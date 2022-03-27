Разбираем старт Ваноли в «Спартаке». Какие ошибки совершил Паоло и что уже исправил
Пауза на игры сборных выглядит отличным моментом, чтобы подвести первые итоги работы Паоло Ваноли в «Спартаке». Тем более что сделать это однозначно максимально тяжело.
При Ваноли «Спартак» сыграл пять матчей: четыре в чемпионате и один — в Кубке России. Итог: две победы, два поражения и ничья. Перед рестартом сезона вообще казалось, что начало выйдет для «Спартака» адским, но последние события погрузили нас и «Спартак» в другую реальность, где из графика исчезли матчи 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом», а мощнейший «Краснодар» приехал в Тушино без тренерского штаба и всех легионеров, за исключением Мартыновича. Зато на первом отрезке добавился матч с «Нижним Новгородом», который изначально переносился на будущее в пользу сборной. Поэтому определение «адский» к нынешнему календарю «Спартака» применяется даже проблематичнее, чем к цвету карточки Гоцуку, по мнению Заремы Салиховой. Теперь график вполне себе нормальный, а вот результат — не очень.
После матча с ЦСКА, который открыл весенний отрезок РПЛ, Ваноли играл исключительно по схеме 3-4-3, хотя против армейцев выбрал 3-5-2. И это решение вообще не оправдалось. В первую очередь из-за малого количества атакующих футболистов в составе. В игре с ЦСКА «Спартак» не был хуже соперника, просто с финальным ударом случились понятные проблемы. Ну, представьте себе, вам надо забить три гвоздя. И эти три гвоздя в наличии, но нет молотка, зато под рукой — отличный шуруповерт, который гвозди забивать не умеет, при этом уверенно вкручивает саморезы. И вот Ваноли с армейцами пытался Зобниным, Мартинсом и Умяровым забивать голы. Получилось как у шуруповерта и гвоздей. Никак. И очень здорово, что Ваноли быстро понял свою ошибку. Это огромный плюс, когда тренер признает провалы и меняется.
Схема 3-4-3 сразу принесла победы над «Кубанью» и «Динамо» — обе оказались вполне по делу. Во-первых, из-за шикарной формы Бакаева, во-вторых, из-за раскрывшегося Шамара Николсона. Связка Бакаев — Николсон — лучшая находка Ваноли. Если бы не крошечные офсайды, то ее результативность поражала бы воображение намного больше, чем сумасшедший удар Промеса в «девятку».
Кстати, сказав про связку Николсон — Бакаев, в первую очередь подумал о матче «Спартак» — «Краснодар», в котором красно-белые почему-то отказывались от доминирования и выглядели разобщенно. Хотя пенальти на 88-й минуте все равно оказался с точки зрения правил несправедливым, но, по сути, наградил «Краснодар» за упорство и старания в катастрофической для них ситуации. Потому что «Спартак» хоть и был сильнее, но не настолько, чтобы исключить все случайности, которые вообще-то — часть футбола.
Пенальти Промеса в матче с «Нижним» — еще одна случайность, от которой не вышло уберечься. Хотя случайность историческая. Думаю, мало кто видел еще один такой же пенальти. Но вот случилось. А дело в том, что «Спартак» в Нижнем Новгороде стартовал как-то слишком поздно. Первый тайм прошел с жалким минимумом моментов, которые серьезно появились только во втором. Да, «Спартак» опять казался сильнее, но снова не настолько, чтобы кивать на арбитров, газон или удачу. В конце концов, двойной удар с пенальти Промеса случился после ухода Бакаева, который мог и не уходить. Квинси в этой игре смотрелся рудиментарно и на замену просился намного очевиднее. Поэтому его пенальти можно рассматривать по-разному: тренерская ошибка, технический брак, неудача — и все будет правда. Впрочем, это же относится и к итоговому результату матча. И, кстати говоря, это не только про игру в Нижнем Новгороде.
По-прежнему сложно оценивать работу Ваноли. Не только из-за рваных результатов, но из-за турбулентности в нашем футболе. С другой стороны, если вывести за скобки ЦСКА и «Зенит», то «Спартак» — команда с лучшим кадровым потенциалом в РПЛ. Поэтому у Ваноли для улучшения игры есть все. При этом он на сто процентов великолепен, что остался в России и работает до конца. Это очень важно для игроков и индустрии в целом. Это сигнал, что не все так плохо, что в России можно жить, работать и играть в футбол. К тому же Ваноли кажется человеком гибким, способным вносить изменения и признавать ошибки, как он это сделал после ЦСКА. Кстати, с армейцами его еще ждет матч сезона (1/4 финала Кубка России), в котором Паоло способен не только взять реванш у Березуцких в дерби, но и заявить о борьбе за титул. А титулов перед столетием «Спартаку» очень не хватает.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7