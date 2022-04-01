«Спартак» не победит «Локомотив», «Зенит» не проиграет в Сочи. Прогнозы на 23-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник сборной России, экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов и народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов.

«Рубин» — «Химки»

Андрей Чернышов — 2:1. «Рубин» в последнее время играет из рук вон плохо, в команде нервозная обстановка. «Химкам» сейчас нужно каждое очко, матч будет упорным, но на своем поле «Рубин» выиграет.

Валерий Баринов — 1:1. «Рубин» не в форме, а «Химкам» нужны очки. Думаю, будет ничья.

«Арсенал» — «Ахмат»

Андрей Чернышов — 2:0. Туляки, как правило, дома выглядят очень неплохо. А вот «Ахмат» на выезде играет с переменным успехом. Думаю, дома «Арсенал» будет сильнее соперников.

Валерий Баринов — 1:2. «Ахмат» сейчас сильнее, даже в гостях он сможет выиграть.

«Крылья Советов» — «Уфа»

Андрей Чернышов — 3:1. «Крылья» показывают красивый футбол, играют качественно, результативно. «Уфа» действует от обороны, на контратаках, но в этом матче уфимцам не поможет такая тактика.

Валерий Баринов — 1:0. «Крылья» обыграют аутсайдера. Наверное, в один мяч.

«Ростов» — «Нижний Новгород»

Андрей Чернышов — 3:1. «Ростов» снова оживает с приходом Валерия Карпина. «Нижний Новгород» не скрывает своей игры от обороны, часто такой футбол дает положительный результат. Думаю, в этот раз «Ростов» окажется сильнее.

Валерий Баринов — 1:2. «Ростов» вроде на подъеме, но тут выиграет «Нижний».

«Локомотив» — «Спартак»

Андрей Чернышов — 2:2. Московское дерби — это всегда интересно и непредсказуемо. В обеих командах были перестроения, они в непростых ситуациях. Мне кажется, матч выйдет равным и результативным.

Валерий Баринов — 1:1. Хоть я и надеюсь на победу «Локомотива», но будет результативная ничья.

«Краснодар» — «Динамо»

Андрей Чернышов — 1:2. «Краснодар» в нынешней ситуации пострадал больше всех, легионеры разъехались. А вот «Динамо» сохранило свой состав. Москвичи ведут борьбу за чемпионство, у «Краснодара» они выиграют.

Валерий Баринов — 2:2. «Краснодар» не сможет обыграть нынешнее «Динамо» даже дома.

ЦСКА — «Урал»

Андрей Чернышов — 3:0. ЦСКА показывает феноменальный футбол после паузы. Приехавшие зимой легионеры — одни из лучших в истории нашего футбола. Думаю, с аутсайдером у них не будет никаких проблем.

Валерий Баринов — 3:1. ЦСКА на ходу, он без проблем выиграет в два мяча.

«Сочи» — «Зенит»

Андрей Чернышов — 1:1. Сочинцы хотят решать свои задачи, а «Зениту» нужны очки для чемпионства. Думаю, в этот раз выйдет ничья.

Валерий Баринов — 1:2. «Зенит» пропустит, но все равно выиграет.