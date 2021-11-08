Обозреватель «СЭ» — о ничьей в противостоянии Витории и Гисдоля.

Литвинов извинился за удаление. Он абсолютно адекватно оценил свою ошибку

В перерыве у «Спартака» было два варианта.

Если он хотел искать оправдания, то валить всё на судью Ивана Сиденкова — имея на это некоторые основания. Да, можно было в самом начале игры не показывать первую желтую карточку Руслану Литвинову за фол на Константине Марадишвили. Вторая — железобетонная, что и сам 20-летний полузащитник, молодец, признал, после игры в интервью извинившись перед командой и болельщиками.

Можно было давать вторую самому Марадишвили, хотя это был не такой безусловный случай, как со второй Литвинову. Более того, мне кажется, что Роман Зобнин там больше «рисовал», катаясь по полю и зная, что у локомотивца есть желтая. Ни один повтор не создает впечатления, что хавбеку «Спартака» может быть больно. Если ошибаюсь — прошу у Зобнина прощения. Но вот такое у меня сложилось впечатление.

Если же «Спартак» хотел отыгрываться и играть в футбол, то у него был второй вариант — в раздевалке ни словом не ныть о судействе. А злиться на себя за то, что команда вообще, в отличие от соперника, до перерыва не играла в футбол. «Спартака» не было на поле не только после удаления, но и до.

Гол «Локомотива» — это был, во-первых, шикарный пас Франсуа Камано, после которого Джирано Керку, как он верно заметил в перерыве, оставалось только коснуться мяча. Но это и, во-вторых, обрез Виктора Мозеса с последующим перехватом Даниила Куликова, а в-третьих, вечный бардак в обороне «Спартака». Лукас Айртон не добежал за Керком, Георгий Джикия не сделал и шага, чтобы прервать пас.

Судейство ни к этому, ни к нулю ударов в створ ворот и голевых моментов у «Спартака» не имело никакого отношения.

Красно-белые выбрали мужской путь. Оказалось, что у них есть воля. А еще есть Наиль Умяров, который должен играть в основе, потому что сейчас, на мой взгляд, на голову сильнее и Зобнина, и Литвинова. И то, что именно он, вышедший на замену в перерыве, в меньшинстве сравнял счет, забив свой первый гол в РПЛ, было высшей справедливостью. Умяров не имел отношения к позорному для «Спартака» первому тайму. Он и заставил население «Открытие Банк Арены» вычеркнуть его из памяти.

«Спартак» напрасно снял руку с локомотивского горла. Он мог додавить соперника

Судейство вычеркнуть себя из памяти не позволило. Работа Сиденкова, который рандомными решениями ухитрился взбесить всех (посмотрите, например, видеоинтервью Дмитрия Баринова), — провал. Из-за арбитра на поле, не отработавшего еще и 15 матчей в РПЛ, и пошел весь массовый психоз. Ну как можно было назначить на матч такой категории сложности столь неопытного рефери? Я нашел свой пост в телеграме за 6 марта, в котором хвалил Сиденкова за работу на матче ЦСКА — «Ахмат» и говорил, что буду теперь следить за этим арбитром. Но ему с минимальным опытом просто рано еще было обслуживать подобные встречи!

Во втором тайме он как бы оправдывался перед «Спартаком», вообще перестав показывать ему карточки — хотя пара-тройка там была еще железная (правда, у всех — первые). И концовка получилась соответствующая — с двумя желтыми подряд Тину Едваю. Свисток в пользу провинившихся спартаковцев, Сиденков не делает нужную паузу, срывает тем самым контратаку «Локо» — хорват бежит к нему, возмущается, получает предупреждение. Финальный свисток, Едвай не успокаивается, показывает судье на голову, что-то добавляет — красная. А сделай рефери паузу, не дай тот скороспелый свисток — и вообще не было бы никаких карточек!

Во втором тайме мы увидели первую неудачу Гисдоля, хоть «Локо» и не проиграл. Потому что дать в большинстве команде успокоиться и проиграть вдрызг второй тайм, играя 11 на 10, — это вопрос тренера, не сумевшего поддержать в игроках огонь мотивации и не отреагировавшего на смену модели у «Спартака». Красно-зеленые, как казалось по всем их действиям, были убеждены: численное преимущество наряду со счетом 1:0 доведет матч до победы. Что из этого получилось — вы видели сами.

