«Спартак» не победит «Локомотив», «Зенит» не проиграет в Сочи. Прогнозы на 23-й тур РПЛ
Андрей Чернышов — 2:1. «Рубин» в последнее время играет из рук вон плохо, в команде нервозная обстановка. «Химкам» сейчас нужно каждое очко, матч будет упорным, но на своем поле «Рубин» выиграет.
Валерий Баринов — 1:1. «Рубин» не в форме, а «Химкам» нужны очки. Думаю, будет ничья.
Андрей Чернышов — 2:0. Туляки, как правило, дома выглядят очень неплохо. А вот «Ахмат» на выезде играет с переменным успехом. Думаю, дома «Арсенал» будет сильнее соперников.
Валерий Баринов — 1:2. «Ахмат» сейчас сильнее, даже в гостях он сможет выиграть.
Андрей Чернышов — 3:1. «Крылья» показывают красивый футбол, играют качественно, результативно. «Уфа» действует от обороны, на контратаках, но в этом матче уфимцам не поможет такая тактика.
Валерий Баринов — 1:0. «Крылья» обыграют аутсайдера. Наверное, в один мяч.
Андрей Чернышов — 3:1. «Ростов» снова оживает с приходом Валерия Карпина. «Нижний Новгород» не скрывает своей игры от обороны, часто такой футбол дает положительный результат. Думаю, в этот раз «Ростов» окажется сильнее.
Валерий Баринов — 1:2. «Ростов» вроде на подъеме, но тут выиграет «Нижний».
Андрей Чернышов — 2:2. Московское дерби — это всегда интересно и непредсказуемо. В обеих командах были перестроения, они в непростых ситуациях. Мне кажется, матч выйдет равным и результативным.
Валерий Баринов — 1:1. Хоть я и надеюсь на победу «Локомотива», но будет результативная ничья.
Андрей Чернышов — 1:2. «Краснодар» в нынешней ситуации пострадал больше всех, легионеры разъехались. А вот «Динамо» сохранило свой состав. Москвичи ведут борьбу за чемпионство, у «Краснодара» они выиграют.
Валерий Баринов — 2:2. «Краснодар» не сможет обыграть нынешнее «Динамо» даже дома.
Андрей Чернышов — 3:0. ЦСКА показывает феноменальный футбол после паузы. Приехавшие зимой легионеры — одни из лучших в истории нашего футбола. Думаю, с аутсайдером у них не будет никаких проблем.
Валерий Баринов — 3:1. ЦСКА на ходу, он без проблем выиграет в два мяча.
Андрей Чернышов — 1:1. Сочинцы хотят решать свои задачи, а «Зениту» нужны очки для чемпионства. Думаю, в этот раз выйдет ничья.
Валерий Баринов — 1:2. «Зенит» пропустит, но все равно выиграет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7