В РПЛ чудовищно реализуют большинство. Это признак «автобус-лиги»

Удивительная статистика чемпионата России.

Тур удалений

В минувшем туре российской премьер-лиги хватало удалений. В матчах «Арсенал» — «Уфа», «Урал» — «Зенит» и «Спартак» — «Локомотив» арбитры в сумме показали четыре красные карточки футболистам (одну после финального свистка Тину Едваю). Это рекорд сезона — раньше тур вмещал максимум три удаления игроков.

Но этот уикенд интересен другим. Ни одна из трех команд, получивших большинство, его не реализовала. Хотя у «Арсенала», «Урала» и «Локомотива» времени на гол было достаточно — 72, 39 и 55 минут соответственно. Более того, московский клуб даже умудрился пропустить от игравших в меньшинстве соперников и остался без победы в дерби.

Но можно ли назвать такую слабую игру в большинстве аномалией? Нет, потому что даже на дистанции клубы РПЛ сталкиваются с проблемами при игре с численным перевесом.

12 часов в неравных составах

Возьмем матчи нынешнего чемпионата России. Всего судьи в нем показали 25 красных карточек футболистам, включая удаление Едвая после воскресного дерби. Пока ни разу не было удалений с двух сторон, зато однажды с поля отправили сразу пару футболистов одной команды (краснодарцев Уроша Спаича и Александра Черникова во встрече 9-го тура с «Сочи»). Выходит, всего было 23 матча в неравных составах.

В совокупности команды РПЛ за 14 туров играли в неравных составах 715 минут, то есть примерно 12 часов. За это время в большинстве было забито 16 мячей, в меньшинстве — всего в два раза меньше.

Процент реализации численного преимущества — очень низкий. Всего в 10 матчах из 23 команда забивала в большинстве, а в семи — пропускала, имея на одного игрока больше. «Динамо» в игре 2-го тура даже позволило десяти футболистам «Уфы» забить дважды и сравнять счет. Правда, в концовке бело-голубые все-таки вырвали три очка. А «Сочи» в 9-м туре с «Краснодаром» с 39-й минуты играл против десятерых соперников, а с 75-й — против девятерых. И за почти час в большинстве команда Владимира Федотова не забила и даже однажды пропустила.

Намного хуже, чем в Англии

Если брать только матчи последнего тура, то можно отметить и слабый контроль игры командами, оказавшимися в большинстве. Да, «Локо» и «Арсенал» владели мячом значительно больше соперников («Урал» меньше, но он играл против «Зенита»), однако позволяли им много. «Уфа», «Спартак» и «Зенит» в сумме нанесли 24 удара в меньшинстве против 22. Opta считает, что игравшие в полных составах не создали ни одного явного голевого момента.

Сравнение показателей РПЛ с топ-лигами. Фото «СЭ»

Интересно сравнить наши показатели с топ-лигами. Во-первых, отметим, что в РПЛ команды гораздо чаще действуют в неравных составах (число матчей в текущих чемпионатах России, Испании и Англии сопоставимо). Во-вторых, за рубежом намного чаще реализуют большинство. В РПЛ — в среднем каждые 45 минут, в испанской ла лиге — каждые 33 минуты, в английской премьер-лиге — каждые 23 минуты.

Игра вторым номером

Вряд ли такая ужасная игра при численном преимуществе — случайность. Чемпионат России давно критикуют за слишком осторожный футбол. Да, в этом сезоне матчи в премьер-лиге результативнее, чем обычно, однако тенденция сохраняется — клубы обычно предпочитают играть от соперника. Поэтому в большинстве командам далеко не всегда удается забить — нет навыка постоянной игры первым номером. А вот в меньшинстве для команд мало что меняется, ведь они продолжают действовать на контратаках, поэтому нередко забивают мячи вдесятером.

Пока это просто особенность нашей «автобус-лиги», но в перспективе эта проблема может перерасти в глобальную. В Европе периодически российские клубы уже сталкиваются с трудностями при игре в большинстве: например, прошлой осенью «Краснодар» пропустил два мяча от «Севильи», а ЦСКА за тайм не смог забить десятерым игрокам «Фейеноорда». Но есть и обратный пример: в сентябре «Локомотив» в меньшинстве забил «Марселю» и спас ничью.

Остается вопрос: что с этим делать?