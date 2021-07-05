«Спартак» зачастую легко отдает контроль над игрой соперникам». Руй Витория подвел итоги сбора в Австрии

Португальский специалист разобрал проблемы команды

«Спартак» в матче против хорватского «Шибеника» (4:2) одержал первую победу под руководством Руя Витории на сборе в австрийском Филлахе. После окончания игры португальский специалист пообщался с журналистами.

Пока рано говорить об уходе кого-то из футболистов

— Как оцените итоги первого сбора?

— Хотел бы поблагодарить административный штаб за организацию сборов. Прошло все без ошибок. Благодарен ребятам за то, как они отработали этот отрезок. Очень доволен этим процессом. Скоро начнется новый этап подготовки. Есть над чем работать и к чему стремиться. Но эти сборы прошли на высочайшем уровне, чем я очень доволен.

— Вы уже для себя определили, с кем из игроков придется расстаться?

— Пока рано об этом говорить. Нужно решить этот вопрос с руководством клуба. Все игроки сейчас показывают отличные рабочие показатели. Очень приятно со всеми работать. Ждем сборников. Если кто и должен покинуть команду, то это должно произойти естественным образом.

— К «Локомотиву» уже присоединились Жемалетдинов и Баринов. Почему вы решили не вызывать на этот сбор Джикию, Соболева и Зобнина?

— Это был наш проработанный план — дать сборникам отдохнуть подольше. Я считаю, что не нужно торопиться. Нужно дать им пару лишних дней отдохнуть после такого плотного графика. Впереди нас ждет очень долгий сезон, игрового времени хватит на всех. Кроме того, на этом сборе я хотел посмотреть на наших молодых футболистов и на тех игроков, с которыми я не был до этого знаком. Все идет по спланированному сценарию. Мы не смотрим на другие клубы и руководствуемся своими представлениями.

— На зимнем сборе в Дубае Селихов сказал, что покинет клуб, если не будет играть. С вашим приходом у него появилась новая надежда. Вы понимаете, кто будет основным вратарем?

— Я очень доволен работой всех трех вратарей. Есть уверенность, что любой из них проведет в основном составе отличный матч. В этом плане я абсолютно спокоен. Но это только сборы. Впереди еще много работы, им нужно много чего доказывать. Конечно, мы понимаем, что будет играть только один вратарь. Могу сказать, что выбор будет очень сложным. Кто покинет клуб, определят руководство и тренерский штаб. На данный момент я доволен тем, как работают Ребров, Максименко и Селихов.

На сборе мы оттачивали не схему, а игровые принципы

— Вы выучили всех игроков. У вас пополнился словарный запас русских слов за это время?

— Уже прогресс есть. Выучил, как правильно произносятся все имена и фамилии игроков первой команды, через некоторое время выучу также всех из молодежки и «Спартака-2». Это моя форма работы, мне так нравится. Рад, что нахожусь в «Спартаке». Пару слов по-русски знаю: «лево-право», «вперед-назад».

— Обычно говорят, что товарищеские матчи нужны для проверки молодых игроков, а не счета на табло. Чем вы остались довольны и над чем следует поработать?

— Хочется выигрывать все матчи, но все понимают, что мы находимся на сборах, пытаемся как можно лучше узнать способности наших игроков. Зачастую мы отдаем предпочтение именно игрокам, а не результату. В прошлом матче без замен мы могли бы и победить, но главным было дать максимальному количеству футболистов игровое время. Мне очень понравилась реакция игроков на постоянно меняющиеся условия тренировок. Я часто усложнял многие упражнения, но ребята давали отличный отклик. Они быстро адаптировались к новым правилам. Не понравился контроль над игрой. Зачастую мы легко отдаем игру сопернику. Для того мы и находимся на сборах, чтобы сейчас поработать и исправить ошибки.

— Вы во всех матчах играли по схеме 4–2–3–1. Это было вынужденно или что-то пробовали?

— На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне, чтобы была компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В атаке тоже был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники. Не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ. Попробуем еще и другую схему. Но этот сбор в первую очередь был направлен на оттачивание игровых принципов.