатора Геннадия Орлова о фоле полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля против Вендела.
Ранее Орлов назвал полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля бандитом.
«Прочитал, что Геннадий Орлов обозвал Карраскаля бандитом и обвинил во всех грехах. Что тут можно сказать..? В последнее время болельщики разных клубов скандируют: «Зенит» — позор российского футбола». Это происходит в том числе из-за таких вот высказываний», — сказал Сметанин «СЭ».
Экс-голкипер также обратил внимание на ключевые эпизоды матча 4-го тура против «Зенита» (0:1).
«Любую историю можно довести до абсурда. Допустим, Кассьера на первых минутах ударил локтем Майсторовича и в кровь разбил динамовцу лицо. Зенитовец получил задание вывести защитника из строя? Или Клаудиньо — в середине первого тайма очень грубо сфолил. Бандит? При этом ни один, ни другой, в отличие от Карраскаля, не получили даже желтую карточку, хотя нарушения очевидные. Клаудиньо позднее получил желтую — она могла стать для него второй», — добавил Сметанин.
«Зенит» по итогам встречи продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до 4. После этой игры петербуржцы с 12 очками занимают 1-е место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 9 баллами идет на 2-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0