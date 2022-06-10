Дмитрий Черышев — о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Хороший тренер. Дайте ему время»

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время. Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Черышев «СЭ».

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».