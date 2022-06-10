Рианчо пожелал удачи Абаскалю в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля в московский клуб.

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Честно, я впервые слышу об этом тренере. Наверное, ему понадобится некоторое время на адаптацию, игрокам команды тоже. Надеюсь, что у него получится работа в «Спартаке». Желаю ему удачи!» — сказал Рианчо «СЭ».

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».