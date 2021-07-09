Не разбиралась в футболе, увлекается лошадьми, влюбилась в Москву. Как выглядит невеста легионера «Спартака» Крала

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сделал предложение своей девушке Маркете Гавличковой.

23-летний чешский футболист опубликовал в Instagram фотографии романтического ужина со своей возлюбленной. «Да», — подписал пост Крал, добавив эмодзи обручального кольца.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В то время Маркета училась в Праге и часто приезжала в Москву, чтобы помочь своему возлюбленному освоиться в новой обстановке. После окончания учебы девушка решила полностью изменить свою жизнь и переехала в столицу России. Сейчас она работает в энергетической компании и планирует стать проект-менеджером.

История знакомства будущих супругов довольна проста: они учились в одном классе в школе, проводили вместе много времени и были лучшими друзьями. А романтические отношения завязались несколько лет назад, когда оба поняли, что они — идеальная пара. Раньше девушка совершенно не разбиралась в футболе, но благодаря Алексу стала лучше понимать правила игры.

Алекс и Маркета буквально влюбились в российскую столицу. Их часто можно увидеть во время прогулок по улицам города, в ресторанах и других интересных местах.

Во время отпуска будущие муж и жена любят путешествовать по миру. По словам Маркеты, ей очень важны моменты, когда они наконец-то могут отдохнуть и провести время только вдвоем.

В свободное время чешская красавица профессионально занимается конным спортом. Лошади — это одно из ее любимых увлечений.