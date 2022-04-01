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Сегодня, 10:00

«Спартак» не победит «Локомотив», «Зенит» не проиграет в Сочи. Прогнозы на 23-й тур РПЛ

Андрей Чернышов и Валерий Баринов сделали прогнозы на 23-й тур РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник сборной России, экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов и народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов.

«Рубин» — «Химки»

Андрей Чернышов — 2:1. «Рубин» в последнее время играет из рук вон плохо, в команде нервозная обстановка. «Химкам» сейчас нужно каждое очко, матч будет упорным, но на своем поле «Рубин» выиграет.

Валерий Баринов — 1:1. «Рубин» не в форме, а «Химкам» нужны очки. Думаю, будет ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
01 апр, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

«Арсенал» — «Ахмат»

Андрей Чернышов — 2:0. Туляки, как правило, дома выглядят очень неплохо. А вот «Ахмат» на выезде играет с переменным успехом. Думаю, дома «Арсенал» будет сильнее соперников.

Валерий Баринов — 1:2. «Ахмат» сейчас сильнее, даже в гостях он сможет выиграть.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Ахмат

«Крылья Советов» — «Уфа»

Андрей Чернышов — 3:1. «Крылья» показывают красивый футбол, играют качественно, результативно. «Уфа» действует от обороны, на контратаках, но в этом матче уфимцам не поможет такая тактика.

Валерий Баринов — 1:0. «Крылья» обыграют аутсайдера. Наверное, в один мяч.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Уфа

«Ростов» — «Нижний Новгород»

Андрей Чернышов — 3:1. «Ростов» снова оживает с приходом Валерия Карпина. «Нижний Новгород» не скрывает своей игры от обороны, часто такой футбол дает положительный результат. Думаю, в этот раз «Ростов» окажется сильнее.

Валерий Баринов — 1:2. «Ростов» вроде на подъеме, но тут выиграет «Нижний».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Нижний Новгород

«Локомотив» — «Спартак»

Андрей Чернышов — 2:2. Московское дерби — это всегда интересно и непредсказуемо. В обеих командах были перестроения, они в непростых ситуациях. Мне кажется, матч выйдет равным и результативным.

Валерий Баринов — 1:1. Хоть я и надеюсь на победу «Локомотива», но будет результативная ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«Краснодар» — «Динамо»

Андрей Чернышов — 1:2. «Краснодар» в нынешней ситуации пострадал больше всех, легионеры разъехались. А вот «Динамо» сохранило свой состав. Москвичи ведут борьбу за чемпионство, у «Краснодара» они выиграют.

Валерий Баринов — 2:2. «Краснодар» не сможет обыграть нынешнее «Динамо» даже дома.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

ЦСКА — «Урал»

Андрей Чернышов — 3:0. ЦСКА показывает феноменальный футбол после паузы. Приехавшие зимой легионеры — одни из лучших в истории нашего футбола. Думаю, с аутсайдером у них не будет никаких проблем.

Валерий Баринов — 3:1. ЦСКА на ходу, он без проблем выиграет в два мяча.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

«Сочи» — «Зенит»

Андрей Чернышов — 1:1. Сочинцы хотят решать свои задачи, а «Зениту» нужны очки для чемпионства. Думаю, в этот раз выйдет ничья.

Валерий Баринов — 1:2. «Зенит» пропустит, но все равно выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

Андрей Чернышов
Футбол
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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Уфа
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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