Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:45

«Спартак» сделал заявление о расставании с Ваноли

Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» опубликовал официальное заявление об уходе Паоло Ваноли с должности главного тренера команды. В нем красно-белые сообщили, что 49-летний итальянский специалист покинул российскую команду по ряду обстоятельств, не зависящих от клуба.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в БЕТСИТИ Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.

Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере", — написано в заявлении красно-белых на официальном сайте 9 июня.

Ваноли тренировал «Спартак» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022-го. Вместе с ним красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1) и заняли 10-е место в РПЛ по итогу прошлого сезона.

Вместе с Ваноли тренерский штаб «Спартака» покинули его помощники: Марко Донадель, Марко Дзуккера, Джампьеро Ашенци и Андреа Бьянки.

Ранее Ваноли был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-09-spartak_i_shtab_paolo_vanoli_prinyali_resheniye_prekratit_sotrudnichestvo/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
18
15
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Меньше Ваноли в «Спартаке» продержались только четыре тренера
Дасаев — об уходе Ваноли: «Ребятам сложно из-за постоянной смены тренеров. Надо дать шанс своим»
Ветеран ЦСКА Пономарев — об уходе Ваноли: «Масса вопросов, что будет с командой. Не завидую болельщикам «Спартака»
«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли
Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых
«Спартак» подшутил над «Баварией» и предложил Соболева с бонусами за Евровидение, «МЮ» и Месси в «Реале»
Материалы сюжета: «Спартак» и Ваноли: расставание
Меньше Ваноли в «Спартаке» продержались только четыре тренера
Дасаев — об уходе Ваноли: «Ребятам сложно из-за постоянной смены тренеров. Надо дать шанс своим»
Ветеран ЦСКА Пономарев — об уходе Ваноли: «Масса вопросов, что будет с командой. Не завидую болельщикам «Спартака»
«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли
Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых
Экс-защитник «Спартака» Ананко рассказал, кто может возглавить клуб после ухода Ваноли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА Пономарев — об уходе Ваноли: «Масса вопросов, что будет с командой. Не завидую болельщикам «Спартака»

Дасаев — об уходе Ваноли: «Ребятам сложно из-за постоянной смены тренеров. Надо дать шанс своим»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости