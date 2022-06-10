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Сегодня, 14:06

Агент Абаскаля рассказал подробности переговоров со «Спартаком»

Сергей Федоров
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, рассказал «СЭ» детали назначения специалиста в московский клуб.

«Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро, потому что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани — итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались. Все прошло быстро, потому что у Лука была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал «Спартак». Для самого Гильермо это назначение — вызов. Он хотел стать частью такого большого клуба России и Европы. Обе стороны были предрасположены к подписанию контракта, так что мы быстро все решили и пожали друг другу руки», — сказал Собрадо «СЭ».

Гильермо Абаскаль. Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера

О назначении Абаскаля сообщил официальный сайт «Спартака».

33-летний испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

В прошедшем сезоне Абаскаль возглавлял «Базель», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Швейцарии.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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