«Спартак» сделал заявление о расставании с Ваноли

«Спартак» опубликовал официальное заявление об уходе Паоло Ваноли с должности главного тренера команды. В нем красно-белые сообщили, что 49-летний итальянский специалист покинул российскую команду по ряду обстоятельств, не зависящих от клуба.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в БЕТСИТИ Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.

Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере", — написано в заявлении красно-белых на официальном сайте 9 июня.

Ваноли тренировал «Спартак» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022-го. Вместе с ним красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1) и заняли 10-е место в РПЛ по итогу прошлого сезона.

Вместе с Ваноли тренерский штаб «Спартака» покинули его помощники: Марко Донадель, Марко Дзуккера, Джампьеро Ашенци и Андреа Бьянки.

Ранее Ваноли был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.