Пока проявляют себя Николсон и Мартинс, но другие зимние приобретения будут играть все более серьезную роль.

В субботу «Спартак» ждет матч с «Локомотивом», который в том числе станет очередным тестом для новичков клуба. А первые оценки зимним приобретениям можно выносить уже сейчас — спустя месяц после возобновления чемпионата.

Красно-белые провели масштабную трансферную кампанию, в ходе которой купили (арендовали) сразу семь новых футболистов: Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Данилу Пруцева, Леона Классена, Мартинса Перейру, Никиту Чернова и Илью Свинова.

Только двое из них покупались с прицелом на основу. Причем Николсону пришлось бороться за стартовый состав с Александром Соболевым, и лишь Мартинс выглядел стопроцентным усилением центра поля. В принципе на практике почти так и вышло. Регулярно Ваноли в старте выпускал только Мартинса и Шамара, ну и в ротации часто задействовал Хлусевича. Однако роль новичков постепенно будет только возрастать с уходом легионеров, первым из которых стал Айртон.

Пройдемся по персоналиям.

Шамар Николсон. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Шамар Николсон

Ямаец выглядел тяжеловато в первом матче с ЦСКА, когда выскочил на замену вместо Соболева — спасать родину и красно-белый флаг. Пару раз получал мяч за спину, но никто так и не увидел стартовой скорости и мощнейшего удара, которыми Николсон поражал воображение бельгийских фанов. Зато в игре с «Кубанью» и «Динамо» Шамар трансформировался в разностороннего форварда: забивал, отдавал, продавливал. Дальше случился «Краснодар», которому Николсон тоже забил, но мяч не засчитали. Потом — «Нижний Новгород» и голевой пас на Мартинса Перейру. По-моему, 4+1 по системе «гол плюс пас» — отличный результат за пять матчей для новичка. Тем более что Николсон выглядит человеком, способным делать на поле почти все: комбинировать, резко стартовать и реализовывать моменты. Пожалуй, пока единственным минусом выглядит борьба. В борьбе и прессинге Шамару есть куда расти. Думаю, в ближайших матчах по этому поводу сделаем более глубокие выводы.

Кристофер Мартинс. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кристофер Мартинс

Люксембургский футболист — экзотика для топа РПЛ, тем более для «Спартака». Тем не менее Кристофер — футболист с мощной школой (играл в молодежке «Лиона») и уникальными физическими данными. Пожалуй, такого у «Спартаке» еще не было. Вообще настолько физически развитого игрока красно-белые именно в центре поля не видели со времен Радослава Ковача. При этом у Мартинса есть ограничения при игре на мяче и в первую очередь в скорости игрового мышления, но, на мой взгляд, игрок его плана должен использоваться на позиции «шестерки» — чистого опорника. Ваноли выпускал Мартинса «восьмеркой» (то есть в формате от штрафной до штрафной), где ему приходилось даже реализовывать моменты. Так было в игре с ЦСКА, и все закончилось для красно-белых поражением.

И все-таки он очень полезен при игре на перехватах, в отборе и в прессинге: энергичность в совокупности с природной мощью и хорошим футбольным образованием делает Мартинса перспективной игровой опцией, особенно в фазе сохранения мяча и отбора. Вопрос в использовании. На мой взгляд, ему удобнее играть в схеме 4-3-3, где в центре поля предполагается футболист, которому не нужно делать много атакующей работы. Хотя в последней игре Мартинс даже забил гол, но это результативное действие скорее исключение, чем правило. В любом случае для меня Мартинс — фаворит, если говорить о потолке игровых возможностей. Он реально высокий. Осталось эти возможности развить.

Даниил Хлусевич. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Даниил Хлусевич

Игрок молодежки выглядит перспективным в позиции латераля. Это понимают и в тренерском штабе Ваноли, поскольку в последнем матче с «Нижним Новгородом» ради него итальянец даже посадил на лавку самого Мозеса. Правда, Хлусевич не выглядел настолько же кайфово, как в матче против «Кубани», но снова показал отличный заряд и энергетику, которая на дистанции может принести команде много пользы. Тем более с уходом Айртона на местах латералей открывается одно свободное место.

И есть уверенность, что Хлусевич будет играть в старте, вопрос только про фланг: левый или правый? Даниил уже успел порадовать спартаковских болельщиков именно справа, когда в матче с «Кубанью» отдал оттуда сразу три голевые передачи.

К сожалению, остальные новички для организации хотя бы минимального анализа провели ничтожно мало времени, но, напомню, цель усиления «Спартака» состояла не только в сиюминутном успехе, но и в работе на перспективу. И в этом смысле трансферы Пруцева, Хлусевича, Свинова и Классена еще могут принести серьезную пользу, о степени которой мы даже не догадываемся.

Никита Чернов (справа). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ну а Никита Чернов, хоть и не на перспективу, но очевидно для углубления вариантов в центре защиты, — опция точно вменяемая. Даже с учетом того, что забыть об армейском прошлом игрока фаны «Спартака» пока не способны. И все-таки Жиго в конце сезона уезжает во Францию, а красно-белые при Ваноли регулярно используют три центральных защитника в каждой игре. Короче говоря, шансы и у Чернова, уверен, будут, особенно в контексте сокращения возможностей российских клубов на закупку иностранцев. Вопрос только, как скоро это случится и в каком состоянии Чернов к этому моменту подойдет. Последнее условие, кстати, подходит и к более молодым новичкам «Спартака», которые пока в запасе.