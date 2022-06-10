Ярцев считает, что у Абаскаля уйдет месяц на адаптацию в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» поделился мнением о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Новый тренер «Спартака»? Я не понимаю тенденцию менять тренеров на середине сезона. Сейчас месяц у него будет на адаптацию. Иностранцы в чемпионате России? А чего удивительного? Хорошие деньги. Если он подписал контракт, он точно должен знать, что ему нужно в первый год. Я был за своих тренеров, я не скрывал этого. Один вопрос — насколько он пришел?», — сказал Ярцев.

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.