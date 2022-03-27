Разбираем старт Ваноли в «Спартаке». Какие ошибки совершил Паоло и что уже исправил

Итальянец даже способен побороться за трофей.

Пауза на игры сборных выглядит отличным моментом, чтобы подвести первые итоги работы Паоло Ваноли в «Спартаке». Тем более что сделать это однозначно максимально тяжело.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

При Ваноли «Спартак» сыграл пять матчей: четыре в чемпионате и один — в Кубке России. Итог: две победы, два поражения и ничья. Перед рестартом сезона вообще казалось, что начало выйдет для «Спартака» адским, но последние события погрузили нас и «Спартак» в другую реальность, где из графика исчезли матчи 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом», а мощнейший «Краснодар» приехал в Тушино без тренерского штаба и всех легионеров, за исключением Мартыновича. Зато на первом отрезке добавился матч с «Нижним Новгородом», который изначально переносился на будущее в пользу сборной. Поэтому определение «адский» к нынешнему календарю «Спартака» применяется даже проблематичнее, чем к цвету карточки Гоцуку, по мнению Заремы Салиховой. Теперь график вполне себе нормальный, а вот результат — не очень.

После матча с ЦСКА, который открыл весенний отрезок РПЛ, Ваноли играл исключительно по схеме 3-4-3, хотя против армейцев выбрал 3-5-2. И это решение вообще не оправдалось. В первую очередь из-за малого количества атакующих футболистов в составе. В игре с ЦСКА «Спартак» не был хуже соперника, просто с финальным ударом случились понятные проблемы. Ну, представьте себе, вам надо забить три гвоздя. И эти три гвоздя в наличии, но нет молотка, зато под рукой — отличный шуруповерт, который гвозди забивать не умеет, при этом уверенно вкручивает саморезы. И вот Ваноли с армейцами пытался Зобниным, Мартинсом и Умяровым забивать голы. Получилось как у шуруповерта и гвоздей. Никак. И очень здорово, что Ваноли быстро понял свою ошибку. Это огромный плюс, когда тренер признает провалы и меняется.

Схема 3-4-3 сразу принесла победы над «Кубанью» и «Динамо» — обе оказались вполне по делу. Во-первых, из-за шикарной формы Бакаева, во-вторых, из-за раскрывшегося Шамара Николсона. Связка Бакаев — Николсон — лучшая находка Ваноли. Если бы не крошечные офсайды, то ее результативность поражала бы воображение намного больше, чем сумасшедший удар Промеса в «девятку».

Кстати, сказав про связку Николсон — Бакаев, в первую очередь подумал о матче «Спартак» — «Краснодар», в котором красно-белые почему-то отказывались от доминирования и выглядели разобщенно. Хотя пенальти на 88-й минуте все равно оказался с точки зрения правил несправедливым, но, по сути, наградил «Краснодар» за упорство и старания в катастрофической для них ситуации. Потому что «Спартак» хоть и был сильнее, но не настолько, чтобы исключить все случайности, которые вообще-то — часть футбола.

Пенальти Промеса в матче с «Нижним» — еще одна случайность, от которой не вышло уберечься. Хотя случайность историческая. Думаю, мало кто видел еще один такой же пенальти. Но вот случилось. А дело в том, что «Спартак» в Нижнем Новгороде стартовал как-то слишком поздно. Первый тайм прошел с жалким минимумом моментов, которые серьезно появились только во втором. Да, «Спартак» опять казался сильнее, но снова не настолько, чтобы кивать на арбитров, газон или удачу. В конце концов, двойной удар с пенальти Промеса случился после ухода Бакаева, который мог и не уходить. Квинси в этой игре смотрелся рудиментарно и на замену просился намного очевиднее. Поэтому его пенальти можно рассматривать по-разному: тренерская ошибка, технический брак, неудача — и все будет правда. Впрочем, это же относится и к итоговому результату матча. И, кстати говоря, это не только про игру в Нижнем Новгороде.

По-прежнему сложно оценивать работу Ваноли. Не только из-за рваных результатов, но из-за турбулентности в нашем футболе. С другой стороны, если вывести за скобки ЦСКА и «Зенит», то «Спартак» — команда с лучшим кадровым потенциалом в РПЛ. Поэтому у Ваноли для улучшения игры есть все. При этом он на сто процентов великолепен, что остался в России и работает до конца. Это очень важно для игроков и индустрии в целом. Это сигнал, что не все так плохо, что в России можно жить, работать и играть в футбол. К тому же Ваноли кажется человеком гибким, способным вносить изменения и признавать ошибки, как он это сделал после ЦСКА. Кстати, с армейцами его еще ждет матч сезона (1/4 финала Кубка России), в котором Паоло способен не только взять реванш у Березуцких в дерби, но и заявить о борьбе за титул. А титулов перед столетием «Спартаку» очень не хватает.