В итоге получилась ничья по делу. После ответного гола, а вскоре и момента у Александра Соболева (форвард, надо заметить, совершенно зверски сыграл во втором тайме по части выигранной борьбы) «Спартак» снял руку с локомотивского горла. Не надо было закрепощать свои эмоции, нужно было, напротив, дожимать — «Локо» был шокирован таким развитием событий, подавлен, его можно было брать тепленьким!

Но красно-белые ослабили хватку. И после этого были два удара Камано — пусть один сорванный, другой в Кутепова — плюс гол Лисаковича из офсайда, судьями моментально отмененный. Может, у «Спартака» в меньшинстве все-таки закончились силы, но не думаю. У них просто восторжествовал разум, и они в глубине души решили, что при таких обстоятельствах ничья — тоже хорошо. Хотя в данном случае это было не так.

В целом спартаковцы за второй тайм заслужили овации. Руй Витория правильно поменял схему на 4-4-1, но главное — со стороны его игроков лавиной пошла могучая агрессия. Не знаю уж, было ли что-то сказано в раздевалке или внутри футболистов ярость вскипела сама собой — будь то на себя, судью, кого угодно. И Соболеву, хоть он и не забил, правильно дали лучшего игрока — он вырывал просто все мячи! И накопил 11 выигранных единоборств — притом что у следующего игрока из обеих команд шесть. Впрочем, если бы приз дали Умярову, тоже ничего против не имел бы — тем более, повторяю, светловолосый полузащитник имел отношение только к лучшей 45-минутке для своей команды.

Кстати, почти без ошибок сыграл Илья Кутепов, только на разминке узнавший, что заменит сломавшегося Самюэля Жиго. И вот спрашивается — он что, не был готов к предыдущим матчам, которые заваливал Николай Рассказов? Витория на это отвечал: «Вы тренировки видели?» Не видели. Но сейчас посмотрели игру. И вопросов стало еще больше.

Второй тайм оставил Витории шанс

Скажу честно — после первого тайма я подумал, что если второй выйдет таким же, с Руем точно надо прощаться. Потому что португалец совершенно не контролировал свою команду и то, что с ней происходило. Но то, что произошло после перерыва, показало, что все-таки до зимней паузы торопиться с решением не надо.

Вопрос в том, что эмоции у «Спартака» не подкрепляются игрой. Да, был огненный отыгрыш с 0:2 в концовке игры у «Динамо», вчерашний второй тайм. Футболисты могут на одну игру собраться по части дисциплины и действий в обороне, как в Лестере. Но — никакого стабильного футбола, никакого почерка. Вопрос в том, вправе ли мы были ждать всего этого за предсезонку плюс первый круг.

По отношению к португальцу, признаюсь, меня от матча к матчу швыряет в разные стороны. С одной, понимаю, что руководство клуба ему вообще ничем не помогло — ни трансферами, ни публичной поддержкой, ни даже нормальным переводчиком. С другой, подбор игроков у него и так неплохой. Сравните с «Сочи», который идет на чистом втором месте и в субботу грохнул ЦСКА — 4:1. Хотел бы посмотреть, что бы сказали болельщики «Спартака», если бы у них в воротах стоял Николай Заболотный, в защите играли Игорь Юрганов и Тимофей Маргасов, латералем был Кирилл Заика, инсайдом — Никита Бурмистров...

Дай Витории подбор игроков Владимира Федотова — он сошел бы с ума. Так что жалеть идущего на девятом месте португальца, допустим, за отсутствие ярко выраженного опорника, конечно, можно, но необязательно. Впрочем, может, и вправду надо набраться терпения и дождаться весны, когда он проведет полноценные сборы? Тем не менее пока я вижу вспышки, но не вижу пути.

У «Локомотива» путь как раз есть, но во втором тайме команда с него сбилась. Продолжила бы играть так, как до перерыва или в Стамбуле, отставала бы сегодня от «Зенита» всего на три очка. Но, исходя из второго тайма, победы не заслужила — и теперь идет не второй, а четвертой. И никаких оправданий, что играла со второго дня на третий, быть не может, поскольку «Спартак» вышел на поле в Лестере еще позже, а из Англии лететь в Москву дольше, чем из Турции.

Просто футбол не линейная игра. И если вы в первом тайме играете лучше, ведете в счете и получаете большинство, это еще совсем не означает, что победа вам гарантирована. Как любят выражаться Игорь Акинфеев, Артемий Панарин, да и вообще все спортсмены, «расслабите булки» — и наказания не избежать. Может, Гисдоль только начинает постигать основы нашего футбольного менталитета, который его босс Ральф Рангник так хочет изменить. У нового для РПЛ немца впереди еще много откровений.