Советник Федуна призвал дать время новому тренеру «Спартака»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«Я помню Гильермо по работе в итальянских клубах — в «Асколи» и «Кьяссо». Он был неплох, но я не готов давать профессиональное резюме по его тренерской работе. Ему нужно будет время освоиться в «Спартаке». Давайте посмотрим, что у него получится в этом клубе», — сказал Камоцци «СЭ».

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии. О сроках контракта с тренером на сайте красно-белых не сообщается.

Минувший сезон Тинькофф РПЛ клуб завершил на 10-й строчке.