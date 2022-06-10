Агент Абаскаля рассказал подробности переговоров со «Спартаком»

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, рассказал «СЭ» детали назначения специалиста в московский клуб.

«Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро, потому что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани — итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались. Все прошло быстро, потому что у Лука была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал «Спартак». Для самого Гильермо это назначение — вызов. Он хотел стать частью такого большого клуба России и Европы. Обе стороны были предрасположены к подписанию контракта, так что мы быстро все решили и пожали друг другу руки», — сказал Собрадо «СЭ».

О назначении Абаскаля сообщил официальный сайт «Спартака».

33-летний испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

В прошедшем сезоне Абаскаль возглавлял «Базель», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Швейцарии.