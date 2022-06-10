«Спартак» за один день поменял тренера: вместо Ваноли пришел Абаскаль. Онлайн
Ваноли
Вечером в четверг, 9 июня, «Спартак» объявил о расставании с итальянцем Паоло Ваноли. Специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.
«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в БЕТСИТИ Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.
Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в заявлении красно-белых.
«Спартак» с Ваноли выиграл БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1), и занял 10-е место в РПЛ.
Вместе с Ваноли тренерский штаб «Спартака» покинули его помощники Марко Донадель, Марко Дзуккера, Джампьеро Ашенци и Андреа Бьянки.
Абаскаль
Утром 10 июня «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера: им стал 33-летний Гильермо Абаскаль. О сроке контракта с ним не сообщается.
Испанец до назначения в московский клуб полгода проработал в «Базеле»: в феврале 2022 года он возглавил команду и привел ее ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».
Реакция на назначение Абаскаля в «Спартак»
«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время. Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Дмитрий Черышев «СЭ».
«То, что иностранец, меня не удивляет. Видимо, Федун окончательно решил, что в его команде будут работать только иностранные тренеры. Удивительно, что снова взяли тренера без родословной, без каких-либо серьезных успехов. «Спартак» — команда с большими амбициями, которая хочет биться только за первые места. Понятно, что к этим победам может привести только высокопрофессиональный тренер с опытом побед на высоком уровне. Ну, решили и решили. Уже нет смысла как-то обсуждать, а тем более осуждать. Сейчас будем его хаять, а он выиграет чемпионат. Или скажем, что он замечательный тренер, а он провалится. Будем считать достижением, что один из нынешних тренеров РПЛ останется на своем месте и его не будут перебрасывать из одного клуба в другой», — сказал Вячеслав Колосков «СЭ».
«Я помню Гильермо по работе в итальянских клубах — в «Асколи» и «Кьяссо». Он был неплох, но я не готов давать профессиональное резюме по его тренерской работе. Ему нужно будет время освоиться в «Спартаке». Давайте посмотрим, что у него получится в этом клубе», — сказал Франко Камоцци «СЭ».
«Новый тренер «Спартака»? Я не понимаю тенденцию менять тренеров на середине сезона. Сейчас месяц у него будет на адаптацию. Иностранцы в чемпионате России? А чего удивительного? Хорошие деньги. Если он подписал контракт, он точно должен знать, что ему нужно в первый год. Я был за своих тренеров, я не скрывал этого. Один вопрос — насколько он пришел?», — сказал Георгий Ярцев «СЭ».
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